Ruhunuzu besleyin sevdiklerinizle vakit geçirin

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek, başarılı akademik çalışmalarıyla bilim dünyasına ışık tutan, anatomiyi öğrencilerine sevdiren bir akademisyen ve Ankara’nın sevilen bir ismi.
Deniz Demiryürek ile 5 SORU 5 CEVAP
Yenilikçi, vizyoner, iyi bir eş ve iyi bir baba... Sağlıkla ilgili çalışmalar hakkında yalın bir dille anlattığı demeçleriyle de kamuoyunu aydınlatan Demiryürek’ten dinamik ve doğal güzelliklerin ipuçlarını vermesini istedim. Demiryürek, “Ruhunuzu besleyin ve sevdiklerinizle vakit geçirin. Göreceksiniz bu sizi daha mutlu ve daha dinamik yapacaktır” diyor.
1- Deniz Demiryürek neler yapıyor? Yeni projeler var mı?
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda yöneticilik ve akademisyenlik, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Akupunktur ve Mezoterapi Ünitesi’nde doktorluk, sağlıklı yaşam ve koruyucu hekimlik üzerine danışmanlık, sivil toplum örgütlerinde gönüllü hizmet yaptıklarımın arasında. Önümüzdeki süreçte biri uluslararası olmak üzere, üç kongre düzenlenmesi ve tıp eğitiminde yepyeni bir teknoloji ile fark yaratacak bir projede yapılacak işlerimin arasında. Geçmiş dönemde olduğu gibi, sağlık üzerine bir televizyon programı yapmak, gerçekleşmesini çok istediğim bir proje.
2- Uluslararası ödüllü anatomi profesörü olarak, sağlıklı ve dinamik bir yaşam için neler önerirsiniz?
Öncelikle kendi kıymetimizi bilmeyi öğrenmek. Sahip olduğumuz sağlığı korumak bizlere düşen en önemli görev. Aralıklar ile sağlık kontrollerinizi yaptırmak, düzenli ve dengeli beslenme, yeterli uyku, aktif bir yaşam şekli, sizi yoran unsurları yönetmeyi öğrenerek stresin olumsuz etkilerinden korunmak, sevdiklerinizle bol vakit geçirerek ruhunuzu beslemek temel davranışlarımız olmalı.
3- Son dönemin güzellik ipuçları dersek, kadınlarımıza küçük dokunuşlarla büyük vuruşlar yapacağı neleri uygulamalarını önerirsiniz?
Son yıllarda, güzelliğe yönelik uygulamaların amaçları arasında, doğal olmayan abartılı sonuçlardan uzak, doğal ifadeyi koruyan, yaşının iyisi olacak şekilde görünmeyi sağlayacak uygulamalar var. Kişinin kendi koruma ve onarma mekanizmalarını destekleyen hyaluronik asit ve peptid uygulamaları, gençlik aşıları ön plana çıkıyor. Önümüzdeki günlerde adından çok duyacağımız bir uygulamada ekzosomlar. Kök hücrelerin en aktif ve yararlı kısımlarının saflaştırılması ile üretilen bu gen teknolojisi ürünleri, güzellik ve estetik gündemini bir hayli meşgul edecek.
4- Siz güzelliği nasıl yorumlarsınız?
Güzelliğin tanımı estetik bir beğeni, duygu, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran niteliktir. Bana göre güzellik ise bakanın gözlerindedir.
5- Stil ve şık birisi olarak, beylere önerileriniz neler olur? Alışverişe çıktıklarında nelere yatırım yapsınlar?
Giyim konusundaki kişisel tercihlerim; bana yakıştığını düşündüğüm, aşırı iddialı seçimlerden uzak, kişiliğim ile uyumlu kıyafetler. Günün trendine uygun, aynı zamanda uzun süre kullanılabilecek ürünlerin seçimi, kalitenin ucuza bulunamayacağını bilerek yapılacak alışverişlerin; kişinin kendisi ve bütçesi için en doğru yatırım olduğunu düşünüyorum.
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: En önemli problemim üşümek ve gömleğimin içine ya atlet yada tişört giyiyorum ama olmuyor gibi geliyor. Siz ne dersiniz?
Burak TAŞ
CEVAP: Burak bey, özellikle beyaz gömleğinizin içine kesinlikle atlet giymeyin. Üşüyorsanız gömleğinizin üzerine V yaka veya sıfır yaka triko giyinin. Takımınız içinde de çok hoş durur.
-TAVSİYE-
İZLERKEN SİZİ DİNLENDİRECEK
Son trendleri keyifle takip etmek istiyorsanız son zamanlarda dikkatimi çeken bir Instagram hesabı var, ‘Dolce Vita İstanbul’. Nasıl kombinler yapmalısınız, hangi renkleri beraber eşleştirmelisiniz, aksesuarlardaki yenilikler, evinizde küçük objelerle büyük vurgular gibi eğlenceli bir hesap. İzlerken sizi dinlendirecek.
