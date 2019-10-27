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Bülent Katarcı

Bülent Katarcı

bkatarci@hurriyet.com.tr

Kozmetik akapunkturla gelen sağlıklı beden

27 Ekim 2019

DAHA genç görünmek isteyen binlerce kişi her gün dermatolog ve plastik cerrahların ofislerini ya da antiaging kliniklerini ziyaret ediyor.

Bu çabalarda kullanılan birçok ürün, yöntem ve teknoloji var. Botoks, kimyasal peeling, lazer uygulamaları, ultrasonik teknolojiler, bunların başlıcaları.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Kliniği Öğretim Üyesi ve Akupunktur uzmanı Doç. Dr. Funda Aksu, kozmetik akupunkturla gelen sağlıklı beden enerjisini anlattı:

VÜCUDUN ECZANESİ
“Kozmetik akupunktur, yüzde ve vücudun bütününde akupunktur noktalarına dışarıdan herhangi bir madde enjeksiyonu yapmadan, sadece iğne girilmesiyle uygulanan bir metot. İçteki sağlıklı beden enerjisinin yüzde dışa yansımasını sağlayan bir antiaging tedavisi. Kozmetik uygulamalara ilgi, günümüzde artarak devam devam etmektedir. Kozmetik uygulamaların birçoğunda doğal olmayan yöntemlerin kullanılması ile yüze dışarıdan uygulanan ilaçların vücutta alerjik reaksiyon gibi yan etkilere neden olduğu bilinmektedir. Bu durumda, akupunktur gibi sadece vücuda iğne girilmesiyle yapılan tedaviler ön plana çıkmıştır. Kozmetik akupunktur uygulamaları, her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. Akupunktur uygulamasında, vücudun kendi eczanesini kullanmaktayız. Kozmetik akupunktur uygulamasında, ilk önce bütün vücutta enerji akışının dengelenmesi gereklidir. Akupunktur uygulamasıyla, yüzde tonusun artışı sağlanırken, deri esneklik kazanmakta ve kanlanma artmaktadır. Böylece, bu dokularda bir yenilenme meydana gelir.
Özet olarak; kozmetik akupunkturun tamamen vücudun öz sistemlerini harekete geçirerek yapılan bir tedavi uygulaması olmasıyla kozmetik uygulamalarda daha fazla yer alacağı düşünülmektedir.

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