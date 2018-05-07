 Alaçatı’da gürültüye tahammülümüz 75 desibel

Ama avuç içi kadar bir köyde çalınan müzik desibeli,

son 5 yıldır yüzlerce desibel. El insaf!

Geçtiğimiz yaz ortası bir yazı yazdım. Alaçatı için. Kıyamet koptu. Tehditler aldım. Sosyal medya üzerinden karalama kampanyalarına maruz kaldım. Ama yaşamak istediğim Alaçatı’nın yanında durmaktan hiç vazgeçmedim. Ne evim var ne barkım ama orası benim çocukluğum.

Nihayet, en sonunda, aklına sağlık birileri çıkıp sabahlara kadar süren korkunç müzik için ¨Alaçatı75desibel¨ isimli bir kampanya başlattı: Alaçatı Turizm Derneği!

Sosyal medyadaki kullanımı ile #alacati75desibel projesi, sivil toplum dayanışması sağlayarak, gürültü kontrolü konusunda farkındalık yaratmayı amaç edinen bir proje.

Bir sosyal sorumluluk projesi.

Alaçatı’daki eğlenceye karşı değiliz ama çevreyi rahatsız edecek seviyede müzik yayınına karşıyız.

İç mekan gürültüsünün sokakta, 75 desibelden fazla duyulmasını istemiyoruz.

Ayrıca gece 01:00 den sonra müziğin komple kapanması taraftarıyız.

Alaçatı’nın yaşanabilir bir yer olmaya devam etmesini, insanların huzur hakkına sahip çıkılmasını istiyoruz.

Birçok ziyaretçi, bu tarz eğlencenin burada rahatsızlık yarattığının farkında bile değil.

Birçok işletmeci, müzikli mekanlarla rekabet edebilmek için müziğin sesini açmak zorunda kalıyor.

Artık yeter!

Huzur ve güven içinde yaşamak hepimizin hakkı.

Eğlenelim, ancak çevremizi rahatsız etmeyelim.





11-12-13 Mayıs’ta güzel bir şey: Tasting Alaçatı

İşte tam da olması gerektiği gibi. Gürültüyle, kötü müzikle, kötü yemekle, fahiş fiyatla yaratılan bu suni köyden yeniden Ege’nin en güzel, en sakin, en gastronomik köyüne geçişimizi sağlayacak etkinlikler bunlar.

Tasting Alaçatı; hayata ve keşfetmeye düşkün olanlar, gurme deneyimler yaşamayı önemseyenler için yeni bir yaşam platformu.

Bu yıl ilk’i 11-12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlik,

Ege'nin doğal güzellikleri eşliğinde ve lokal işletmelerin ev sahipliğinde

heyecan veren tatları bir arada sunuyor.

Tasting Alaçatı, birbiri içinde eriyen gurme lezzetler, sohbetler, etkinlikler, workshop’lar, müzik, sanat ve macerayla keşfetmeyi, yeni deneyimler yaşatmayı hedefleyen uluslararası bir yaşam buluşması olarak hayata geçiyor. Alaçatı’nın en iyi restoranları ve otelleri; özel mönüleri, etkinlikleri ve atölye çalışmaları ile üç gün boyunca bu organizasyonda yer alıyor. Şeflerin özel tarifleri, tadım mönüleri, degüstasyon atölyeleri, kitap söyleşileri, bağ yolu rotası, doğada sabah meditasyonu ve müzik dinletileri ile Ege’nin insanı büyüleyen yarımadasında global bir yaşam platformuna dönüşüyor.

KATILIM İÇİN REZERVASYON ŞART!

Tasting Alaçatı'ya katılım için mutlaka rezervasyon gerekiyor.

Sürpriz yemeklerin tadına bakmak, çok özel workshop'lar deneyimlemek, ilginç etkinliklere katılmak ve Alaçatı'nın tadını doyasıya çıkarmak için Tasting Alaçatı programınızı önceden planlamanızı öneririm. Tasting Alaçatı programlarına göz atın ve bu buluşmayı kaçırmayın!

Etkinlik mekanlarına kolayca ulaşmak için, ‘Ev sahiplerimiz’ bölümündeki otel, restoran ve atölyelerin logolarını tıklayarak yol haritası aplikasyonuna ulaşmak mümkün.

Ege’nin yerel ürünleri ve üreticileriyle yeme içme kültüründeki öneminin anlaşılmasını, fark yaratmayı, ilham vermeyi ve ufuk açmayı misyon edinen Tasting Alaçatı, 11-13 Mayıs tarihleri arasında tüm yaşam gustolarını Alaçatı’ya çağırıyor.

Hip Atölye tarafından organize edilen Tasting Alaçatı hakkında detaylı bilgiye www.tastingalacati.com’dan ulaşabilirsiniz.