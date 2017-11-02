Bu fotoğrafı neden tartıştık?



Sinan ve Erkan bize kırıldılar, gönül koydular...

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla bizi eleştirdiler.

İtiraf edeyim; fotoğrafı görüp bizim Konsey’in gündemine getiren benim.

Geçen yıl 29 Ekim’de çekilmiş bu fotoğraf, o tarihte yüklemiş Erkan sayfasına ama ben görmemiştim.

Geçenlerde sayfası hack’lenince eski fotoğrafları tekrar yüklemiş, bu kareyi de yeniden koymuş. Ben de görünce “Haftanın fotoğrafı bu” dedim.

Neden?

Erkan’ı da, Sinan’ı da yıllardır tanıdığım için.

Bunca yıldır cinsel yönelimleri hakkında kafamda en ufak soru işareti olmadığı için...

Bu adamlar yıllardır arkadaşım.

Oturmuşluğumuz, kalkmışlığımız, yemişliğimiz, içmişliğimiz var...

Ve ikilinin ne kadar iyi arkadaş olduğunu Magazin Konseyi olarak çok iyi biliyoruz.

O yüzden sadece fotoğraf karesine eğlenceli yönden baktık.

“Bu adamları tanımasak biz bile başka şey düşünürdük” dedik.

Önceki akşam Sinan’la da, Erkan’la da ayrı ayrı konuştum.

“Yahu sizin hakkınızda böyle bir şeyi düşünebileceğimize nasıl ihtimal verebilirsiniz” dedim.

Erkan’ın şu sözüne hak vermedim değil ama; “Burası Paris değil Cengiz. Millet oradan hareketle hakkımızda ne yorumlar yapmaya başladı” dedi.

İşin ucunda yine sosyal medya var yani...

Erkan’ın çocuğu var, evli. Sinan’ın sevgililerini hepimiz yıllardır biliyoruz.

Bunları bildiğimiz için de biz kimse için bir kanaat belirtmedik.

Hiçbir zaman belirtmeyiz de. Bizi ilgilendirmez çünkü...

Sadece sosyal medyadaki yakışıksız yorumları tetiklemiş olabiliriz.

Ama bu yorumların benzerleri biz bu fotoğrafı koymadan, Erkan’ın sosyal medya hesabında da vardı.

İşin bu kadar büyütülecek bir yanı yok ama Erkan ve Sinan’ın üzülmesi, bizim üzülmemiz için yeterli.

Erkan’ın bunca tantanaya rağmen fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırmaması işi özetliyor aslında.

Bunu sadece kendine güvenen bir erkek yapabilir.

Öyleyse tartışma bitmiştir!

Meryem Uzerli’yi bu yüzden seviyorum

Meryem Uzerli aradı salı akşamı, Los Angeles’tan dönmüş Berlin’e geçmişti.

Geçen pazar röportajında bana anlattığı ve o günden beri tartışılan şeyhle yemek yeme meselesini açtı.

“Ben kendimi sana doğru ifade edemedim. O yemekte şeyhle baş başa değildik. ‘Muhteşem Yüzyıl’ın diğer oyuncuları da vardı. Hep birlikte yemek yedik. Aldığımız parayı da bağışladık” dedi.

“Neden bunu röportajda böyle söylemedin?” diye sordum.

“Diğer oyunculardan izin almadığım için adlarını vermek istemedim. Böyle olay olacağını tahmin etmedim” yanıtını verdi.

“Ben bunu sosyal medyadan açıklamak istiyorum senin için bir sakıncası var mı?” diye de sordu.

Bununla da yetinmedi, yazdığı metni önce bana gönderdi, “Senin için de uygunsa bunu böyle yayınlayacağım” dedi.

“Benim için hiçbir sakıncası yok” deyince Instagram hesabından o açıklamayı yaptı salı akşamı. Nezakete bakar mısınız...

Başka bir ünlü olsa bu işin muhatabı gazeteciye haber bile vermeden, istediği açıklamayı yapar sosyal medya hesabından.

Hatta “Ben böyle demiştim, yanlış anlamış beni” derdi...

Meryem’i bu yüzden seviyorum işte, her konuda böyle ince düşündüğü için.

Not: Şeyhle yemeğe birlikte gittiği oyuncuları da söyledi bana Meryem. Ama baktım sosyal medyadaki açıklamasında yazmamış, ben de o yüzden burada aktarmıyorum.

Hande Ataizi nerede yaşıyor?

Ülkede evlilik programları yüzünden kıyamet koparken...

Kanallar en üst seviyeden para cezalarına çarptırılırken...

Programlar yayından kaldırılıp kanallar format değiştirirken...

RTÜK evlilik programlarına asla müsamaha göstermeyeceğini kesin bir dille açıklarken...

Hande Ataizi’nin Sony Channel kanalında evlilik programı yapmaya kalkmasına kaç puan?

Hadi Hande Ataizi programın sadece sunucusu, kabahati en az olan o, bu kanalın yöneticilerinin, program yapımcılarının hiç mi dünyadan haberi yok?

Hangi ülkede yaşıyorsunuz arkadaşlar?

Belki butik kanaldan kimse fark etmeden devam ederiz diye düşündüler ama RTÜK sadece bir hafta sonuna kanala en yüksek para cezasını keserek gerçekleri hatırlattı... Hande Ataizi de Türkiye’de yaşadığını hatırlamıştır böylece...