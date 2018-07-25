Bu dünyanın en iyileştiren duygusu birisine iyi gelmek.
O birisinin de sana iyi gelmesi.
En ihtiyacın olan anda, kalpten kalbe akan ılık ılık bir şey.
Görünmez bir kordonla hepimizi kapsayan o yüksek bilince,
hiç beklemeden bağlanmak gibi. Hattın diğer ucunda umutsuzca beklerken,
operatörün seni bir anda hatta alması gibi. İyi şeyler aniden tam da tünel uzadıkça uzamışken gelir ya. İşte onun gibi. Tarifi yok ama tasviri var.
Çok acım olduğu bir dönemdi. İşten eve geliyor ama eve giremiyordum akşamları. İlaç kullanmak istemedim. Kendimi uyuşturmak istemedim.
Oturup bir bana iyi gelen insanlar listesi yaptım. Tek tek aradım.
Dedim ki, ¨Salı siz de kalabilir miyim?¨
Diğerine Çarşamba’yı sordum.
Beriki Perşembe’ye ¨hay hay ¨dedi.
Giremediğim evimin iki mahalle arkasında, üç semt yukarısında veya hemen denizin karşı kıyısında hanelere girdim. Yaralarımı sarsınlar diye yaralı kanatlarımı kuş gibi kollarına bıraktım insanların.
Yavaş yavaş hafifledim.
Yavaş yavaş geçmeye başladı boğazımdan lokmalar.
Kendimi bana iyi gelen insanlara teslim ettim.
Bu dünyada bir sürü kötü şey oluyor.
Dünya çok uzak, o kadar gitmeye gerek yok, burnunun dibinde oluyor.
Çocuklar tecavüze uğruyor. Tren kazalarında insanlar ölüyor.
Gazeteyi yere bırak, kafanı kaldır, kendi evinin içinde bir sürü hal oluyor.
Bazen işin olmuyor. Aşın olmuyor. Sevdiğin adam başkasıyla gidiyor.
Sevdiğin kadın git diyor. Ya da başka bir şeye dönüşüyor. Aynı evin içinde insan birden bire Leyla ile Mecnun’dan, Hansel’le Gratel’e evriliyor. Kardeş gibi oluyor. Bazen de düşman oluyor ten tene değmeyi bırakıyor.
Ev sahibi çık diyor. Patron ¨bugüne kadarki emekleriniz için çok teşekkür ederiz diyor. Bilmiyorsun ki, yarın yürürken başına ne gelecek yolda. İyi şeyler dilemekten başka.
Tüm bu anlarda, sana iyi gelen birisinin, tek bir kişi bile olsa o 1 sayısının
aniden aklına gelivermesi ya da zaten elinin hep üzerinde oluvermesi hayata
penaltıdan gol atmak gibi. Top taca cıkmış ama hayat sana bir şans
daha vermiş gibi. Diyor ki, ¨Bunu al, bak sana gönderiyorum. Altın gibi kalbi vardır. Seni sarmalar, sarar, dinler. Çare bulamaz derdine ama kalbinin dağlanmış yerlerine üfler. Evlere, odalara sığmıyorsun biliyorum ama yanında durur elini tutar.¨
Birini kaybettiğinde. Canın yandığında.
Doktorun yazacağı en iyi ilaç.
Yarana pomat olacak bir kalp.
Yeniden nefes alana kadar sığınacak bir liman.
O yüzden.
Koca gidebilir.
İş gidebilir.
Aşk gidebilir.
Araba, ev…
Ama bir dost ya da bir kaç dost,
Iyi geliyorsa sana.
Yapış sıkı sıkı.
Gitmesin.
Gitmesinler.
Birisine iyi gelmek
Bu dünyanın en iyileştiren duygusu birisine iyi gelmek.
O birisinin de sana iyi gelmesi.
En ihtiyacın olan anda, kalpten kalbe akan ılık ılık bir şey.
Görünmez bir kordonla hepimizi kapsayan o yüksek bilince,
hiç beklemeden bağlanmak gibi. Hattın diğer ucunda umutsuzca beklerken,
operatörün seni bir anda hatta alması gibi. İyi şeyler aniden tam da tünel uzadıkça uzamışken gelir ya. İşte onun gibi. Tarifi yok ama tasviri var.
Çok acım olduğu bir dönemdi. İşten eve geliyor ama eve giremiyordum akşamları. İlaç kullanmak istemedim. Kendimi uyuşturmak istemedim.
Oturup bir bana iyi gelen insanlar listesi yaptım. Tek tek aradım.
Dedim ki, ¨Salı siz de kalabilir miyim?¨
Diğerine Çarşamba’yı sordum.
Beriki Perşembe’ye ¨hay hay ¨dedi.
Giremediğim evimin iki mahalle arkasında, üç semt yukarısında veya hemen denizin karşı kıyısında hanelere girdim. Yaralarımı sarsınlar diye yaralı kanatlarımı kuş gibi kollarına bıraktım insanların.
Yavaş yavaş hafifledim.
Yavaş yavaş geçmeye başladı boğazımdan lokmalar.
Kendimi bana iyi gelen insanlara teslim ettim.
Bu dünyada bir sürü kötü şey oluyor.
Dünya çok uzak, o kadar gitmeye gerek yok, burnunun dibinde oluyor.
Çocuklar tecavüze uğruyor. Tren kazalarında insanlar ölüyor.
Gazeteyi yere bırak, kafanı kaldır, kendi evinin içinde bir sürü hal oluyor.
Bazen işin olmuyor. Aşın olmuyor. Sevdiğin adam başkasıyla gidiyor.
Sevdiğin kadın git diyor. Ya da başka bir şeye dönüşüyor. Aynı evin içinde insan birden bire Leyla ile Mecnun’dan, Hansel’le Gratel’e evriliyor. Kardeş gibi oluyor. Bazen de düşman oluyor ten tene değmeyi bırakıyor.
Ev sahibi çık diyor. Patron ¨bugüne kadarki emekleriniz için çok teşekkür ederiz diyor. Bilmiyorsun ki, yarın yürürken başına ne gelecek yolda. İyi şeyler dilemekten başka.
Tüm bu anlarda, sana iyi gelen birisinin, tek bir kişi bile olsa o 1 sayısının
aniden aklına gelivermesi ya da zaten elinin hep üzerinde oluvermesi hayata
penaltıdan gol atmak gibi. Top taca cıkmış ama hayat sana bir şans
daha vermiş gibi. Diyor ki, ¨Bunu al, bak sana gönderiyorum. Altın gibi kalbi vardır. Seni sarmalar, sarar, dinler. Çare bulamaz derdine ama kalbinin dağlanmış yerlerine üfler. Evlere, odalara sığmıyorsun biliyorum ama yanında durur elini tutar.¨
Birini kaybettiğinde. Canın yandığında.
Doktorun yazacağı en iyi ilaç.
Yarana pomat olacak bir kalp.
Yeniden nefes alana kadar sığınacak bir liman.
O yüzden.
Koca gidebilir.
İş gidebilir.
Aşk gidebilir.
Araba, ev…
Ama bir dost ya da bir kaç dost,
Iyi geliyorsa sana.
Yapış sıkı sıkı.
Gitmesin.
Gitmesinler.