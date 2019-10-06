Türk tiyatrosunun duayeni merhum Enis Fosforoğlu’nun kızı Sevgili Seren Fosforoğlu... Babasının izinden giderek kendisi de başarılı bir tiyatrocu oldu.
Seren Fosforoğlu ile 5 Soru 5 Cevap
Birçok tiyatro oyununda sahne aldı ve ardından dizi projelerinde yer aldı. Şimdi de teve2’de hazırlayıp sunduğu Kadın Dokunuşu isimli programıyla sağlık, çocuk bakımı, moda, hayata ve kadına dair her şeyi işliyor.
“Kadın, hayatı güzelleştirir” diyen Seren’le konumuz moda olunca keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
1- Seren Fosforoğlu neler yapıyor?
Şu sıralar teve2’de yeni başlayan bir programım var. Kadın Dokunuşu. Hem hazırlıyor hem sunuyorum. Yeni heyecanım bu program. Bir taraftan devam eden tiyatro, oyunculuk üzerine eğitimciliğim var. Babamın ardından onun adını yaşatmak, devam ettirmek adına girişimlerim var. Bir ‘oyuncu eğitim bursu’ planlıyoruz, eski oyuncular ve tiyatrocu dostları ile birlikte.
Bir de annelik önceliğim. Kızım Nil, 4 yaşında oldu ve her şeyden önce geliyor benim için.
2- Ekran hangi renkleri sever? Hangi renkleri sevmez?
Ekran bence, mavinin tonlarını seviyor. Gece mavisi, ekranda çok severim. Ama tabii kişiye yakışan renkler de var. Tek parça elbise giymeyi tercih ediyorum. Özel hayatımda çok renkli giyinmesem de ekranda renkli giyinmeyi seçiyorum. Bir de çizgili desenli giymemeye dikkat etmek gerekiyor. Ekran tarıyor çirkin bir görüntü oluyor.
Mesela tiyatroda yaşlı görünmek istiyorsak, kahve ve sütlü kahve tonlarını seçeriz. Pembe tonları daha genç ve enerjik gösterir.
3- Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Stil sahibi olmak kolay bir şey değil. İçten gelmeli. Marka giyinmeden de stil sahibi olmayı başaranlar var. Benim sade bir stilim vardır. Bir noktaya ilgi çekmeyi severim. Net giyinmeyi seviyorum. Çok takıp takıştırmayı da sevmem özel hayatımda. Bir tane olsun iyisi olsun diyenlerdenim. Saçım makyajım iyiyse bir de ayakkabım ve çantam kendimi çok rahat hissederim.
4- Mottonuz?
Kadın Dokunuşu programımda çok kullandığım bir söz ‘Kadın hayatı güzelleştirir’. Bu, cinsiyetçi bir yaklaşım gibi görünse de, kadının hayata estetik kattığını düşünüyorum. Ve sonuçta erkekleri de kadınlar doğuruyor ve yetiştiriyor. Bu yüzden kadın önemli. Toplum kadınların elinde şekilleniyor. Kadının zekası ve mücadeleciliği ile baş etmek zor. O yüzden erkekler ancak kaba kuvvetle baş etmeye çalışıyorlar.
Bir de hayata dokunmak kadar, iz bırakmak da önemli. Ne yaparsak yapalım iyi izler bırakıp gitmek gerek bu dünyadan.
5- Alışverişe çıktığınızda en çok eliniz nelere gidiyor?
Ben çanta ve ayakkabı severim. Tabii çocuk olunca uzun zamandır rahat olmak adına spor ayakkabı giyer oldum. Stiletto çok severim ama rahata alışınca gün içinde yanımda bulundurduğum bir spor ayakkabıya geçiş yapıveriyorum.
Son bir senedir güzel kilo verip 36 beden olunca, aslında giyemediğim her şeyi giyebilmenin keyfiyle elim şu sıralar çılgınca her şeye gidiyor.
