RIcky GervaIs: Kuralsız bir komedyen

Twitter’da takipçi sayısı 13.5 milyondan 14.1 milyona çıktı...
NEDEN RICKY GERVAIS?
İçeriden bir bilgi:
Ta geçen sene 76’ncı Altın Küre Ödülleri töreninde Sandra Oh ve Andy Samberg sahneye henüz çıkmış açılış konuşmasını yaparken...
Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin bazı üyeleri “Seneye töreni Ricky Gervais sunmalı” diye lobi çalışmalarını başlatmıştı bile. Çünkü ödül verenler, Ricky’yi ve onun ustaca yazılmış şakalarını seviyor.
Törenden iki gün önce kırmızı halı seremonisinde Ricky’nin basına özellikle vurguladığı bir şeyi hatırlatmak istiyorum:
“Unutmayın, söylediğim her şey şaka.”
Zaten aynı şeyi açılış konuşmasının en başında da dedi...
Ayrıca bunlar, Rick Gervais’i işe alanlar ve ekip tarafından kontrol edilen ve onay verilen şakalar.
AÇILIŞ KONUŞMASI
Serbest çeviri ile Ricky’nin açılış konuşmasından bazı başlıkları hatırlayalım...
◊ “Hepiniz limuzinle geldiniz. Hoşsunuz, güzelsiniz. Ben de limuzinle geldim, ama benim limuzinin plakasını Felicity Huffman yapmış” dedi.
Hatırlarsanız ünlü oyuncu Felicity Huffman kızını Güney Kaliforniya Üniversitesi’ne sokabilmek için rüşvet vermiş, yakalanmış ve 11 gün hapis cezası almıştı.
Ricky, salondakileri rahatsız hissettirecek, onların bam teline basacak hiçbir detayı kaçırmadan öyle bir kurgulamış ki şakalarını...
Salona, Amerika’da araç plakalarını mahkumların yaptığını yakın arkadaşları Felicity Huffman ve eşi ünlü oyuncu William H. Macy ile hatırlattı.
◊ Sonra salonda sadece ünlüler olmadığını, stüdyo patronlarının, televizyon kanallarının CEO’larının kısacası sektörü yöneten tüm liderlerin orada olduğunu belirtip hepsinin ortak noktasının “Ronan Farrow’dan korkmak” olduğunu söyledi. Ronan Farrow, Harvey Weinstein skandalının açığa çıkmasına sebep olan gazeteci. Oyuncu Mia Farrow ile yapımcı-yönetmen Woody Allen’ın oğlu.
The New Yorker’a yazdığı makaleler ile Harvey Weinstein aleyhine yapılan suçlamalarda anahtar rol üstlenmiş. Farrow’un cesur yazıları sayesinde The New Yorker, 2018’de Pulitzer Ödülü kazanmıştı.
◊ Rick Gervais bir ara konuyu ustaca milyarder pedofil işadamı Jeffrey Epstein’e getirdi. Seks ticaretinden reşit olmayan kızların satılmasına kadar birçok suçla hapse atılan Epstein, Hollywood elitlerine oldukça yakın bir isimdi.
Sadece Hollywood elitlerine değil, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve şimdiki başkan Donald Trump’ın da dostuydu...
Hatırlarsanız daha birkaç ay önce İngiltere Prensi Andrew, Epstein ile arkadaşlığı yüzünden saraydan ve tüm görevlerinden uzaklaştırılmıştı.
Ricky, 10 Ağustos 2019’da gizemli bir şekilde hücresinde kendisini öldüren Epstein’in kendini öldürmediğini ima
edip salona döndü, “Sizin arkadaşınızdı, biliyorum ama umurumda değil” dedi.
“Me Too” hareketiyle çelişen her şeyi ustaca kendine malzeme yapmış...
◊ Sonra sıra büyük şirketlere geldi. Apple’ı Çin’de ucuz işçi çalıştırmakla suçladı.
Oyunculara “Hepiniz sözde duyarlısınız ama çalıştığınız şirketlere bakın” diye seslendi.
Yetmedi, “IŞİD dijital platform kursa iş anlaşması yapmak için hepiniz menajerlerinizi ararsınız değil mi” dedi.
