Ay tutulması; Değişim ve Hediyeler...

Hepimizi önümüzdeki dönem çok önemli güneş ve ay tutulmaları bekliyor. Her bir tutulma bizler için değişim ve dönüşüm demek.

Tabi bizler değişime açıksak ve içimizdeki ışık yanımızı yüksek tutuyorsak bu süreçler çok daha kolay geçiyor. Lakin eğer korkularımız, teslimiyetsizliğimiz ve yıkıcı duygularımız çok baskınsa, o zaman oldukça zorlanabiliyoruz.

Yıkıcı derken sadece öfke gibi duygulardan bahsetmiyorum. Kimi zaman gerçekten sevgi ile alakası olmayan tutkularımız ve çok yoğun bir şekilde saplantı biçimine dönüştürdüğümüz isteklerimiz de son derece yıkıcı olabilir.

Herşey bizim beklediğimiz şekilde gelişmese de, aslında bizim iyiliğimize olacak şekilde gelişecektır.

Çoğu insanın ağzından çıkan sözler ile içsel istekleri tam anlamı ile birlik içinde değil. Kişilerin kendi içlerinde birlik halinde olmamaları ve akışta olmalarına engel olan her türlü yönleri, özellikle bu tutulma zamanlarında doruk noktasında karşılarına çıkıyor.

Otuzbir Ocak 2018 tarihinin öncesi ve sonrası yaşamın adeta size öğretmenlik yaparak konuştuğunu düşünerek, dinleyin, izleyin ve kendinizi anlamaya açın. Eğer yaşama bir öğretmen gözü ile bakarsanız yaşadığınız bütün süreçler çok daha büyük bir kolaylık içinde akacaktır.

Her zaman mutlaka çözüme yönelin, asla isyan etmeyin ve her zaman ama her zaman nasıl bir sorun yaşarsanız yaşayın, çaresinin sizin yanı başınızda olduğunu unutmayın.

Evrensel düzlemde dualitenin içinde olduğumuza göre, eğer ortada bir dert varsa mutlaka çaresi de vardır. Eğer bir sorun varsa mutlaka çözümü de vardır. Karanlık içine girdiğinizi hissettiğinizde farkında olmanız gereken en önemli etken, ışığınde aslında tam orada olduğu ve ortaya çıkmak için sizi beklediğidir.

Önümüzdeki bu ay tutulması bir değişim yaratacağı için, öncesinde pek çok kişiyi oldukça bunaltmış durumda...

Hayatınızdaki her bir insana, gördüğünüz duyduğunuz her şeye bir öğretmen gözü ile bakın ve şu soruyu kendinize sorun; bu süreçten öğrenmem ve kendimde değiştirmem gerekenler nelerdir?

Şu an belki de yaşamınızda yepyeni bir döneme geçiyorsunuz, ve artık doğum zamanı geldiği için son doğum sancılarını yaşıyorsunuz. Ay tutulması astrolojik haritanıza göre hangi evde olacaksa, özellikle o evin konuları ile ilgili alanlarda yenilikler yaşayacaksınız.

Bu yıl tam anlamı ile bir değişim yılı. 31 Ocak tarihinin devamında, Mayıs ayından itibaren değişim daha da hızlanacak. 27 Temmuz tarihinde yer yerinden oynayacak ve Kasım ayına kadar olan süreçte bambaşka bir biz doğacağız.

Bu süreçten öğrenmeye açık olan, teslim olan, akışa güvenen ve mucizelere inananlar kazançlı çıkacak.

Sevginin kaynağının gücü, lütfen 2018 yılının bana hayallerimin ötesinde sevinçler yaşatmasını sağla...

Sizi seven bir Can...