PRADA’DAN SONBAHAR-KIŞ 2019 KOLEKSİYONU
Prada Zorlu Center Mağazası 2 Ekim’de, markanın sonbahar-kış 2019 koleksiyonunu keşfe davet eden ‘Floral ID’ temalı özel bir etkinlikte moda, sanat ve iş dünyasından konukları ağırladı. Prada’nın romantizmin anatomisini ele aldığı koleksiyonunu keşfetme fırsatı bulan konuklar, etkinlik için mağazada kurulan fotoğraf kabinindeki üst üste fotoğraf çekme özelliğini kullanarak ‘floral kimliklerini’ görüntüleyebildiler.
Davet için şehrin tanınmış şeflerinden Carlo Bernardini’nin etkinliğe özel olarak hazırladığı lezzetli ikramlar ve bir süre önce açılan Emily’s Garden tarafından servis edilen özel kokteyller, koleksiyonun çiçekli temasını yansıttı.
Romantizm fikrine ve ideallerine insani duygular ve sanatsal bir akım olarak yaklaşan Prada Sonbahar-Kış 2019 Koleksiyonu, bu yorumları tasarımlara yansıtıyor. Karşıtlar arasındaki oyunlar, malzemeler ile tasarımlar arasındaki kontrastlar, doğal ile yapay olanın yarattığı ikilemler, koleksiyon parçalarında vurgulanıyor. Değişik boyutlarda romantik çiçekler ve kalpler, danteller ve fiyonklar, çeşitli tasarımların detayı veya ana teması olarak kullanılırken terzi işi takımlarda askeri tarz resmiyet ve sadelik de alternatif bir tema olarak dikkat çekiyor.
SLOGAN ‘KONTRAST OL’
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 8-11 Ekim tarihleri arasında ilkbahar-yaz 2020 koleksiyonlarının sergileneceği 14. sezonunu, İHKİB’in organizasyonuyla gerçekleştiriyor. Etkinlik mekânı bir kez daha Zorlu Performans Sanatları Merkezi oldu. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 14. sezonunda TOGETHER ana temasıyla moda endüstrisinin tüm paydaşlarını güçlerini birleştirmeye ve tek bir moda platformu etrafında yaratıcılığı paylaşmaya davet ediyor.
Kadın, hayatı güzelleştirir
Türk tiyatrosunun duayeni merhum Enis Fosforoğlu’nun kızı Sevgili Seren Fosforoğlu... Babasının izinden giderek kendisi de başarılı bir tiyatrocu oldu.
Seren Fosforoğlu ile 5 Soru 5 Cevap
Birçok tiyatro oyununda sahne aldı ve ardından dizi projelerinde yer aldı. Şimdi de teve2’de hazırlayıp sunduğu Kadın Dokunuşu isimli programıyla sağlık, çocuk bakımı, moda, hayata ve kadına dair her şeyi işliyor.
“Kadın, hayatı güzelleştirir” diyen Seren’le konumuz moda olunca keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
1- Seren Fosforoğlu neler yapıyor?
Şu sıralar teve2’de yeni başlayan bir programım var. Kadın Dokunuşu. Hem hazırlıyor hem sunuyorum. Yeni heyecanım bu program. Bir taraftan devam eden tiyatro, oyunculuk üzerine eğitimciliğim var. Babamın ardından onun adını yaşatmak, devam ettirmek adına girişimlerim var. Bir ‘oyuncu eğitim bursu’ planlıyoruz, eski oyuncular ve tiyatrocu dostları ile birlikte.
Bir de annelik önceliğim. Kızım Nil, 4 yaşında oldu ve her şeyden önce geliyor benim için.
2- Ekran hangi renkleri sever? Hangi renkleri sevmez?
Ekran bence, mavinin tonlarını seviyor. Gece mavisi, ekranda çok severim. Ama tabii kişiye yakışan renkler de var. Tek parça elbise giymeyi tercih ediyorum. Özel hayatımda çok renkli giyinmesem de ekranda renkli giyinmeyi seçiyorum. Bir de çizgili desenli giymemeye dikkat etmek gerekiyor. Ekran tarıyor çirkin bir görüntü oluyor.
Mesela tiyatroda yaşlı görünmek istiyorsak, kahve ve sütlü kahve tonlarını seçeriz. Pembe tonları daha genç ve enerjik gösterir.