KAPANIŞ
Açılış şakaları dünya genelinde en çok konuşulan konu olurken, Ricky Gervais gecenin en güzel şakasını sona saklamıştı...
Gecenin sonunda Sandra Bullock’u sahneye davet ederken Bullock’un Netflix filmi “Birdbox”ta insanların kör numarası yaparak hayatta kalmaya çalıştığını söyledi, “Yani sizin de kör numarası yapıp yıllarca Harvey Weinstein için çalışmanız gibi” dedi ve bitirdi...
“Birdbox”tan başlayıp işi Weinstein’e bağlamak...
Komedi ince zeka derler ya!
SALONDAKİLERİN TEPKİSİ
Salondaki herkes, Ricky’nin komedi stilini biliyor. Kuralsız ve sınır tanımayan bir komedyen!
Comedy Central’de komedyenlerin “roasting” dediği yerin dibine sokmanın çok daha ağır versiyonlarını eminim hepsi defalarca izlemiştir.
Gervais, törenden önce kırmızı halıda verdiği röportajda şöyle dedi:
“Salonda soğuk rüzgarlar esince mutlu oluyorum. Benim adrenalinimi en yukarıya çıkaran o his. Kimi uyuşturucu kullanır, kimi uçaktan atlar, benim ilacım da bu. Yanlış bir şey yapmıyorum, kimseye iftira atmıyorum, sadece dalga geçiyorum.”
Yani tek derdi yaptığı şakalarla salonu hem güldürmek hem de rahatsız hissettirmekti. Öyle de oldu...
Sonra ne oldu?
Salondakiler dışında tüm dünya bu şakaları ciddiye alıp günlerce konuştu.
Salondakilerin tek derdi ise tören biter bitmez üstlerini değiştirip kendilerini after party’lere atmaktı. Öyle de olmalıydı zaten. Ricky de şov dünyasının bir parçası.
O da onlardan biri.
Sonuçta orası Hollywood!
Hollywood’da sıradanlığa yer yok.
Her şey en uç noktada olmalı.
Joker salona ayar çekti
Ricky Gervais’in gecede hakkında şaka yapmadığı tek kişi, ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü alan Joaquin Phoenix’ti.
Sahneye çıktı, Avustralya’daki yangına iyi niyetlerini yollayan meslektaşlarına teşekkür etti, “Ama daha fazlasını yapmalıyız, özel jetlerinize atlayıp Palm Springs’e gidip ödül almak yerine bir araya gelip dünya için daha iyi işler yapın” dedi.
Meslektaşlarının gözlerinin içine baka baka “İmkanlarınızı farklı şeyler için kullanın” dedi.
Çoğu kullanıyor da zaten!
Avustralya’daki yangınlar için birçoğu yüklü miktarda bağış yaptığı halde Phoenix tüm dünyanın gözü önünde meslektaşlarına bunu hatırlatma gereği duydu.
İşin özeti...
Gervais’in de dediği gibi, kim ne söylerse söylesin, birileri sevecek, birileri nefret edecek!
Gösterişli after party’ler
Gecenin sonunda tüm salon “Acaba hangi partiyle eğlenceye başlasak” derdine düştü.
En eğlenceli parti, Netflix’inkiydi.
Netflix, 34 adaylıkla liderken sadece iki ödül alabildi.
Patronların yüzünden düşen bin parçaydı o gece.
Ama ne yalan söyleyeyim, 34 adaylığın verdiği mutlulukla en gösterişli partiyi onlar hazırlamışlar.
Kadınlar için makyaj tazeleme istasyonları bile kurmuşlardı.
Sevgili dost Büşra Pekin de tesadüfen Los Angeles’ta olunca, Netflix partisinde bize katıldı.
Gecenin kapanışını sevgili eşim, dostlarımız ve ünlü İtalyan futbolcu Del Piero ile birlikte Netflix partisinde yaptık.
Bana göre gecenin en iyi 5 elbisesi
◊ Renée Zellweger ◊ Sofia Carson ◊ Cynthia Erivo ◊ Sienna Miller ◊ Priyanka Chopra
RIcky GervaIs: Kuralsız bir komedyen
Geçen hafta 77’nci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Töreni 5’inci kez sunan ünlü komedyen Ricky Gervais, ertesi gün tüm dijital platformlarda dünya genelinde TT oldu.
Twitter’da takipçi sayısı 13.5 milyondan 14.1 milyona çıktı...
NEDEN RICKY GERVAIS?
İçeriden bir bilgi:
Ta geçen sene 76’ncı Altın Küre Ödülleri töreninde Sandra Oh ve Andy Samberg sahneye henüz çıkmış açılış konuşmasını yaparken...
Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin bazı üyeleri “Seneye töreni Ricky Gervais sunmalı” diye lobi çalışmalarını başlatmıştı bile. Çünkü ödül verenler, Ricky’yi ve onun ustaca yazılmış şakalarını seviyor.
Törenden iki gün önce kırmızı halı seremonisinde Ricky’nin basına özellikle vurguladığı bir şeyi hatırlatmak istiyorum:
“Unutmayın, söylediğim her şey şaka.”
Zaten aynı şeyi açılış konuşmasının en başında da dedi...
Ayrıca bunlar, Rick Gervais’i işe alanlar ve ekip tarafından kontrol edilen ve onay verilen şakalar.
AÇILIŞ KONUŞMASI
Serbest çeviri ile Ricky’nin açılış konuşmasından bazı başlıkları hatırlayalım...
◊ “Hepiniz limuzinle geldiniz. Hoşsunuz, güzelsiniz. Ben de limuzinle geldim, ama benim limuzinin plakasını Felicity Huffman yapmış” dedi.
Hatırlarsanız ünlü oyuncu Felicity Huffman kızını Güney Kaliforniya Üniversitesi’ne sokabilmek için rüşvet vermiş, yakalanmış ve 11 gün hapis cezası almıştı.
Ricky, salondakileri rahatsız hissettirecek, onların bam teline basacak hiçbir detayı kaçırmadan öyle bir kurgulamış ki şakalarını...
Salona, Amerika’da araç plakalarını mahkumların yaptığını yakın arkadaşları Felicity Huffman ve eşi ünlü oyuncu William H. Macy ile hatırlattı.
◊ Sonra salonda sadece ünlüler olmadığını, stüdyo patronlarının, televizyon kanallarının CEO’larının kısacası sektörü yöneten tüm liderlerin orada olduğunu belirtip hepsinin ortak noktasının “Ronan Farrow’dan korkmak” olduğunu söyledi. Ronan Farrow, Harvey Weinstein skandalının açığa çıkmasına sebep olan gazeteci. Oyuncu Mia Farrow ile yapımcı-yönetmen Woody Allen’ın oğlu.
The New Yorker’a yazdığı makaleler ile Harvey Weinstein aleyhine yapılan suçlamalarda anahtar rol üstlenmiş. Farrow’un cesur yazıları sayesinde The New Yorker, 2018’de Pulitzer Ödülü kazanmıştı.
◊ Rick Gervais bir ara konuyu ustaca milyarder pedofil işadamı Jeffrey Epstein’e getirdi. Seks ticaretinden reşit olmayan kızların satılmasına kadar birçok suçla hapse atılan Epstein, Hollywood elitlerine oldukça yakın bir isimdi.
Sadece Hollywood elitlerine değil, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve şimdiki başkan Donald Trump’ın da dostuydu...
Hatırlarsanız daha birkaç ay önce İngiltere Prensi Andrew, Epstein ile arkadaşlığı yüzünden saraydan ve tüm görevlerinden uzaklaştırılmıştı.
Ricky, 10 Ağustos 2019’da gizemli bir şekilde hücresinde kendisini öldüren Epstein’in kendini öldürmediğini ima
edip salona döndü, “Sizin arkadaşınızdı, biliyorum ama umurumda değil” dedi.
“Me Too” hareketiyle çelişen her şeyi ustaca kendine malzeme yapmış...
◊ Sonra sıra büyük şirketlere geldi. Apple’ı Çin’de ucuz işçi çalıştırmakla suçladı.
Oyunculara “Hepiniz sözde duyarlısınız ama çalıştığınız şirketlere bakın” diye seslendi.
