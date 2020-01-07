Amedeus mu Salieri mi?

Bu fotoğrafta gördüklerinizden biri Amadeus Mozart, diğeri onu çılgınlar gibi kıskanan Salieri... Mozart’ı Okan Bayülgen oynuyor, Salieri’yi Selçuk Yöntem...
Provaları Sadri Alışık Kültür Merkezi’nden yaptıkları için, bizim Cihangir Sur Balık’ın son müdavimi Okan Bayülgen oldu...
Ne zaman SKM’de prova yapsalar, yanlarına yönetmenleri Işıl Kasapoğlu’nu da alıp prova sonrası soluğu Sur Balık’ta alıyorlar.
Geçen akşam yine provadan çıkmışlardı, Amadeus ve Salieri’yle aynı masada oturduk.
İlk oyun bu cumartesi (11 Ocak) Maslak Uniq Hall’de oynanacak...
İkisi de yıllardır tanıdığım, sevdiğim arkadaşlarım. “Nasıl gidiyor provalar?” dedim, şunları öğrendim...
◊ Tekstin neredeyse yarıdan fazlası Salieri (Selçuk Yöntem) üzerine kurulu, “Ezber yapmaktan anam ağladı” dedi Selçuk.
◊ Okan son dakikacıdır, hiç şaşırmadım. Ezberi en son tamamlayan o olmuş.
◊ İlk kez birlikte çalışıyorlar.
◊ “Şeytan tüyü var bu adamda” dedi Selçuk, ilk kez yakından tanıdığı Okan’ı çok sevmiş.
◊ Selçuk’un oyunculuğunu öve öve bitiremiyor Okan...
◊ Okan da, Işıl da, Selçuk da ‘heavy smoker’... “Sigara molalarını kim istiyor yönetmenden?” dedim, Okan kırk takla atarak kopartıyormuş molaları. Işıl Kasapoğlu “ben yönetmenim” diyerek karşılarında içiyormuş zaten...
◊ Cumartesi ilk oyuna hemen bilet almaya kalkmayın, bulamazsınız zaten. Ocak ayı oyunlarının biletleri tükenmiş. Şubat satışları yapılıyor.
Gullit’in saçları
O Gullit ki “siyah lale” olarak anılırdı...
Surinamlı olmasının getirdiği melez rengi, ikonik örgülü saçlarıyla futbolu kadar görüntüsüyle de büyük futbolcuydu...
Topu atıp dripling’e kalktığı zaman o uzun örgülü saçlarının arkasından uçuştuğu görüntüsü hâlâ hafızalardadır...
Efsane futbolcuydu Ruud Gullit, saçları da alamet-i farikasıydı...
İnanamadım ama o efsane saçlar gitmiş, dökülmüş, kel kalmış Gullit.
Ve saç ektirmek için İstanbul’a gelmiş.
Saç ekim merkezinde
saç ekilirken fotoğrafını görünce, Gullit’in saçlarına bunu yapan hayat, bizim saçlara ne yapmaz
dedim...
Çok güzel bir çocuk filmi
Ben pek film galalarına gitmem.
Çünkü galada karşılaştığın oyunculara “Harikaydı film” demek, ardından “Beğenmedim” diye yazmak hoş bir şey değil.
Galada da herkesin ortasında oyuncunun yüzüne “Beğenmedim” diyemiyorsun.
O yüzden en iyisi gitmemek...
Tabii çocuk filmi olunca el mahkum gidiyoruz.
Cumartesi günü de öğleden sonra “Gamonya: Hayaller Ülkesi” filminin galası vardı.
Çocuklarla beraber gittik, izledik.
Hayaller ülkesinde geçen, perilerle gerçek hayattaki mutsuz çocuklara mutluluk taşımaya çalışan bir masal.
Özellikle filmin Gamonya’da geçen sahnelerinde dekorlar, kostümler, renkler çocukların fazlasıyla ilgisini çekecek türdendi...
Nereden biliyorum...
5 yaşına girmeye hazırlanan Pars, 8 yaşındaki ablası Pera gibi gözünü kırpmadan izledi de
oradan...
Ara tatilin başladığı haftaya cuma günü vizyona girecek film.
Okulların kapalı olduğu dönemde çocuklardan fazlasıyla ilgi göreceğine eminim...
Uber gitti, korsan geldi
Uber’in yasaklanmasına hep karşı oldum.
Argümanlarımdan biri de Uber kapanırsa korsanın hortlayacağıydı...
Aynen öyle oldu...
Dün Hürriyet’te vardı işte haberi, Uber’in yerini WhatsApp taksileri aldı.
Her mahallede korsan taksiler var artık.
Aradığınızda ayağınıza gelecek araçlar var.
Üstelik hepsi de taksi tarifesinden daha ucuz.
Daha da kötüsü, vergi vermiyor diye eleştirilen ama şirket kurup vergi veren Uber gibi de değil, kayıtsız tek kuruş vergi vermeden çalışıyorlar.Güvenlik deseniz muamma...
Şimdi sorarım size...
Uber mi daha iyiydi, Uber’in yerini alan korsan taksiler mi daha iyi?
Yasal değil diye Uber’i kovduk, iyice yasa dışı yolcu taşımacılığın önünü açtık...