3- Siz stili nasıl yorumlarsınız?
Stil sahibi olmak kolay bir şey değil. İçten gelmeli. Marka giyinmeden de stil sahibi olmayı başaranlar var. Benim sade bir stilim vardır. Bir noktaya ilgi çekmeyi severim. Net giyinmeyi seviyorum. Çok takıp takıştırmayı da sevmem özel hayatımda. Bir tane olsun iyisi olsun diyenlerdenim. Saçım makyajım iyiyse bir de ayakkabım ve çantam kendimi çok rahat hissederim.
4- Mottonuz?
Kadın Dokunuşu programımda çok kullandığım bir söz ‘Kadın hayatı güzelleştirir’. Bu, cinsiyetçi bir yaklaşım gibi görünse de, kadının hayata estetik kattığını düşünüyorum. Ve sonuçta erkekleri de kadınlar doğuruyor ve yetiştiriyor. Bu yüzden kadın önemli. Toplum kadınların elinde şekilleniyor. Kadının zekası ve mücadeleciliği ile baş etmek zor. O yüzden erkekler ancak kaba kuvvetle baş etmeye çalışıyorlar.
Bir de hayata dokunmak kadar, iz bırakmak da önemli. Ne yaparsak yapalım iyi izler bırakıp gitmek gerek bu dünyadan.
5- Alışverişe çıktığınızda en çok eliniz nelere gidiyor?
Ben çanta ve ayakkabı severim. Tabii çocuk olunca uzun zamandır rahat olmak adına spor ayakkabı giyer oldum. Stiletto çok severim ama rahata alışınca gün içinde yanımda bulundurduğum bir spor ayakkabıya geçiş yapıveriyorum.
Son bir senedir güzel kilo verip 36 beden olunca, aslında giyemediğim her şeyi giyebilmenin keyfiyle elim şu sıralar çılgınca her şeye gidiyor.
PRADA’DAN SONBAHAR-KIŞ 2019 KOLEKSİYONU
Prada Zorlu Center Mağazası 2 Ekim’de, markanın sonbahar-kış 2019 koleksiyonunu keşfe davet eden ‘Floral ID’ temalı özel bir etkinlikte moda, sanat ve iş dünyasından konukları ağırladı. Prada’nın romantizmin anatomisini ele aldığı koleksiyonunu keşfetme fırsatı bulan konuklar, etkinlik için mağazada kurulan fotoğraf kabinindeki üst üste fotoğraf çekme özelliğini kullanarak ‘floral kimliklerini’ görüntüleyebildiler.
Davet için şehrin tanınmış şeflerinden Carlo Bernardini’nin etkinliğe özel olarak hazırladığı lezzetli ikramlar ve bir süre önce açılan Emily’s Garden tarafından servis edilen özel kokteyller, koleksiyonun çiçekli temasını yansıttı.
Romantizm fikrine ve ideallerine insani duygular ve sanatsal bir akım olarak yaklaşan Prada Sonbahar-Kış 2019 Koleksiyonu, bu yorumları tasarımlara yansıtıyor. Karşıtlar arasındaki oyunlar, malzemeler ile tasarımlar arasındaki kontrastlar, doğal ile yapay olanın yarattığı ikilemler, koleksiyon parçalarında vurgulanıyor. Değişik boyutlarda romantik çiçekler ve kalpler, danteller ve fiyonklar, çeşitli tasarımların detayı veya ana teması olarak kullanılırken terzi işi takımlarda askeri tarz resmiyet ve sadelik de alternatif bir tema olarak dikkat çekiyor.
SLOGAN ‘KONTRAST OL’
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 8-11 Ekim tarihleri arasında ilkbahar-yaz 2020 koleksiyonlarının sergileneceği 14. sezonunu, İHKİB’in organizasyonuyla gerçekleştiriyor. Etkinlik mekânı bir kez daha Zorlu Performans Sanatları Merkezi oldu. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 14. sezonunda TOGETHER ana temasıyla moda endüstrisinin tüm paydaşlarını güçlerini birleştirmeye ve tek bir moda platformu etrafında yaratıcılığı paylaşmaya davet ediyor.