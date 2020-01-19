LeShow İstanbul’da Hakan Akkaya’nın zafer koşusu

Bu sene ikincisi düzenlenen LeShow İstanbul Deri ve Moda Fuarı, moda dünyasının dahi çocuğu, dünyaca ünlü modacımız Hakan Akkaya’nın defilesiyle açıldı.
İstanbul Kongre Merkezi’ndeki fuarda, styling’i Anıl Can’ın üstlendiği koreografisi Capsule Production Design’dan Özgün İnanç Gülle tarafından yapılan Hakan Akkaya imzalı 400 parçadan oluşan LeShow İstanbul ‘Glamour’ koleksiyonu tanıtım defilesinde baş manken olarak ünlü model Çağla Şıkel, koleksiyonun tanıtım filmi yüzü olan ünlü oyuncu Tuğba Ünsal ve 40 model podyuma çıktı.
Defilede iki ayrı tasarımla podyuma çıkan Çağla Şıkel, nefesleri keserken güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Koleksiyonun tanıtım filminde oyunculuk performansıyla göz dolduran Tuğba Ünsal, defilenin ikinci yarısında söz ve müziği kendisine ait ‘I am Super Human’ adlı şarkısını ilk kez seslendirdi.
Hakan Akkaya defilenin kapanışını ise büyük beden mankenler Su Alandağlı ve Melek Kaçan ile podyuma çıkarak yaptı
Büyük beden modeller Su Alandağlı ve Melek Kaçan, Akkaya’nın tasarımı özel kostümlerle podyuma çıkarak, ‘Kadın bedenlerine özgürlük’ mesajı verdi.
Tasarlamak sonucu şekillendiren en büyük adımdır
Yeni kuşak genç tasarımcılardan Engin Ekinci... 1993 yılında Kütahya’da doğdu. Başkent Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’ni burslu olarak bitirdikten sonra avukatlık stajını İstanbul’da tamamladı. Ardından 2015’de İstanbul Moda Akademisi (İMA) Moda Tasarımı Lisans Programı’na yarı burslu olarak kabul edildi. 2018’te Koza Genç Tasarımcıları Yarışması’nda 10 finalistten biriydi.
Engin Ekinci’nin tasarıma olan ilgisi nasıl başladı?
Yeni kuşak tasarımcı adaylarından biriyim. İstanbul Moda Akademisi (İMA) Master Class programını bitirdim. Yıl sonunda jüri değerlendirmesinden geçerek, geçtiğimiz sezonda Mercedes Benz Fashion Week’te NewGen defilesinde yer alan genç tasarımcılardan biri oldum. Master Class programına dahil olmam ise İMA Moda Tasarımı Lisans programı son sınıftayken Koza Genç Tasarımcıları Yarışması’da finale kalmamla elde ettiğim bir burstu. Tasarıma olan ilgime rağmen öncesinde Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdim; icra etmemekle birlikte avukatım.
Tasarlamak bu işin ilk basamağı bu işi geliştirmek adına neler yapılmalı? adaylara neler dersin?
Türkiye’de gelişmekte olan bir sektör içerisindeyiz. Dolayısıyla bazı noktalarda sancılı bir döngü olduğunu kabul etmek lazım. Tasarlamak, koleksiyon oluşturmanın ilk basamağı olsa da sonucu şekillendiren en büyük adım. Her sezon trendler değişebilir o yüzden önemli olan yenilikleri takip etmekten çok kişiselleştirebilmek. Sizi ayırt edilebilir kılan hususun bu olduğuna inanıyorum; bir nevi sahip olduğunuz imza gibi. Yarışma, fuar gibi platformlar çok değerli. Hem görünür olmak adına hem de üretim aşamasındaki tecrübeler adına. Katılmaktan kaçınmasınlar.
En büyük idealin?
Sosyal medya ve internetin gücüyle, yeni kuşak moda anlayışının değiştiği daha küreselleştiği bir dönemdeyiz. Türkiye’deki algının değişmeye başlaması, değiştirmeye çalışan yeni tasarımcıların olması beni mutlu ediyor. Keza yaptığım işin küresel bir beğeniye hitap etmesi benim için önemli.
Sektörün farklı bakış açılarına sahip daha çok genç tasarımcılara kucak açmasını bir ihtiyaç olarak görüyorum.
Formlar üzerinde alışılagelmiş kalıpları kırmak, yeni bir bakış açısıyla sunabilmek tasarlamaktaki asıl hedefim. İnsanlara trendsel bir versiyon sunmakla birlikte yenilik de gösterebilmek istiyorum. Zamanla ülke sınırlarını aşan bir marka yaratabilmek en büyük idealim. Bunun için yeni adımlar atamaya başladım, bu ara onun üzerinde çalışıyorum.
