Zarif ve fit görünmenin dört önemli ipucu

Kim daha fit, dinamik ve zarif görünmek istemez ki! Ama zarafet o kadar güzeldir ki, taa uzaklardan görürsünüz. Zarafetin bu kadar elzem olmasının sebebi sonradan kazanılamamasıdır. Ama fit ve zarif görünmek için bu maddeleri okuyalım diyorum...
1-Karışıklıkdan uzak durun: Yatay çizgiler, büyük ve göze çarpan desenlerden uzak durun. Karışıklık her zaman sizi olduğunuzdan daha iri gösterir. Desen yerine çizgili kumaşları seçebilirsiniz.
2-Fazlalıklardan kaçının: Fazla abartı ve gereksiz aksesuarlar sizi ağırlaştırır, yorgun ve silik gösterir, özellikle saçlar çok sade olmalıdır.
3-Dokusu yumuşak olan korseleri seçin: İç çamaşırı seçiminiz en az kıyafetleriniz kadar önemlidir. Giydiğiniz korse sizi fazla sıkıyorsa çıkıntılar yapar; bu da giysinize ve dolayısıyla size kötü bir görüntü verdirir. Çorap korseleri tercih edin. Günümüzde o kadar ince ve iz bırakmayan korseler yapılıyor ki, kolaylıkla her yerde bulabilirsiniz. Bu tür korseler hem sıkmaz hem de gereksiz çıkıntılar yapmaz. İpek pantolonunuzun ve ipek elbisenizin içinde de sizi daha rahat hissettirir. Ten rengi alırsanız her giysinizin içine rahatlıkla giyebilirsiniz.
4-Tonsürton giyinin: Baştan aşağı tek renk giyerseniz daha ince görünürsünüz, renkle bedeninizi kesmeyin. Siyah pantolon giydiğinizde üzerine beyaz giyip bölmeyin ya üstüne siyah giyinin ya da açık renk gömlek giydiğinizde açık renkte pantolon giyin. Ayakkabınız da aynı renk olursa daha ince ve daha uzun görünürsünüz. Açık renkler kilolu gösterir diye bir düşünceye kapılmayın eğer giydiğiniz kıyafet kilolu bölgenize oturmuyorsa ve kumaş akan bir kumaşsa sizi daha zarif ve elegan gösterir.
ANNELER STİLLERİNİ ÇOCUKLARINA DANIŞIYOR
Birkaç gün önce Us Akademi Koleji’nde ilköğretim öğrencileriyle moda sohbetine katıldım. Şimdiki çocuklar o kadar bilinçli ki, modanın ekonomisinden, doğru giyinmek, renkler ve stil üzerine muhteşem konuşmalar yaptılar. Ama en büyük şikâyetleri neler mi?
Anneler dikkat!
AVM’lere alışveriş için girip, çocukların isteğini en sona bırakmak gibi...
Kendileri için alışveriş yaparken onlara ‘olmuş-olmamış’ için danışmaları... Ve biraz sürenin uzaması gibi...
Mutlu oldukları ve benimde dinlerken mutlu olduğum ise:
-Kendi kıyafet tercihlerini anne ve babalarının onaylamaları.
-Harçlıklarından bilinçli alışveriş yapmak istedikleri.
-En çok öz bakıma dikkat etmeleri.
-Ulaşabilir fiyatlarda şık olmak ve şıklığın her gün değişik giyinmek olmadığını.
-Yaşıtları gibi ve yaşları gibi giyinmeye önem vermeleri.
-Markaya önem vermemeleri.
Teşekkürler Us Akademi Koleji böyle bilinçli öğrenciler yetişdirdiğiniz ve öğrencilerinize sürekli seminerler verdiğiniz için.
Zarif ve fit görünmenin dört önemli ipucu
Kim daha fit, dinamik ve zarif görünmek istemez ki! Ama zarafet o kadar güzeldir ki, taa uzaklardan görürsünüz. Zarafetin bu kadar elzem olmasının sebebi sonradan kazanılamamasıdır. Ama fit ve zarif görünmek için bu maddeleri okuyalım diyorum...
1-Karışıklıkdan uzak durun: Yatay çizgiler, büyük ve göze çarpan desenlerden uzak durun. Karışıklık her zaman sizi olduğunuzdan daha iri gösterir. Desen yerine çizgili kumaşları seçebilirsiniz.
2-Fazlalıklardan kaçının: Fazla abartı ve gereksiz aksesuarlar sizi ağırlaştırır, yorgun ve silik gösterir, özellikle saçlar çok sade olmalıdır.
3-Dokusu yumuşak olan korseleri seçin: İç çamaşırı seçiminiz en az kıyafetleriniz kadar önemlidir. Giydiğiniz korse sizi fazla sıkıyorsa çıkıntılar yapar; bu da giysinize ve dolayısıyla size kötü bir görüntü verdirir. Çorap korseleri tercih edin. Günümüzde o kadar ince ve iz bırakmayan korseler yapılıyor ki, kolaylıkla her yerde bulabilirsiniz. Bu tür korseler hem sıkmaz hem de gereksiz çıkıntılar yapmaz. İpek pantolonunuzun ve ipek elbisenizin içinde de sizi daha rahat hissettirir. Ten rengi alırsanız her giysinizin içine rahatlıkla giyebilirsiniz.
4-Tonsürton giyinin: Baştan aşağı tek renk giyerseniz daha ince görünürsünüz, renkle bedeninizi kesmeyin. Siyah pantolon giydiğinizde üzerine beyaz giyip bölmeyin ya üstüne siyah giyinin ya da açık renk gömlek giydiğinizde açık renkte pantolon giyin. Ayakkabınız da aynı renk olursa daha ince ve daha uzun görünürsünüz. Açık renkler kilolu gösterir diye bir düşünceye kapılmayın eğer giydiğiniz kıyafet kilolu bölgenize oturmuyorsa ve kumaş akan bir kumaşsa sizi daha zarif ve elegan gösterir.
ANNELER STİLLERİNİ ÇOCUKLARINA DANIŞIYOR
Birkaç gün önce Us Akademi Koleji’nde ilköğretim öğrencileriyle moda sohbetine katıldım. Şimdiki çocuklar o kadar bilinçli ki, modanın ekonomisinden, doğru giyinmek, renkler ve stil üzerine muhteşem konuşmalar yaptılar. Ama en büyük şikâyetleri neler mi?
Anneler dikkat!
AVM’lere alışveriş için girip, çocukların isteğini en sona bırakmak gibi...
Kendileri için alışveriş yaparken onlara ‘olmuş-olmamış’ için danışmaları... Ve biraz sürenin uzaması gibi...
Mutlu oldukları ve benimde dinlerken mutlu olduğum ise:
-Kendi kıyafet tercihlerini anne ve babalarının onaylamaları.
-Harçlıklarından bilinçli alışveriş yapmak istedikleri.
-En çok öz bakıma dikkat etmeleri.
-Ulaşabilir fiyatlarda şık olmak ve şıklığın her gün değişik giyinmek olmadığını.
-Yaşıtları gibi ve yaşları gibi giyinmeye önem vermeleri.
-Markaya önem vermemeleri.
Teşekkürler Us Akademi Koleji böyle bilinçli öğrenciler yetişdirdiğiniz ve öğrencilerinize sürekli seminerler verdiğiniz için.