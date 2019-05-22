Emirgan’ın “Kadın” dizisinden çektiği

Cihangir’de zamanında çok çekmiştik bu dizi setlerinden, herhalde bizim semtin fiyatları yükselmiş olmalı ki yapımcıların gözdesi başka semtler oldu artık...
Emirgan’da oturan bir arkadaşım anlattı, “Bu Kadın dizisinden illallah geldi mahalleliye” diye...
Siz oturup televizyonda diziyi keyifle izliyorsunuz ama bir de Emirgan sakinlerine sorun bakalım.
Adres veriyorum...
Emirgan’da Yedekçi Hüseyin Sokak, Zergerdan Sokak ve Şehit Üsteğmen İbrahim Naci Sokak sakinleri “Kadın” dizisine karşı ayaklanmış durumda.
Çünkü son üç sezondur dizinin iç mekan çekimleri bu sokaklarda yapılıyormuş.
Sokaklar karavan otoparkı, yemekhane, depo, kulis olarak kullanılıyor..
“Trafiği kesiyorlar, tehlike saçan elektrik kabloları açıkta, her yer kablo, sabah 08.00’de işe başlıyorlar, etrafta koşan, bağıran, çağıran insanlardan bıktık artık” diye isyan etti arkadaşım.
Üstelik son 3 haftadır çekimleri bahçede yapıyorlarmış gürültü daha da artmış.
“Tüm mahalleyi rahatsız ediyorlar. Ev sahibi ve yapımcıya dava açacağız sonunda” dediler...
“Belediyeye neden şikayet etmiyorsunuz” dedim...
Ediyorlarmış, zabıta gelip ceza yazıp gidiyormuş sadece...
Dediğim gibi Cihangir’de az tartışmadık set ekipleriyle, o yüzden iyi bilirim bu sıkıntıyı...
Yapımcılar formülünü bulmazsa Emirgan’da “Kadın” isyanı başlayacak haberleri olsun...
Hangisi daha iyi?
Game of Thrones izlemeyeni dövdükleri için bugüne kadar itiraf edememiştim ama şimdi söylüyorum...
Bu dizinin tek bir bölümünü bile izlemedim.
Hiç başlayamadım, denk düşmedi, merak etmedim velhasıl izlemedim.
Lost’u da çok sonra izlemiştim ben...
Şu sıralar gecikmeli Homeland’i izleyip hayran olduğum gibi...
Belki oturur Game of Thrones’un da 8 sezonunu izlerim bilmiyorum ama bildiğim bir şey var, kimseyi memnun etmedi dizinin son sezonu.
1 milyon imza toplandı son sezonun yeniden çekilmesi için.
Final bölümü hayal kırıklığı yarattı ve bir anda Breaking Bad’le kıyaslanmaya başlandı dizi, hangisi daha iyiydi diye...
Kusura bakmayın da ben de çok sıkı bir Breaking Bad’ciyim.
İzlemediğim Game of Thrones’la kıyaslayamam ama Breaking Bad’i geçebilecek çok az dizi olduğunu düşünürüm...
Tebrikler Fatih Hoca
Pazartesi Magazin Konseyi’ydi, salı yayın telaşıydı derken Galatasaray’ımızın 22. şampiyonluğunu tebrik etmediğimi fark ettim. Üst üste 2’nci şampiyonluk, 22’nci kupa, 5. yıldıza 3 kaldı...
Fatih Terim’in 8. şampiyonluğu...
Öyleyse şuraya not düşelim...
Tebrikler Galatasaray, tebrikler Fatih Hoca... Asla vazgeçmediğiniz için...
Böylece “Başakşehir’i şampiyon yapacaklar” denilen şehir efsanesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fos çıktı...
Zaten başından beri ne demiştik, taraftarı olmayan takımın şampiyonluğu zor. Seneye Başakşehir diye bir takımın kalacağını bile düşünmüyorum. Bakın 5’inci şampiyon Bursaspor büyük bir olasılıkla bu hafta sonu küme düşecek. Üstelik müthiş taraftarına rağmen...
Bu da Başakşehir’in en iyi ikinci sezonuydu...
Zorlama Meryem...
Meryem Uzerli, Cannes’da katıldığı davetlerde ve kırmızı halıda 4 farklı elbise giydi...
Hepsinin ortak özelliği transparan olmasıydı...
Birinde arkadan vücudu, diğerinde iç çamaşırı gözüküyordu...
Son giydiği ise tavus kuşu gibiydi... Sonuç olarak, 4’ü de birbirinden kötüydü. Ne olur memlekete dön artık Meryem, daha fazla zorlama...
Taht gidince kavga başladı...
Geçen ay yeni bir cep telefonu almaya karar verdim, listemde iPhone kaçıncı sıradaydı biliyor musunuz?
Üç...
Benim ilk iki sıramda hangi markalar vardı...
1- Huawei...
2- Samsung...
Ben uzun yıllardır Android’ci olduğum için, iOS’a dönmeyi düşünmedim bile.
2019’un ilk üç ayında dünyada en çok satılan cep telefonları hangi marka peki...
1- Samsung 72 milyon adet...
2- Huawei 59 milyon adet, ki biri de benim...
3- Apple 36.4 milyon adet...
Amerika cep telefonu pazarında tahtı kaptıralı çok oldu, 3’üncülüğe düştü... Kavganın asıl nedeni de bu işte... Çinliler küresel ölçekte egemen olursa casusluk yapabilirlermiş... Amerika bunca zamandır ne yapıyordu acaba?