Amedeus mu Salieri mi?
Bu fotoğrafta gördüklerinizden biri Amadeus Mozart, diğeri onu çılgınlar gibi kıskanan Salieri... Mozart’ı Okan Bayülgen oynuyor, Salieri’yi Selçuk Yöntem...
Provaları Sadri Alışık Kültür Merkezi’nden yaptıkları için, bizim Cihangir Sur Balık’ın son müdavimi Okan Bayülgen oldu...
Ne zaman SKM’de prova yapsalar, yanlarına yönetmenleri Işıl Kasapoğlu’nu da alıp prova sonrası soluğu Sur Balık’ta alıyorlar.
Geçen akşam yine provadan çıkmışlardı, Amadeus ve Salieri’yle aynı masada oturduk.
İlk oyun bu cumartesi (11 Ocak) Maslak Uniq Hall’de oynanacak...
İkisi de yıllardır tanıdığım, sevdiğim arkadaşlarım. “Nasıl gidiyor provalar?” dedim, şunları öğrendim...
◊ Tekstin neredeyse yarıdan fazlası Salieri (Selçuk Yöntem) üzerine kurulu, “Ezber yapmaktan anam ağladı” dedi Selçuk.
◊ Okan son dakikacıdır, hiç şaşırmadım. Ezberi en son tamamlayan o olmuş.
◊ İlk kez birlikte çalışıyorlar.
◊ “Şeytan tüyü var bu adamda” dedi Selçuk, ilk kez yakından tanıdığı Okan’ı çok sevmiş.
◊ Selçuk’un oyunculuğunu öve öve bitiremiyor Okan...
◊ Okan da, Işıl da, Selçuk da ‘heavy smoker’... “Sigara molalarını kim istiyor yönetmenden?” dedim, Okan kırk takla atarak kopartıyormuş molaları. Işıl Kasapoğlu “ben yönetmenim” diyerek karşılarında içiyormuş zaten...
◊ Cumartesi ilk oyuna hemen bilet almaya kalkmayın, bulamazsınız zaten. Ocak ayı oyunlarının biletleri tükenmiş. Şubat satışları yapılıyor.
Gullit’in saçları
O Gullit ki “siyah lale” olarak anılırdı...
Surinamlı olmasının getirdiği melez rengi, ikonik örgülü saçlarıyla futbolu kadar görüntüsüyle de büyük futbolcuydu...
Topu atıp dripling’e kalktığı zaman o uzun örgülü saçlarının arkasından uçuştuğu görüntüsü hâlâ hafızalardadır...
Efsane futbolcuydu Ruud Gullit, saçları da alamet-i farikasıydı...
İnanamadım ama o efsane saçlar gitmiş, dökülmüş, kel kalmış Gullit.
Ve saç ektirmek için İstanbul’a gelmiş.
Saç ekim merkezinde
saç ekilirken fotoğrafını görünce, Gullit’in saçlarına bunu yapan hayat, bizim saçlara ne yapmaz
dedim...
Çok güzel bir çocuk filmi
Ben pek film galalarına gitmem.
Çünkü galada karşılaştığın oyunculara “Harikaydı film” demek, ardından “Beğenmedim” diye yazmak hoş bir şey değil.
Galada da herkesin ortasında oyuncunun yüzüne “Beğenmedim” diyemiyorsun.
O yüzden en iyisi gitmemek...
Tabii çocuk filmi olunca el mahkum gidiyoruz.
Cumartesi günü de öğleden sonra “Gamonya: Hayaller Ülkesi” filminin galası vardı.
Çocuklarla beraber gittik, izledik.
Hayaller ülkesinde geçen, perilerle gerçek hayattaki mutsuz çocuklara mutluluk taşımaya çalışan bir masal.
Özellikle filmin Gamonya’da geçen sahnelerinde dekorlar, kostümler, renkler çocukların fazlasıyla ilgisini çekecek türdendi...
Nereden biliyorum...
5 yaşına girmeye hazırlanan Pars, 8 yaşındaki ablası Pera gibi gözünü kırpmadan izledi de
oradan...
Ara tatilin başladığı haftaya cuma günü vizyona girecek film.
Okulların kapalı olduğu dönemde çocuklardan fazlasıyla ilgi göreceğine eminim...
Uber gitti, korsan geldi
Uber’in yasaklanmasına hep karşı oldum.
Argümanlarımdan biri de Uber kapanırsa korsanın hortlayacağıydı...
Aynen öyle oldu...
Dün Hürriyet’te vardı işte haberi, Uber’in yerini WhatsApp taksileri aldı.
Her mahallede korsan taksiler var artık.
Aradığınızda ayağınıza gelecek araçlar var.
Üstelik hepsi de taksi tarifesinden daha ucuz.
Daha da kötüsü, vergi vermiyor diye eleştirilen ama şirket kurup vergi veren Uber gibi de değil, kayıtsız tek kuruş vergi vermeden çalışıyorlar.Güvenlik deseniz muamma...
Şimdi sorarım size...
Uber mi daha iyiydi, Uber’in yerini alan korsan taksiler mi daha iyi?
Yasal değil diye Uber’i kovduk, iyice yasa dışı yolcu taşımacılığın önünü açtık...