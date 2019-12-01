Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Aysun KABA>Ruhunuzu besleyin sevdiklerinizle vakit geçirin
"Aysun Kaba" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Aysun Kaba" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Aysun Kaba

Aysun Kaba

aysunkaba@gmail.com

Ruhunuzu besleyin sevdiklerinizle vakit geçirin

1 Aralık 2019

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek, başarılı akademik çalışmalarıyla bilim dünyasına ışık tutan, anatomiyi öğrencilerine sevdiren bir akademisyen ve Ankara’nın sevilen bir ismi.

Ruhunuzu besleyin sevdiklerinizle vakit geçirin
Deniz Demiryürek ile 5 SORU 5 CEVAP

Yenilikçi, vizyoner, iyi bir eş ve iyi bir baba... Sağlıkla ilgili çalışmalar hakkında yalın bir dille anlattığı demeçleriyle de kamuoyunu aydınlatan Demiryürek’ten dinamik ve doğal güzelliklerin ipuçlarını vermesini istedim. Demiryürek, “Ruhunuzu besleyin ve sevdiklerinizle vakit geçirin. Göreceksiniz bu sizi daha mutlu ve daha dinamik yapacaktır” diyor.

1- Deniz Demiryürek neler yapıyor? Yeni projeler var mı?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda yöneticilik ve akademisyenlik, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Akupunktur ve Mezoterapi Ünitesi’nde doktorluk, sağlıklı yaşam ve koruyucu hekimlik üzerine danışmanlık, sivil toplum örgütlerinde gönüllü hizmet yaptıklarımın arasında. Önümüzdeki süreçte biri uluslararası olmak üzere, üç kongre düzenlenmesi ve tıp eğitiminde yepyeni bir teknoloji ile fark yaratacak bir projede yapılacak işlerimin arasında. Geçmiş dönemde olduğu gibi, sağlık üzerine bir televizyon programı yapmak, gerçekleşmesini çok istediğim bir proje.

2- Uluslararası ödüllü anatomi profesörü olarak, sağlıklı ve dinamik bir yaşam için neler önerirsiniz?

Öncelikle kendi kıymetimizi bilmeyi öğrenmek. Sahip olduğumuz sağlığı korumak bizlere düşen en önemli görev. Aralıklar ile sağlık kontrollerinizi yaptırmak, düzenli ve dengeli beslenme, yeterli uyku, aktif bir yaşam şekli, sizi yoran unsurları yönetmeyi öğrenerek stresin olumsuz etkilerinden korunmak, sevdiklerinizle bol vakit geçirerek ruhunuzu beslemek temel davranışlarımız olmalı.

3- Son dönemin güzellik ipuçları dersek, kadınlarımıza küçük dokunuşlarla büyük vuruşlar yapacağı neleri uygulamalarını önerirsiniz?

Son yıllarda, güzelliğe yönelik uygulamaların amaçları arasında, doğal olmayan abartılı sonuçlardan uzak, doğal ifadeyi koruyan, yaşının iyisi olacak şekilde görünmeyi sağlayacak uygulamalar var. Kişinin kendi koruma ve onarma mekanizmalarını destekleyen hyaluronik asit ve peptid uygulamaları, gençlik aşıları ön plana çıkıyor. Önümüzdeki günlerde adından çok duyacağımız bir uygulamada ekzosomlar. Kök hücrelerin en aktif ve yararlı kısımlarının saflaştırılması ile üretilen bu gen teknolojisi ürünleri, güzellik ve estetik gündemini bir hayli meşgul edecek.

4- Siz güzelliği nasıl yorumlarsınız?

Güzelliğin tanımı estetik bir beğeni, duygu, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran niteliktir. Bana göre güzellik ise bakanın gözlerindedir.

5- Stil ve şık birisi olarak, beylere önerileriniz neler olur? Alışverişe çıktıklarında nelere yatırım yapsınlar?

Giyim konusundaki kişisel tercihlerim; bana yakıştığını düşündüğüm, aşırı iddialı seçimlerden uzak, kişiliğim ile uyumlu kıyafetler. Günün trendine uygun, aynı zamanda uzun süre kullanılabilecek ürünlerin seçimi, kalitenin ucuza bulunamayacağını bilerek yapılacak alışverişlerin; kişinin kendisi ve bütçesi için en doğru yatırım olduğunu düşünüyorum.


AYSUN KABA’YA SORUN

SORU: En önemli problemim üşümek ve gömleğimin içine ya atlet yada tişört giyiyorum ama olmuyor gibi geliyor. Siz ne dersiniz?
Burak TAŞ

CEVAP: Burak bey, özellikle beyaz gömleğinizin içine kesinlikle atlet giymeyin. Üşüyorsanız gömleğinizin üzerine V yaka veya sıfır yaka triko giyinin. Takımınız içinde de çok hoş durur.


-TAVSİYE-

İZLERKEN SİZİ DİNLENDİRECEK

Son trendleri keyifle takip etmek istiyorsanız son zamanlarda dikkatimi çeken bir Instagram hesabı var, ‘Dolce Vita İstanbul’. Nasıl kombinler yapmalısınız, hangi renkleri beraber eşleştirmelisiniz, aksesuarlardaki yenilikler, evinizde küçük objelerle büyük vurgular gibi eğlenceli bir hesap. İzlerken sizi dinlendirecek.

X
Aysun KABA Aysun KABATüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Pazar kahvesiRauf TAMERPazar kahvesi01.12.2019
Gözleriniz sağlığınızla ilgili ne söylüyorMehmet ÖZGözleriniz sağlığınızla ilgili ne söylüyor?01.12.2019
Taşlarla yazılan tarihSaffet Emre TONGUÇTaşlarla yazılan tarih01.12.2019
Zeki Bey ne yapsın bu kamyon terörüneFatih ÇEKİRGEZeki Bey ne yapsın bu kamyon terörüne01.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.