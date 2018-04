Takım elbise seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

KOL UZUNLUĞU

Başparmağın bitimine kadar olmalı. Daha uzunu sizi dinamik göstermez. Gömlek manşetiniz ceketinizden bir santim görülmeli.

BOY UZUNLUĞU

Kollarınızı yana doğru tuttuğunuzda ceketin arka uzunluğu kalça hizanızda bitmeli. Yani ceketinizin bittiği yer baş parmak eklemiyle aynı noktaya denk gelmelidir.

YIRTMACI

Yan veya orta yırtmacın siz ayaktayken açık görünmesindense kapalı duracak şekilde olması gerekmekte.

BELİ

Ceketin bel kısmı ne çok dar, ne de geniş olmalı. Olması gerekenden dar olursa şık bir görüntü vermez, bol olursa belinizi olması gerekenden geniş gösterir.

OMUZ

Omuzlar ne dar ne de geniş olmalı, yani normal omuz genişliğinizden ortalama bir santim geniş olmalı.

SİNEM YILDIRIM’LA 5 SORU 5 CEVAP

Cemiyet hayatının tanınmış yüzlerinden...

Sadeliği ve duru güzelliği ile dikkat çeken Sinem Yıldırım ile moda ya dair güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir de Ankaralı olunca konuşacak çok konumuz oldu.

1-Şıklığın şifreleri nelerdir?

Zarafettir. Her an, her yerde sadece zarif, sade ve duru olmaktır. Göze batmamaktır, akılda kalmaktır. Üzerimizdekilerin bizim önümüze geçmemesi demektir. Bence bir kadın kalabalık bir yerde aksesuar ve giysileriyle değil bakışları, duruşu, sükûneti ve zarafetiyle dikkat çekmelidir. Bunun dışında bedenine uygun, gidilen ortama uygun, iddiasız ama asil, gerekirse biraz ışıltılı ve çokta düşünülmemiş, doğal parçalardan oluşmalıdır. Erkeklerde Atatürk’ün şıklığının üzerine çıkabilecek bir insan hâlâ gelmedi mesela.

2- Çocuklarınızın kıyafetlerine karışır mısınız? Çocuk, çocuk gibi mi giyinmeli? Özellikle son yıllarda anneleriyle yarışan çocukları çok görüyoruz. Bu konuda ne dersiniz?

Ben kızlarıma her zaman girdikleri bir ortamda yukarıda saydığım gibi olunmasının önem ve değerini anlattım. Onlar yaşları gereği daha rahat ve iddiasız şeyleri tercih ediyorlar. Onlara giyinmenin bir amaç değil bir araç olduğunu öğrettim. Her yerden giyinebilirler asla bir marka bağımlılıkları yok. Biz birbirimizle yarışmayız. Yarış başka konularda bizde. Şekil ve maddeyle alakalı konularda hiç birimizin bir bağımlılığı yok. Kızlarım bazen birbirlerinden bir şeyleri aşırabiliyorlar. Özellikle ufak olan büyüğün tişörtlerini arada kaçırabiliyor. Yakalanmadığı sürece sorun olmuyor. Kızlarıma hep, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü hatırlatırım: “Kadında süslenme ışıkla, bilgiyle, kültürle ve faziletle olur.”

3- Alışverişe çıkan kadınlarımıza neler tavsiye edersiniz?

Her konuda olduğu gibi bilinçli olmalarını. Klasik parçalara yatırım yapmalarını. Başkasının üstünde görüp almasınlar. Rahatsızsa almasınlar ve giymesinler. Kendilerini sevsinler. Kendi yaratıcılıklarından bir şey katsınlar. Bir kadının dış görünümü bu modern dünyada çok önemli. Her çıkanı moda diye dolaba doldurmasınlar. Kadın denen varlık çok değerli. Kendi çağdaş fikir ve ruhsal kültürlerüyle dış görünümlerini güçlendirsinler. Her davete başka bir şey giyeceğiz diye uğraşmasınlar. Bir giysiyi beş şekilde kullansınlar. Özsel yaratıcılık ve zevk asıl burada görünür oluyor çünkü.

4-Topuklu ayakkabı mı? Babet mi?

Yani ben stiletto konusunda kendimle mücadele halindeyim. Görünce büyüleniyorum. Mümkün olsa her yere giyerim lakin günlük koşuşturmacada tabii ki düz şeyleri kullanmak zorunda kalıyorum. Babetten ziyade daha da ötesine geçip spor ayakkabıyı tercih ediyorum. Neredeyse artık sadece iki çeşit ayakkabım var. Ya stiletto ya spor ayakkabı. Çizme de severim. Ya dümdüz ya yüksek topuklu. Ara boyları sevmiyorum. Yazın sandalet tercih ediyorum düz için. Bir yere giderken önce ayakkabımı seçerim üzerine giyeceklerimi inşaa ederim. Bir ayakkabıyı sevdim mi ondan hiç bıkmam hep giyebilirim.

5- ‘Ankara’ denince ne söylersiniz?

Ankara doğumluyum. Ailemin bir kısmı orada yaşıyor. Oldum olası çok severim. Ankara insanı daha dengeli ve güvenilir bence. Başkentimiz ve Anıtkabir’in olduğu yer Türkiyemin kalbi. Her zaman gitmeyi sevdiğim yer. Orada kendimi hep güvende hissederim. Kalbimin bir kısmı oradadır. Anadolunun manyetik alanı çok sevgi dolu ve güçlü. Ankarada hep bunu hissederim. Mimarisi daha iyi olabilirdi sadece. Başkent bir ülkenin kalbi demek. Her taşına çok özen gösterilmeli. Her yeri aydınlık, temiz ve tarihle iç içe geçmiş bir modernlikte olmalı.

AYSUN KABA’YA SORUN

SORU: Smokin giymem gereken bir davete gideceğim. Günlük hayatta hep spor giyiniyorum, smokinin altına da spor ayakkabı giyinebilir miyim?

Metin ÇELİK

CEVAP: Metin Bey, eğer bir baloya gidiyorsanız spor ayakkabı olmaz. Bir parti ise giyebilirsiniz. Hatta çok da stil olur.