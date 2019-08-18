SAĞLIK alanında pek çok başarılı işe imza atan Özel Tınaztepe Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, Bayraklı’ya 5 yıldızlı otel konforunda hastane yaptı.
Tınaztepe Galen Hastanesi ile hizmet yelpazesini büyüteceklerini söyleyen Bektur, “Buca Tıp Merkezi ve Tınaztepe Hastanesi’ni İzmir üretti, büyüttü. Sağlık alanında halkın beklentisini karşıladık. Madem ‘sağlık kenti İzmir’ diyoruz, markalaşmak istiyoruz, madem İzmir tarihiyle coğrafyasıyla dünya tıp tarihine imza atmış bir merkez, Bergamada’da dünyanın ilk sağlık merkezi Asklepion’da dünyanın en iyi hekimlerinin yetiştiğini biliyoruz, o zaman bu yatırımlar gerekliydi” diyen Dr. Bektur, yeni hastaneyi şöyle anlattı:
HİPOKRAT’TAN DAHA ÖNEMLİ
“Galen, tıpta yaptıkları açısından bence Hipokrat’tan bile değerli. Bergamalı. Tıbbı ilk öğrendiği ve uyguladığı yer ise Bayraklı. Bizim hastane için düşündüğümüz yerle arası metrelerle ifade ediliyor. Bundan 2 bin yıl önce tıp eğitimi verilen yer. Elbette en iyi hastanenin olduğu yer Bayraklı. Yani sorsak oradaki toprağa kayalara tıp adına konuşacağı çok şey var. Belki dedik bize de bir şeyler fısıldarlar.”
SON MODEL TIBBİ CİHAZLAR
Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, Tınaztepe Galen Hastanesi’nde bulunan tıbbi cihazların hepsinin yeni model olduğunu belirterek, “İzmir de marka haline gelen Tınaztepe Sağlık Grubu çatısı altında Buca Tıp Merkezi, Torbalı Tıp Merkezi ve Tınaztepe Hastaneleri’ni kurduk. Bayraklı’daki hastanemizi Ege Bölgesi’nin en uç açıklarını kapatan bir merkez olarak planlıyoruz. Burada onkoloji bölümündeki eksiklikleri tamamlayacağız, nörolojik bilimler lokomotifimiz olacak. Misyonumuz, sağlık için İstanbul’a göçü engellemek ve yurt dışından İstanbul’a akan sağlık turizminin yönünü İzmir’e çevirmek. Kısacası, Türkiye’de doğru sağlık hizmeti arayanları İzmir’e getireceğiz.”
TINAZTEPE GALEN
YARIN AÇILIYOR
Yapımına 2017’de başlanan hastane bir yılda tamamlandı. Fiziki yapısı, donanımı ve vereceği hizmetle büyük konfora sahip, depreme dayanıklı, çevreci bir hastane olan Tınaztepe Galen, yarın açılıyor. 15 bin metrekare alanda, 9 katlı binası, 20 uzmanlık dalıyla hizmet verecek hastanede gelişmiş teknolojiyle oluşturulan 6 ameliyathane salonu, 3 doğumhane, 18 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Radyolojik Görüntüleme Merkezi, Endoskopi Ünitesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Kapsamlı Hizmet Laboratuvarı, Göz Tanı Ünitesi, Kan Transfüzyon, Kardiyoloji Tanı Ünitesi, Nöroloji Tanı Ünitesi ve İşitme Tanı Ünitesi merkezi bulunuyor.
5 yıldızlı otel konforunda hastane
SAĞLIK alanında pek çok başarılı işe imza atan Özel Tınaztepe Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, Bayraklı’ya 5 yıldızlı otel konforunda hastane yaptı.
Tınaztepe Galen Hastanesi ile hizmet yelpazesini büyüteceklerini söyleyen Bektur, “Buca Tıp Merkezi ve Tınaztepe Hastanesi’ni İzmir üretti, büyüttü. Sağlık alanında halkın beklentisini karşıladık. Madem ‘sağlık kenti İzmir’ diyoruz, markalaşmak istiyoruz, madem İzmir tarihiyle coğrafyasıyla dünya tıp tarihine imza atmış bir merkez, Bergamada’da dünyanın ilk sağlık merkezi Asklepion’da dünyanın en iyi hekimlerinin yetiştiğini biliyoruz, o zaman bu yatırımlar gerekliydi” diyen Dr. Bektur, yeni hastaneyi şöyle anlattı:
HİPOKRAT’TAN DAHA ÖNEMLİ
“Galen, tıpta yaptıkları açısından bence Hipokrat’tan bile değerli. Bergamalı. Tıbbı ilk öğrendiği ve uyguladığı yer ise Bayraklı. Bizim hastane için düşündüğümüz yerle arası metrelerle ifade ediliyor. Bundan 2 bin yıl önce tıp eğitimi verilen yer. Elbette en iyi hastanenin olduğu yer Bayraklı. Yani sorsak oradaki toprağa kayalara tıp adına konuşacağı çok şey var. Belki dedik bize de bir şeyler fısıldarlar.”
SON MODEL TIBBİ CİHAZLAR
Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, Tınaztepe Galen Hastanesi’nde bulunan tıbbi cihazların hepsinin yeni model olduğunu belirterek, “İzmir de marka haline gelen Tınaztepe Sağlık Grubu çatısı altında Buca Tıp Merkezi, Torbalı Tıp Merkezi ve Tınaztepe Hastaneleri’ni kurduk. Bayraklı’daki hastanemizi Ege Bölgesi’nin en uç açıklarını kapatan bir merkez olarak planlıyoruz. Burada onkoloji bölümündeki eksiklikleri tamamlayacağız, nörolojik bilimler lokomotifimiz olacak. Misyonumuz, sağlık için İstanbul’a göçü engellemek ve yurt dışından İstanbul’a akan sağlık turizminin yönünü İzmir’e çevirmek. Kısacası, Türkiye’de doğru sağlık hizmeti arayanları İzmir’e getireceğiz.”
TINAZTEPE GALEN
YARIN AÇILIYOR
Yapımına 2017’de başlanan hastane bir yılda tamamlandı. Fiziki yapısı, donanımı ve vereceği hizmetle büyük konfora sahip, depreme dayanıklı, çevreci bir hastane olan Tınaztepe Galen, yarın açılıyor. 15 bin metrekare alanda, 9 katlı binası, 20 uzmanlık dalıyla hizmet verecek hastanede gelişmiş teknolojiyle oluşturulan 6 ameliyathane salonu, 3 doğumhane, 18 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Radyolojik Görüntüleme Merkezi, Endoskopi Ünitesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Kapsamlı Hizmet Laboratuvarı, Göz Tanı Ünitesi, Kan Transfüzyon, Kardiyoloji Tanı Ünitesi, Nöroloji Tanı Ünitesi ve İşitme Tanı Ünitesi merkezi bulunuyor.