Beril Dalgıç ile 5 soru 5 cevap

‘Ayakkabı’ denildiğinde, kadınlar için akan sular durur.
Ayakkabılarınız yol arkadaşınızdır
Çünkü kadınların hayatında, ayakkabının yeri bir başkadır.
Giysiyi tamamlar, stil’e son noktayı koyar...
* * *
Siz okurlarımızı bu hafta, ‘tam bir ayakkabı aşığı’ ile tanıştıracağım:
Beril Dalgıç.
* * *
Aslında, psikoloji mezunu.
Belki de bu yüzden ayakkabının ruhundan çok iyi anlıyordur.
Genç, dinamik...
Tasarımları ise tam bir harika.
* * *
Sevgili Beril Dalgıç, ‘Rossetti’ markası çatısı altında, kendine ‘BERİLDEN’ adlı yeni bir marka oluşturmuş bir isim.
Dahası mı?
İşte, Beril Dalgıç’ın anlattıkları...
1- Tasarım yolculuğunuz nasıl başladı?
1995 senesinden bu yana imalathanemiz olan Rossetti markası ile kendi ayakkabı tasarımlarımı birleştirmemle bu yolculuk başladı. Kendimi sürekli geliştirdim. Tasarımlarımı imalathanede gerçeğe dönüştürüp, insanlarla buluşturdum. Aldığım güzel geri dönüşler ve beğeniler üzerine de kendi markamı (BERİLDEN) oluşturdum.
2- Peki asıl mesleğiniz?
Psikoloji mezunuyum. Her ne kadar kendi mesleğimi icra edecek olsam da ayakkabı benim için her zaman bir tutku olarak kalacak.
3- ‘Ayakkabı’ kadınlar için olmazsa olmazlardan. Siz neler söylersiniz?
Ayakkabı, farkında olmadan kendimizi ifade ettiğimiz bir araçtır. Stilin en önemli parçasıdır ve sizi kolayca ortamın yıldızı yapar. Aynı zamanda sağlıktır. Bedenin yükünü ayaklar taşır. Bütün ağırlığınız ve yorgunluğunuzu çeken ayaklarınız için rahatlığı ve şıklığı içinde barındıran ayakkabıyı seçersiniz. Ayakkabı sonsuz bir alandır. Başka hiçbir üründe bu kadar çok tasarımcı ile karşılaşamazsınız. Gerçek anlamıyla yol arkadaşınızdır. Yol arkadaşınızın sizi hırpalaması, iyi hissettirmemesi, kabul edilmesi zor bir durumdur. Ruhunuzu daraltan bir tutku içinde yalnızca fiziksel beğeniye kapılıp zamanla düzelmesini beklersiniz ama zaman içinde ayağınızda fiziksel deformeye yol açar.
4- Biraz da modadan bahsedelim. ‘Stil mi, şıklık mı’ sorusunu nasıl açıklarsınız?
Her zaman stil! Kişinin yaşadığı hayat, dinlediği müzik, sevdiği ve yaptığı her şeyde kendi stilini yansıtır. Stil size özgü olan şeydir, sizi yansıtır. Ancak dönem dönem şıklık anlayışımız hızlı bir şekilde değiştir. Kısacası stil sahibi olmak sizi en güzel yansıtan yoldur.
5- Ve, geldik son soruya. Mottonuz nedir?
‘Severek yaptığın iş, en kaliteli iştir.’ Ben işimi severek yapıyorum ve yaparken kaliteden ödün vermiyorum.
Beril Dalgıç, Türkiye’de ve dünyada stilini en çok beğendiği isimleri şöyle sıralıyor:
“Stella McCartney, Donatella Versace, Yasemin Özilhan ve Sergio Rossi.”
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: Bacak boyunun uzun görünmesi için ‘açık renk elbiselerle açık renk ayakkabı giyilmeli’ deniliyor. Stili olan bir kadın için de aynı şeyler geçerli mi?
Sevda ÇELEBİ
CEVAP: Sevgili Sevda Hanım. Birbirine yakın renkler giyildiğinde, aynı tonlarda ayakkabı tabii daha uzun, daha dinamik gösterir. Stili olan bir kadın, bu işi iyi bilen birisi, boyu kısa da olsa açık renk bir takımın altına koyu renk bir ayakkabı giyer ama onu öyle bir taşır ki, çantası, aksesuarı ve en önemlisi kıyafetı taşıyışı ile hiçbir zaman koyu renk ayakkabısı dikkat çekmez. Ama stili varsa diyorum...
Beril Dalgıç ile 5 soru 5 cevap
‘Ayakkabı’ denildiğinde, kadınlar için akan sular durur.
Ayakkabılarınız yol arkadaşınızdır
Çünkü kadınların hayatında, ayakkabının yeri bir başkadır.
Giysiyi tamamlar, stil’e son noktayı koyar...
* * *
Siz okurlarımızı bu hafta, ‘tam bir ayakkabı aşığı’ ile tanıştıracağım:
Beril Dalgıç.
* * *
Aslında, psikoloji mezunu.
Belki de bu yüzden ayakkabının ruhundan çok iyi anlıyordur.
Genç, dinamik...
Tasarımları ise tam bir harika.
* * *
Sevgili Beril Dalgıç, ‘Rossetti’ markası çatısı altında, kendine ‘BERİLDEN’ adlı yeni bir marka oluşturmuş bir isim.
Dahası mı?
İşte, Beril Dalgıç’ın anlattıkları...
1- Tasarım yolculuğunuz nasıl başladı?
1995 senesinden bu yana imalathanemiz olan Rossetti markası ile kendi ayakkabı tasarımlarımı birleştirmemle bu yolculuk başladı. Kendimi sürekli geliştirdim. Tasarımlarımı imalathanede gerçeğe dönüştürüp, insanlarla buluşturdum. Aldığım güzel geri dönüşler ve beğeniler üzerine de kendi markamı (BERİLDEN) oluşturdum.
2- Peki asıl mesleğiniz?
Psikoloji mezunuyum. Her ne kadar kendi mesleğimi icra edecek olsam da ayakkabı benim için her zaman bir tutku olarak kalacak.
3- ