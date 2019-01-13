Filmdeki yumruklar gerçek

MICHAEL B. JORDAN: HAYALİNİ KURDUĞUM HER ŞEYİ YAŞIYORUM
◊ Filmde Rocky, Adonis’e “Beynini unut kalbinden konuş” diyor. Rocky’nin bu sözünü oyunculuğa bağlarsam, rollerinize mantıksal mı içgüdüsel mi yaklaşırsınız?
- Oyunculukta içgüdülerime daha çok eğilimliyim. Geleneksel oyunculuk eğitimi almadığım, oyunculuğu setten sete öğrendiğim için sanırım... Bir de yapımcı tarafım var. O taraf mantığa dayanıyor. Sahneyi çekerken neye ihtiyaç var, performans nasıl olmalı, sahneler nasıl bağlanmalı gibi... Sanırım sağ ve sol tarafım mantık ve içgüdülerimi birleştirerek aynı anda denge kurmaya çalışıyor.
◊ “Creed 1”e hazırlanırken sizin için rol yeniydi. İkinci filmde hazırlıklara geri başlamak daha kolay mıydı?
- Tabii... İlk filmde hazırlık süreci çok zorlamıştı. İkinci filmde biraz daha şanslıydım çünkü öncesinde “Black Panther”i çekmiştim. “Black Panther” için vücudumu uzun süre hazırlamıştım zaten, hemen ardından “Creed 2”yi çekmeye başladığım için kısmen hazırdım. Ama yine de bu tür filmleri yaparken oyuncu belli bir rutinden dışarı çıkamıyor...
◊ Nasıl bir rutindi sizinki?
- Sabah kalk vitaminlerini iç, kardiyonu yap, hafif kahvaltı, sonra ağırlık çalış, yeniden yemek ye, dinlen. Ringde koreografi çalış, ertesi gün yeniden tekrar et. Kafaya hayatın bir müddet bu şekilde devam edeceğini sokunca bu rutin, hayatın doğal akışı gibi oluyor.
◊ Hazırlık aşamasında neler yiyemediniz mesela?
- Hiçbir şey... Lezzetli olan, yemekten zevk aldığım hiçbir şeyi yiyemedim. Tatlı, peynir, ekmek, karbonhidrat...
◊ Kariyerinizde emin adımlarla ilerliyorsunuz. Size “film yıldızı” denmesine alıştınız mı?
- Alışmaya çalışıyorum. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Hayalini kurduğum, uğruna çabaladığım her şeyi şimdi yaşıyorum...
◊ Yönetmeniniz “ringdeki sahnelerin iyi olması için yumruk yemek şart” dedi mi?
- Aynen öyle... Özellikle yakın ve yavaş çekimlerdeki yumruklar gerçek. Yavaş çekimlerde vuruyormuş gibi yaparsak belli olur. Gerçi günümüzde görsel efektlerle yumruğu surata yerleştirmek mümkün ama “Rocky” ve şimdi de “Creed” filmlerinin geleneği gerçek yumruklar olması...
ROLÜM İÇİN GEREKİRSE KİLO DA ALIRIM
◊ “Black Panther”e dönelim... Film tarih yazdı dediniz...
- Evet, çünkü sektörde stüdyoların ve yapımcıların gözlerini açtı. Çeşitliliğin mümkün olduğunu gördüler. Marvel ve Disney’in de arkamızda olması bizim için çok önemli bir adımdı.
◊ “Creed” ve “Black Panther” için yaptığınız fiziksel çalışmalardan bahsettik. Peki ileride başka bir rol için kilo almanız ya da vermeniz gerekirse ne yaparsınız?
- Severek yaparım. Bu işin en sevdiğim yanlarından bir tanesi farklı roller için değişim yaşamak. O yüzden sürekli makarna ve pizza yiyip kilo almam gereken rolleri de bekliyorum.
◊ Bu filmde Rocky sanki “hoşça kal” diyor... Bana mı öyle geldi? “Creed 3”de Rocky olmayacak mı?
- Rocky hoşça kal dedi mi bilmiyorum. Ama meşale artık Creed’de. Film Rocky serisi değil. Rocky’nin dünyasında geçse de Creed’in hikayesi. İkinci filmde bunu daha çok hissettirdik. 3’üncü filmde Rocky’nin olup olmayacağı Sylvester’a bağlı.
◊ 31 yaşındasınız, 20 yıldır oyunculuk yapıyorsunuz. Şimdiye kadar izlemekten ya da oynamaktan zevk aldığınız tür hangisi oldu?
- Aksiyon-gerilim en favori tür. Bilim kurgu filmlerini de ekleyebilirim.
◊ Filmde heyecanlı boks maçlarının yanı sıra bir aile dramı izliyoruz. Geçmişe dönersek, ailenizden aldığınız, size yol gösteren tavsiye neydi?
- Bir konu hakkında ciddi olmak. Babam hiçbir şeyi ciddiye almadığımı düşünürdü. Oyunculuk dahil... Kariyerimi böyle kuracağımı zannetmiyordu. Ta ki sete gelip beni yönetmenim ve etrafımdaki yetişkinlerle çalışırken görene kadar... 12-13 yaşındaydım, beni büyüklerle çalışırken gördükten sonra aslında işimi ciddiye aldığımı anladı.
DOLPH LUNDGREN : YAŞADIĞIM TRAVMALAR BENİ DÖVÜŞ SPORLARINA YÖNELTTİ
◊ Ivan Drago... Rocky filmlerinin efsanesi. Sizi “Creed”de izlemek çocukluk anılarımı aklıma getirdi?
- Allahtan senin çocukluğunu aklına getiriyor.
◊ Neden?
- Güzel kızlar yanıma geliyor. Aklımdan “Ah çok güzel bir kız” diye geçirirken “Annem ya da babam size çok hayrandı. Bir resim çektirebilir miyiz” diyor. İçimden “Ah kahretsin” diyorum. (Gülüyor) Neyse ki “Büyükannem-büyükbabam” hayrandı demiyorlar henüz!
◊ Sylvester Stallone ile yeniden çalışmak nasıldı?
- Olağanüstüydü... Yıllar sonra hepimiz bir arada, herkes hayatta ve sağlıklı... Bundan güzel ve özel daha ne olabilir ki!
◊ Peki ileriye dönük planlarınız neler?
- “Creed”i yaptım, “Aquaman”de rol aldım. İkisi de dramatik roller. İnsanlarla kavga edip dövüşmek yerine kişiliğimi gösterme şansım oldu. Gerçi dövüşmek ya da dramatik oynamak fark etmez. Rol neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz.
BABAM BİZE ŞİDDET UYGULARDI
◊ İsveç’te dövüş sporları ile başlayan maceranız Hollywood’a ve oyunculuğa yöneldi. Hikayenizi bir de sizden dinleyebilir miyiz?
- Babam problemli bir adamdı. Anneme ve bana karşı şiddet uygulardı. Ondan gördüğüm şiddet beni dövüş sporlarına yöneltti. Çocukken yaşadığım tramvaların beni bu yola yönlendirdiğini uzun süre anlayamadım. Hayatımın sonraki evrelerinde de beni etkilemeye devam edince bunu fark ettim. Gerçi bir noktada babamı affettim çünkü o da ailesinden şiddet görmüş. Fakirlikle büyümüş ve yapmak istediği hiçbir şeyi başaramamış bir adamdı. Babama istediğim her şeyi başarabileceğimi ispatlamak için Washington Üniversitesi’nde kimya mühendisliği okudum.
Sonra master yaptım ve MIT’de (Massachusetts Instıtute of Technology) burs kazandım. Sonra babama kendimi ispat etmek yerine kalbimi dinleyip oyuncu olmaya karar verdim.
Hayatın ne olursa olsun beni aşağıya çekmesine izin veremedim. Yaşamaya devam etmek zorundaydım, ben de öyle yaptım.
TESSA THOMPSON : ALBÜM YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL
◊ Aynı soruyu Michael’a da sordum. Filmde Rocky, Adonis’e kalbi ile hareket etmesini söylüyor. Sizde role ya da sahneye hazırlanırken durum nedir? Kalbiniz mi mantığınız mı ağır basıyor?
- Projeye ve kiminle çalıştığıma bağlı. Bu film mantıktan çok içgüdü gerektirdi. Mesela “Annihilation” filminde tamamen farklı bir yol izledim. Oldukça entelektüel bir filmdi. Alex Garland ile çalışıyorum.
Alex mantığa ve beyin çalıştırmaya çok önem veren bir isim.
Filmde astrofizikçiyi canlandırıyorum. Dolayısıyla haftalar öncesinden yuvarlak masa toplantılarına başladık. Danışmanlarımız güneş sistemini anlattı.
Kafamızı çalıştırmamız gereken bir işti. Ama genel olarak cevap verirsem karakterde içgüdülerimle hareket edip etrafımdakileri şaşırttığım anlar en güzeli, en tatlısı...
◊ “Sorry to Bother You”, “Dear White People” gibi filmlerin yanı sıra “Creed” gibi büyük serilerde de rol aldınız. Projeleri seçerken iki farklı uçta yer almak ne kadar önemli sizin için?
- Çok önemli... “Sorry to Bother You” benim için çok önemli bir film çünkü oyuncu olmak için bana ilham veren bir filmdi. Ama insanlar beni öyle filmlerde sevmediler.
Sonra seriler geldi. “Thor”da yer almak özeldi. Oyuncu olarak her türlü farklı alanda olmak istiyorum. Bence işin en güzel yanı da bu...
◊ “Creed”de şarkıcı yönünüzü de gözler önüne serdiniz. Gelecekte albüm var mı?
- Bu soru çok soruluyor. Filmde müzik yapmayı seviyorum ama şarkıcılık tam olarak ben değil...
Bu aralar çok fazla proje üzerinde çalışıyorum. Yapımcılığını yaptığım projeler de var.
Albüm çıkarmak ya da müzik yapmak için sinemaya ara verip vaktimi bir müddet müziğe adamalıyım. Şimdilik pek mümkün değil gibi.
34 yıl sonra yeniden ringde
1985 yapımı “Rocky 4”te Sylvester Stallone Rocky rolünde, Dolph Lundgren ise Rus boksör Ivan Drago olarak izleyicinin karşısına çıkmıştı. Stallone ve Lundgren, 34 yıl aradan sonra “Creed 2” filminde aynı seti paylaştı.
Stallone, Michael B. Jordan’ın canlandırdığı Amerikalı boksör Adonis Johnson’ın, Lundgren ise Florian Munteanu’nun oynadığı Rus boksör Viktor Drago’nun koçları rolünde.
Filmdeki yumruklar gerçek
Başrollerini Sylvester Stallone ve Michael B. Jordan’ın paylaştığı “Creed 2”, önceki gün gösterime girdi. Barbaros Tapan, filmin başrol oyuncuları Michael B. Jordan, Tessa Thompson ve Dolph Lundgren ile Philadelphia’da buluştu, serinin ikinci filmini konuştu.
MICHAEL B. JORDAN: HAYALİNİ KURDUĞUM HER ŞEYİ YAŞIYORUM
◊ Filmde Rocky, Adonis’e “Beynini unut kalbinden konuş” diyor. Rocky’nin bu sözünü oyunculuğa bağlarsam, rollerinize mantıksal mı içgüdüsel mi yaklaşırsınız?
- Oyunculukta içgüdülerime daha çok eğilimliyim. Geleneksel oyunculuk eğitimi almadığım, oyunculuğu setten sete öğrendiğim için sanırım... Bir de yapımcı tarafım var. O taraf mantığa dayanıyor. Sahneyi çekerken neye ihtiyaç var, performans nasıl olmalı, sahneler nasıl bağlanmalı gibi... Sanırım sağ ve sol tarafım mantık ve içgüdülerimi birleştirerek aynı anda denge kurmaya çalışıyor.
◊ “Creed 1”e hazırlanırken sizin için rol yeniydi. İkinci filmde hazırlıklara geri başlamak daha kolay mıydı?
- Tabii... İlk filmde hazırlık süreci çok zorlamıştı. İkinci filmde biraz daha şanslıydım çünkü öncesinde “Black Panther”i çekmiştim. “Black Panther” için vücudumu uzun süre hazırlamıştım zaten, hemen ardından “Creed 2”yi çekmeye başladığım için kısmen hazırdım. Ama yine de bu tür filmleri yaparken oyuncu belli bir rutinden dışarı çıkamıyor...
◊ Nasıl bir rutindi sizinki?
- Sabah kalk vitaminlerini iç, kardiyonu yap, hafif kahvaltı, sonra ağırlık çalış, yeniden yemek ye, dinlen. Ringde koreografi çalış, ertesi gün yeniden tekrar et. Kafaya hayatın bir müddet bu şekilde devam edeceğini sokunca bu rutin, hayatın doğal akışı gibi oluyor.
◊ Hazırlık aşamasında neler yiyemediniz mesela?
- Hiçbir şey... Lezzetli olan, yemekten zevk aldığım hiçbir şeyi yiyemedim. Tatlı, peynir, ekmek, karbonhidrat...
◊ Kariyerinizde emin adımlarla ilerliyorsunuz. Size “film yıldızı” denmesine alıştınız mı?
- Alışmaya çalışıyorum. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Hayalini kurduğum, uğruna çabaladığım her şeyi şimdi yaşıyorum...
◊ Yönetmeniniz “ringdeki sahnelerin iyi olması için yumruk yemek şart” dedi mi?
- Aynen öyle... Özellikle yakın ve yavaş çekimlerdeki yumruklar gerçek. Yavaş çekimlerde vuruyormuş gibi yaparsak belli olur. Gerçi günümüzde görsel efektlerle yumruğu surata yerleştirmek mümkün ama “Rocky” ve şimdi de “Creed” filmlerinin geleneği gerçek yumruklar olması...
ROLÜM İÇİN GEREKİRSE KİLO DA ALIRIM
◊ “Black Panther”e dönelim... Film tarih yazdı dediniz...
- Evet, çünkü sektörde stüdyoların ve yapımcıların gözlerini açtı. Çeşitliliğin mümkün olduğunu gördüler. Marvel ve Disney’in de arkamızda olması bizim için çok önemli bir adımdı.
◊ “Creed” ve “Black Panther” için yaptığınız fiziksel çalışmalardan bahsettik. Peki ileride başka bir rol için kilo almanız ya da vermeniz gerekirse ne yaparsınız?
- Severek yaparım. Bu işin en sevdiğim yanlarından bir tanesi farklı roller için değişim yaşamak. O yüzden sürekli makarna ve pizza yiyip kilo almam gereken rolleri de bekliyorum.
◊ Bu filmde Rocky sanki “hoşça kal” diyor... Bana mı öyle geldi? “Creed 3”de Rocky olmayacak mı?
- Rocky hoşça kal dedi mi bilmiyorum. Ama meşale artık Creed’de. Film Rocky serisi değil. Rocky’nin dünyasında geçse de Creed’in hikayesi. İkinci filmde bunu daha çok hissettirdik. 3’üncü filmde Rocky’nin olup olmayacağı Sylvester’a bağlı.
◊ 31 yaşındasınız, 20 yıldır oyunculuk yapıyorsunuz. Şimdiye kadar izlemekten ya da oynamaktan zevk aldığınız tür hangisi oldu?
- Aksiyon-gerilim en favori tür. Bilim kurgu filmlerini de ekleyebilirim.
◊ Filmde heyecanlı boks maçlarının yanı sıra bir aile dramı izliyoruz. Geçmişe dönersek, ailenizden aldığınız, size yol gösteren tavsiye neydi?
- Bir konu hakkında ciddi olmak. Babam hiçbir şeyi ciddiye almadığımı düşünürdü. Oyunculuk dahil... Kariyerimi böyle kuracağımı zannetmiyordu. Ta ki sete gelip beni yönetmenim ve etrafımdaki yetişkinlerle çalışırken görene kadar... 12-13 yaşındaydım, beni büyüklerle çalışırken gördükten sonra aslında işimi ciddiye aldığımı anladı.
DOLPH LUNDGREN : YAŞADIĞIM TRAVMALAR BENİ DÖVÜŞ SPORLARINA YÖNELTTİ
◊ Ivan Drago... Rocky filmlerinin efsanesi. Sizi “Creed”de izlemek çocukluk anılarımı aklıma getirdi?
- Allahtan senin çocukluğunu aklına getiriyor.
◊ Neden?
- Güzel kızlar yanıma geliyor. Aklımdan “Ah çok güzel bir kız” diye geçirirken “Annem ya da babam size çok hayrandı. Bir resim çektirebilir miyiz” diyor. İçimden “Ah kahretsin” diyorum. (Gülüyor) Neyse ki “Büyükannem-büyükbabam” hayrandı demiyorlar henüz!
◊ Sylvester Stallone ile yeniden çalışmak nasıldı?
- Olağanüstüydü... Yıllar sonra hepimiz bir arada, herkes hayatta ve sağlıklı... Bundan güzel ve özel daha ne olabilir ki!
◊ Peki ileriye dönük planlarınız neler?