Yetmedi, “IŞİD dijital platform kursa iş anlaşması yapmak için hepiniz menajerlerinizi ararsınız değil mi” dedi.
KAPANIŞ
Açılış şakaları dünya genelinde en çok konuşulan konu olurken, Ricky Gervais gecenin en güzel şakasını sona saklamıştı...
Gecenin sonunda Sandra Bullock’u sahneye davet ederken Bullock’un Netflix filmi “Birdbox”ta insanların kör numarası yaparak hayatta kalmaya çalıştığını söyledi, “Yani sizin de kör numarası yapıp yıllarca Harvey Weinstein için çalışmanız gibi” dedi ve bitirdi...
“Birdbox”tan başlayıp işi Weinstein’e bağlamak...
Komedi ince zeka derler ya!
SALONDAKİLERİN TEPKİSİ
Salondaki herkes, Ricky’nin komedi stilini biliyor. Kuralsız ve sınır tanımayan bir komedyen!
Comedy Central’de komedyenlerin “roasting” dediği yerin dibine sokmanın çok daha ağır versiyonlarını eminim hepsi defalarca izlemiştir.
Gervais, törenden önce kırmızı halıda verdiği röportajda şöyle dedi:
“Salonda soğuk rüzgarlar esince mutlu oluyorum. Benim adrenalinimi en yukarıya çıkaran o his. Kimi uyuşturucu kullanır, kimi uçaktan atlar, benim ilacım da bu. Yanlış bir şey yapmıyorum, kimseye iftira atmıyorum, sadece dalga geçiyorum.”
Yani tek derdi yaptığı şakalarla salonu hem güldürmek hem de rahatsız hissettirmekti. Öyle de oldu...
Sonra ne oldu?
Salondakiler dışında tüm dünya bu şakaları ciddiye alıp günlerce konuştu.
Salondakilerin tek derdi ise tören biter bitmez üstlerini değiştirip kendilerini after party’lere atmaktı. Öyle de olmalıydı zaten. Ricky de şov dünyasının bir parçası.
O da onlardan biri.
Sonuçta orası Hollywood!
Hollywood’da sıradanlığa yer yok.
Her şey en uç noktada olmalı.
Joker salona ayar çekti
Ricky Gervais’in gecede hakkında şaka yapmadığı tek kişi, ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü alan Joaquin Phoenix’ti.
Sahneye çıktı, Avustralya’daki yangına iyi niyetlerini yollayan meslektaşlarına teşekkür etti, “Ama daha fazlasını yapmalıyız, özel jetlerinize atlayıp Palm Springs’e gidip ödül almak yerine bir araya gelip dünya için daha iyi işler yapın” dedi.
Meslektaşlarının gözlerinin içine baka baka “İmkanlarınızı farklı şeyler için kullanın” dedi.
Çoğu kullanıyor da zaten!
Avustralya’daki yangınlar için birçoğu yüklü miktarda bağış yaptığı halde Phoenix tüm dünyanın gözü önünde meslektaşlarına bunu hatırlatma gereği duydu.
İşin özeti...
Gervais’in de dediği gibi, kim ne söylerse söylesin, birileri sevecek, birileri nefret edecek!
Gösterişli after party’ler
Gecenin sonunda tüm salon “Acaba hangi partiyle eğlenceye başlasak” derdine düştü.
En eğlenceli parti, Netflix’inkiydi.
Netflix, 34 adaylıkla liderken sadece iki ödül alabildi.
Patronların yüzünden düşen bin parçaydı o gece.
Ama ne yalan söyleyeyim, 34 adaylığın verdiği mutlulukla en gösterişli partiyi onlar hazırlamışlar.
Kadınlar için makyaj tazeleme istasyonları bile kurmuşlardı.
Sevgili dost Büşra Pekin de tesadüfen Los Angeles’ta olunca, Netflix partisinde bize katıldı.
Gecenin kapanışını sevgili eşim, dostlarımız ve ünlü İtalyan futbolcu Del Piero ile birlikte Netflix partisinde yaptık.
Bana göre gecenin en iyi 5 elbisesi
◊ Renée Zellweger ◊ Sofia Carson ◊ Cynthia Erivo ◊ Sienna Miller ◊ Priyanka Chopra