LeShow İstanbul’da Hakan Akkaya’nın zafer koşusu
Bu sene ikincisi düzenlenen LeShow İstanbul Deri ve Moda Fuarı, moda dünyasının dahi çocuğu, dünyaca ünlü modacımız Hakan Akkaya’nın defilesiyle açıldı.
İstanbul Kongre Merkezi’ndeki fuarda, styling’i Anıl Can’ın üstlendiği koreografisi Capsule Production Design’dan Özgün İnanç Gülle tarafından yapılan Hakan Akkaya imzalı 400 parçadan oluşan LeShow İstanbul ‘Glamour’ koleksiyonu tanıtım defilesinde baş manken olarak ünlü model Çağla Şıkel, koleksiyonun tanıtım filmi yüzü olan ünlü oyuncu Tuğba Ünsal ve 40 model podyuma çıktı.
Defilede iki ayrı tasarımla podyuma çıkan Çağla Şıkel, nefesleri keserken güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Koleksiyonun tanıtım filminde oyunculuk performansıyla göz dolduran Tuğba Ünsal, defilenin ikinci yarısında söz ve müziği kendisine ait ‘I am Super Human’ adlı şarkısını ilk kez seslendirdi.
Hakan Akkaya defilenin kapanışını ise büyük beden mankenler Su Alandağlı ve Melek Kaçan ile podyuma çıkarak yaptı
Büyük beden modeller Su Alandağlı ve Melek Kaçan, Akkaya’nın tasarımı özel kostümlerle podyuma çıkarak, ‘Kadın bedenlerine özgürlük’ mesajı verdi.
Tasarlamak sonucu şekillendiren en büyük adımdır
Yeni kuşak genç tasarımcılardan Engin Ekinci... 1993 yılında Kütahya’da doğdu. Başkent Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’ni burslu olarak bitirdikten sonra avukatlık stajını İstanbul’da tamamladı. Ardından 2015’de İstanbul Moda Akademisi (İMA) Moda Tasarımı Lisans Programı’na yarı burslu olarak kabul edildi. 2018’te Koza Genç Tasarımcıları Yarışması’nda 10 finalistten biriydi.
Engin Ekinci’nin tasarıma olan ilgisi nasıl başladı?
Yeni kuşak tasarımcı adaylarından biriyim. İstanbul Moda Akademisi (İMA) Master Class programını bitirdim. Yıl sonunda jüri değerlendirmesinden geçerek, geçtiğimiz sezonda Mercedes Benz Fashion Week’te NewGen defilesinde yer alan genç tasarımcılardan biri oldum. Master Class programına dahil olmam ise İMA Moda Tasarımı Lisans programı son sınıftayken Koza Genç Tasarımcıları Yarışması’da finale kalmamla elde ettiğim bir burstu. Tasarıma olan ilgime rağmen öncesinde Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdim; icra etmemekle birlikte avukatım.
Tasarlamak bu işin ilk basamağı bu işi geliştirmek adına neler yapılmalı? adaylara neler dersin?
Türkiye’de gelişmekte olan bir sektör içerisindeyiz. Dolayısıyla bazı noktalarda sancılı bir döngü olduğunu kabul etmek lazım. Tasarlamak, koleksiyon oluşturmanın ilk basamağı olsa da sonucu şekillendiren en büyük adım. Her sezon trendler değişebilir o yüzden önemli olan yenilikleri takip etmekten çok kişiselleştirebilmek. Sizi ayırt edilebilir kılan hususun bu olduğuna inanıyorum; bir nevi sahip olduğunuz imza gibi. Yarışma, fuar gibi platformlar çok değerli. Hem görünür olmak adına hem de üretim aşamasındaki tecrübeler adına. Katılmaktan kaçınmasınlar.
En büyük idealin?
Sosyal medya ve internetin gücüyle, yeni kuşak moda anlayışının değiştiği daha küreselleştiği bir dönemdeyiz. Türkiye’deki algının değişmeye başlaması, değiştirmeye çalışan yeni tasarımcıların olması beni mutlu ediyor. Keza yaptığım işin küresel bir beğeniye hitap etmesi benim için önemli.
Sektörün farklı bakış açılarına sahip daha çok genç tasarımcılara kucak açmasını bir ihtiyaç olarak görüyorum.
Formlar üzerinde alışılagelmiş kalıpları kırmak, yeni bir bakış açısıyla sunabilmek tasarlamaktaki asıl hedefim. İnsanlara trendsel bir versiyon sunmakla birlikte yenilik de gösterebilmek istiyorum. Zamanla ülke sınırlarını aşan bir marka yaratabilmek en büyük idealim. Bunun için yeni adımlar atamaya başladım, bu ara onun üzerinde çalışıyorum.