- “Creed”i yaptım, “Aquaman”de rol aldım. İkisi de dramatik roller. İnsanlarla kavga edip dövüşmek yerine kişiliğimi gösterme şansım oldu. Gerçi dövüşmek ya da dramatik oynamak fark etmez. Rol neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz.
BABAM BİZE ŞİDDET UYGULARDI
◊ İsveç’te dövüş sporları ile başlayan maceranız Hollywood’a ve oyunculuğa yöneldi. Hikayenizi bir de sizden dinleyebilir miyiz?
- Babam problemli bir adamdı. Anneme ve bana karşı şiddet uygulardı. Ondan gördüğüm şiddet beni dövüş sporlarına yöneltti. Çocukken yaşadığım tramvaların beni bu yola yönlendirdiğini uzun süre anlayamadım. Hayatımın sonraki evrelerinde de beni etkilemeye devam edince bunu fark ettim. Gerçi bir noktada babamı affettim çünkü o da ailesinden şiddet görmüş. Fakirlikle büyümüş ve yapmak istediği hiçbir şeyi başaramamış bir adamdı. Babama istediğim her şeyi başarabileceğimi ispatlamak için Washington Üniversitesi’nde kimya mühendisliği okudum.
Sonra master yaptım ve MIT’de (Massachusetts Instıtute of Technology) burs kazandım. Sonra babama kendimi ispat etmek yerine kalbimi dinleyip oyuncu olmaya karar verdim.
Hayatın ne olursa olsun beni aşağıya çekmesine izin veremedim. Yaşamaya devam etmek zorundaydım, ben de öyle yaptım.
TESSA THOMPSON : ALBÜM YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL
◊ Aynı soruyu Michael’a da sordum. Filmde Rocky, Adonis’e kalbi ile hareket etmesini söylüyor. Sizde role ya da sahneye hazırlanırken durum nedir? Kalbiniz mi mantığınız mı ağır basıyor?
- Projeye ve kiminle çalıştığıma bağlı. Bu film mantıktan çok içgüdü gerektirdi. Mesela “Annihilation” filminde tamamen farklı bir yol izledim. Oldukça entelektüel bir filmdi. Alex Garland ile çalışıyorum.
Alex mantığa ve beyin çalıştırmaya çok önem veren bir isim.
Filmde astrofizikçiyi canlandırıyorum. Dolayısıyla haftalar öncesinden yuvarlak masa toplantılarına başladık. Danışmanlarımız güneş sistemini anlattı.
Kafamızı çalıştırmamız gereken bir işti. Ama genel olarak cevap verirsem karakterde içgüdülerimle hareket edip etrafımdakileri şaşırttığım anlar en güzeli, en tatlısı...
◊ “Sorry to Bother You”, “Dear White People” gibi filmlerin yanı sıra “Creed” gibi büyük serilerde de rol aldınız. Projeleri seçerken iki farklı uçta yer almak ne kadar önemli sizin için?
- Çok önemli... “Sorry to Bother You” benim için çok önemli bir film çünkü oyuncu olmak için bana ilham veren bir filmdi. Ama insanlar beni öyle filmlerde sevmediler.
Sonra seriler geldi. “Thor”da yer almak özeldi. Oyuncu olarak her türlü farklı alanda olmak istiyorum. Bence işin en güzel yanı da bu...
◊ “Creed”de şarkıcı yönünüzü de gözler önüne serdiniz. Gelecekte albüm var mı?
- Bu soru çok soruluyor. Filmde müzik yapmayı seviyorum ama şarkıcılık tam olarak ben değil...
Bu aralar çok fazla proje üzerinde çalışıyorum. Yapımcılığını yaptığım projeler de var.
Albüm çıkarmak ya da müzik yapmak için sinemaya ara verip vaktimi bir müddet müziğe adamalıyım. Şimdilik pek mümkün değil gibi.
34 yıl sonra yeniden ringde
1985 yapımı “Rocky 4”te Sylvester Stallone Rocky rolünde, Dolph Lundgren ise Rus boksör Ivan Drago olarak izleyicinin karşısına çıkmıştı. Stallone ve Lundgren, 34 yıl aradan sonra “Creed 2” filminde aynı seti paylaştı.
Stallone, Michael B. Jordan’ın canlandırdığı Amerikalı boksör Adonis Johnson’ın, Lundgren ise Florian Munteanu’nun oynadığı Rus boksör Viktor Drago’nun koçları rolünde.