Emirgan’ın “Kadın” dizisinden çektiği
Cihangir’de zamanında çok çekmiştik bu dizi setlerinden, herhalde bizim semtin fiyatları yükselmiş olmalı ki yapımcıların gözdesi başka semtler oldu artık...
Emirgan’da oturan bir arkadaşım anlattı, “Bu Kadın dizisinden illallah geldi mahalleliye” diye...
Siz oturup televizyonda diziyi keyifle izliyorsunuz ama bir de Emirgan sakinlerine sorun bakalım.
Adres veriyorum...
Emirgan’da Yedekçi Hüseyin Sokak, Zergerdan Sokak ve Şehit Üsteğmen İbrahim Naci Sokak sakinleri “Kadın” dizisine karşı ayaklanmış durumda.
Çünkü son üç sezondur dizinin iç mekan çekimleri bu sokaklarda yapılıyormuş.
Sokaklar karavan otoparkı, yemekhane, depo, kulis olarak kullanılıyor..
“Trafiği kesiyorlar, tehlike saçan elektrik kabloları açıkta, her yer kablo, sabah 08.00’de işe başlıyorlar, etrafta koşan, bağıran, çağıran insanlardan bıktık artık” diye isyan etti arkadaşım.
Üstelik son 3 haftadır çekimleri bahçede yapıyorlarmış gürültü daha da artmış.
“Tüm mahalleyi rahatsız ediyorlar. Ev sahibi ve yapımcıya dava açacağız sonunda” dediler...
“Belediyeye neden şikayet etmiyorsunuz” dedim...
Ediyorlarmış, zabıta gelip ceza yazıp gidiyormuş sadece...
Dediğim gibi Cihangir’de az tartışmadık set ekipleriyle, o yüzden iyi bilirim bu sıkıntıyı...
Yapımcılar formülünü bulmazsa Emirgan’da “Kadın” isyanı başlayacak haberleri olsun...
Hangisi daha iyi?
Game of Thrones izlemeyeni dövdükleri için bugüne kadar itiraf edememiştim ama şimdi söylüyorum...
Bu dizinin tek bir bölümünü bile izlemedim.
Hiç başlayamadım, denk düşmedi, merak etmedim velhasıl izlemedim.
Lost’u da çok sonra izlemiştim ben...
Şu sıralar gecikmeli Homeland’i izleyip hayran olduğum gibi...
Belki oturur Game of Thrones’un da 8 sezonunu izlerim bilmiyorum ama bildiğim bir şey var, kimseyi memnun etmedi dizinin son sezonu.
1 milyon imza toplandı son sezonun yeniden çekilmesi için.
Final bölümü hayal kırıklığı yarattı ve bir anda Breaking Bad’le kıyaslanmaya başlandı dizi, hangisi daha iyiydi diye...
Kusura bakmayın da ben de çok sıkı bir Breaking Bad’ciyim.
İzlemediğim Game of Thrones’la kıyaslayamam ama Breaking Bad’i geçebilecek çok az dizi olduğunu düşünürüm...
Tebrikler Fatih Hoca
Pazartesi Magazin Konseyi’ydi, salı yayın telaşıydı derken Galatasaray’ımızın 22. şampiyonluğunu tebrik etmediğimi fark ettim. Üst üste 2’nci şampiyonluk, 22’nci kupa, 5. yıldıza 3 kaldı...
Fatih Terim’in 8. şampiyonluğu...
Öyleyse şuraya not düşelim...
Tebrikler Galatasaray, tebrikler Fatih Hoca... Asla vazgeçmediğiniz için...
Böylece “Başakşehir’i şampiyon yapacaklar” denilen şehir efsanesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fos çıktı...
Zaten başından beri ne demiştik, taraftarı olmayan takımın şampiyonluğu zor. Seneye Başakşehir diye bir takımın kalacağını bile düşünmüyorum. Bakın 5’inci şampiyon Bursaspor büyük bir olasılıkla bu hafta sonu küme düşecek. Üstelik müthiş taraftarına rağmen...
Bu da Başakşehir’in en iyi ikinci sezonuydu...
Zorlama Meryem...
Meryem Uzerli, Cannes’da katıldığı davetlerde ve kırmızı halıda 4 farklı elbise giydi...
Hepsinin ortak özelliği transparan olmasıydı...
Birinde arkadan vücudu, diğerinde iç çamaşırı gözüküyordu...
Son giydiği ise tavus kuşu gibiydi... Sonuç olarak, 4’ü de birbirinden kötüydü. Ne olur memlekete dön artık Meryem, daha fazla zorlama...
Taht gidince kavga başladı...
Geçen ay yeni bir cep telefonu almaya karar verdim, listemde iPhone kaçıncı sıradaydı biliyor musunuz?
Üç...
Benim ilk iki sıramda hangi markalar vardı...
1- Huawei...
2- Samsung...
Ben uzun yıllardır Android’ci olduğum için, iOS’a dönmeyi düşünmedim bile.
2019’un ilk üç ayında dünyada en çok satılan cep telefonları hangi marka peki...
1- Samsung 72 milyon adet...
2- Huawei 59 milyon adet, ki biri de benim...
3- Apple 36.4 milyon adet...
Amerika cep telefonu pazarında tahtı kaptıralı çok oldu, 3’üncülüğe düştü... Kavganın asıl nedeni de bu işte... Çinliler küresel ölçekte egemen olursa casusluk yapabilirlermiş... Amerika bunca zamandır ne yapıyordu acaba?