Ruhunuzu besleyin sevdiklerinizle vakit geçirin
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek, başarılı akademik çalışmalarıyla bilim dünyasına ışık tutan, anatomiyi öğrencilerine sevdiren bir akademisyen ve Ankara’nın sevilen bir ismi.
Deniz Demiryürek ile 5 SORU 5 CEVAP
Yenilikçi, vizyoner, iyi bir eş ve iyi bir baba... Sağlıkla ilgili çalışmalar hakkında yalın bir dille anlattığı demeçleriyle de kamuoyunu aydınlatan Demiryürek’ten dinamik ve doğal güzelliklerin ipuçlarını vermesini istedim. Demiryürek, “Ruhunuzu besleyin ve sevdiklerinizle vakit geçirin. Göreceksiniz bu sizi daha mutlu ve daha dinamik yapacaktır” diyor.
1- Deniz Demiryürek neler yapıyor? Yeni projeler var mı?
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda yöneticilik ve akademisyenlik, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Akupunktur ve Mezoterapi Ünitesi’nde doktorluk, sağlıklı yaşam ve koruyucu hekimlik üzerine danışmanlık, sivil toplum örgütlerinde gönüllü hizmet yaptıklarımın arasında. Önümüzdeki süreçte biri uluslararası olmak üzere, üç kongre düzenlenmesi ve tıp eğitiminde yepyeni bir teknoloji ile fark yaratacak bir projede yapılacak işlerimin arasında. Geçmiş dönemde olduğu gibi, sağlık üzerine bir televizyon programı yapmak, gerçekleşmesini çok istediğim bir proje.
2- Uluslararası ödüllü anatomi profesörü olarak, sağlıklı ve dinamik bir yaşam için neler önerirsiniz?
Öncelikle kendi kıymetimizi bilmeyi öğrenmek. Sahip olduğumuz sağlığı korumak bizlere düşen en önemli görev. Aralıklar ile sağlık kontrollerinizi yaptırmak, düzenli ve dengeli beslenme, yeterli uyku, aktif bir yaşam şekli, sizi yoran unsurları yönetmeyi öğrenerek stresin olumsuz etkilerinden korunmak, sevdiklerinizle bol vakit geçirerek ruhunuzu beslemek temel davranışlarımız olmalı.
3- Son dönemin güzellik ipuçları dersek, kadınlarımıza küçük dokunuşlarla büyük vuruşlar yapacağı neleri uygulamalarını önerirsiniz?
Son yıllarda, güzelliğe yönelik uygulamaların amaçları arasında, doğal olmayan abartılı sonuçlardan uzak, doğal ifadeyi koruyan, yaşının iyisi olacak şekilde görünmeyi sağlayacak uygulamalar var. Kişinin kendi koruma ve onarma mekanizmalarını destekleyen hyaluronik asit ve peptid uygulamaları, gençlik aşıları ön plana çıkıyor. Önümüzdeki günlerde adından çok duyacağımız bir uygulamada ekzosomlar. Kök hücrelerin en aktif ve yararlı kısımlarının saflaştırılması ile üretilen bu gen teknolojisi ürünleri, güzellik ve estetik gündemini bir hayli meşgul edecek.
4- Siz güzelliği nasıl yorumlarsınız?
Güzelliğin tanımı estetik bir beğeni, duygu, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran niteliktir. Bana göre güzellik ise bakanın gözlerindedir.
5- Stil ve şık birisi olarak, beylere önerileriniz neler olur? Alışverişe çıktıklarında nelere yatırım yapsınlar?
Giyim konusundaki kişisel tercihlerim; bana yakıştığını düşündüğüm, aşırı iddialı seçimlerden uzak, kişiliğim ile uyumlu kıyafetler. Günün trendine uygun, aynı zamanda uzun süre kullanılabilecek ürünlerin seçimi, kalitenin ucuza bulunamayacağını bilerek yapılacak alışverişlerin; kişinin kendisi ve bütçesi için en doğru yatırım olduğunu düşünüyorum.
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: En önemli problemim üşümek ve gömleğimin içine ya atlet yada tişört giyiyorum ama olmuyor gibi geliyor. Siz ne dersiniz?
Burak TAŞ
CEVAP: Burak bey, özellikle beyaz gömleğinizin içine kesinlikle atlet giymeyin. Üşüyorsanız gömleğinizin üzerine V yaka veya sıfır yaka triko giyinin. Takımınız içinde de çok hoş durur.
-TAVSİYE-
İZLERKEN SİZİ DİNLENDİRECEK
Son trendleri keyifle takip etmek istiyorsanız son zamanlarda dikkatimi çeken bir Instagram hesabı var, ‘Dolce Vita İstanbul’. Nasıl kombinler yapmalısınız, hangi renkleri beraber eşleştirmelisiniz, aksesuarlardaki yenilikler, evinizde küçük objelerle büyük vurgular gibi eğlenceli bir hesap. İzlerken sizi dinlendirecek.