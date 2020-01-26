Erken teşhis hayat kurtarır

CHECK-up’ın doğru zamanda yapılması ile pek çok ölümcül hastalıktan korunmak mümkün.
Hiçbir şikayet ve hastalık olmasa da düzenli olarak yılda bir kez yaptırılacak check- up ile erken dönemde belirti vermeyen ve sinsice ilerleyen hastalıklar yakalanabiliyor. Çok kısa bir zaman ayırarak yaptırabileceğiniz check-up ile sağlığınızın durumunu, başlangıç aşamasında olan hastalıklarınızı öğrenebilir; erken teşhisle zamanında tedavi olabilirsiniz. Biolab’ın kurucusu Dr. Tuncay Batur, “check-up’ın neden hayat rutinimizde olması gerektiği” hakkında bilgi verdi.
Check-up taramaları profesyonel bir sağlık ekibi tarafından tıbbının en modern laboratuvar ve görüntüleme olanaklarından yararlanılarak gerçekleştirilir. Önlem almanın tedavi etmekten daha kolay olduğu prensibine dayanan check-up; yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen yatırımlardan biridir. Bir anda yapılan ciddi bir harcama gibi görünse de aslında yıllık fiziki muayene az bir değer taşır; akut veya kronik ciddi olaylardan kaynaklanan hastalık, özellikle kanser ve ölümlerin erken teşhis edilerek tedavi edilmesinde önemli bir rol oynar.
1994’TEN BU YANA
‘Tanıda güvence’ ilkesinden yola çıkarak 1994 yılında Mikrobiyoloji Laboratuvarı olarak hizmet vermeye başlayen Biolab, patoloji ve biyokimya birimlerinin de eklenmesi ve yeni şubelerle Laboratuvarlar Grubu kimliğine ulaştı. Laboratuvarımız ilk olarak Alsancak’ta hizmet sunumuna başlamıştır. Hastalarımızın hizmetimize daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla bünyemize Mavişehir Şubesi’ni de ekleyerek İzmirlilere her yerde yakın ve kaliteli hizmet götürmeye devam etmekteyiz. Biolab Laboratuvarlar Grubu olarak 5 ayrı klinik laboratuvarı, 9 laboratuvar uzman hekimi ve 140 çalışan ile hizmet vermekteyiz. Yıllık 5 milyon adedi geçen test sayımızla bölgenin en yüksek test sayısına sahip laboratuvarıyız.
25 yıl önce Alsancak’ta başlayan hikayemize daha iyi bir geleceğe doğru yol almak adına devam etmekteyiz. Yeni nesil temalı laboratuvarlarımızı; insani, yenilikçi ve teknolojik değerler üzerine konumlandırıyoruz. Bu yeni bir döneme attığımız adımların habercisidir. Ekibimiz ile çıktığımız bu yolculukta farklı konularda ışık tutmaya ve önder olmaya devam edeceğiz.”
Erken teşhis hayat kurtarır
CHECK-up’ın doğru zamanda yapılması ile pek çok ölümcül hastalıktan korunmak mümkün.
Hiçbir şikayet ve hastalık olmasa da düzenli olarak yılda bir kez yaptırılacak check- up ile erken dönemde belirti vermeyen ve sinsice ilerleyen hastalıklar yakalanabiliyor. Çok kısa bir zaman ayırarak yaptırabileceğiniz check-up ile sağlığınızın durumunu, başlangıç aşamasında olan hastalıklarınızı öğrenebilir; erken teşhisle zamanında tedavi olabilirsiniz. Biolab’ın kurucusu Dr. Tuncay Batur, “check-up’ın neden hayat rutinimizde olması gerektiği” hakkında bilgi verdi.
Check-up taramaları profesyonel bir sağlık ekibi tarafından tıbbının en modern laboratuvar ve görüntüleme olanaklarından yararlanılarak gerçekleştirilir. Önlem almanın tedavi etmekten daha kolay olduğu prensibine dayanan check-up; yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen yatırımlardan biridir. Bir anda yapılan ciddi bir harcama gibi görünse de aslında yıllık fiziki muayene az bir değer taşır; akut veya kronik ciddi olaylardan kaynaklanan hastalık, özellikle kanser ve ölümlerin erken teşhis edilerek tedavi edilmesinde önemli bir rol oynar.
1994’TEN BU YANA
‘Tanıda güvence’ ilkesinden yola çıkarak 1994 yılında Mikrobiyoloji Laboratuvarı olarak hizmet vermeye başlayen Biolab, patoloji ve biyokimya birimlerinin de eklenmesi ve yeni şubelerle Laboratuvarlar Grubu kimliğine ulaştı. Laboratuvarımız ilk olarak Alsancak’ta hizmet sunumuna başlamıştır. Hastalarımızın hizmetimize daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla bünyemize Mavişehir Şubesi’ni de ekleyerek İzmirlilere her yerde yakın ve kaliteli hizmet götürmeye devam etmekteyiz. Biolab Laboratuvarlar Grubu olarak 5 ayrı klinik laboratuvarı, 9 laboratuvar uzman hekimi ve 140 çalışan ile hizmet vermekteyiz. Yıllık 5 milyon adedi geçen test sayımızla bölgenin en yüksek test sayısına sahip laboratuvarıyız.
25 yıl önce Alsancak’ta başlayan hikayemize daha iyi bir geleceğe doğru yol almak adına devam etmekteyiz. Yeni nesil temalı laboratuvarlarımızı; insani, yenilikçi ve teknolojik değerler üzerine konumlandırıyoruz. Bu yeni bir döneme attığımız adımların habercisidir. Ekibimiz ile çıktığımız bu yolculukta farklı konularda ışık tutmaya ve önder olmaya devam edeceğiz.”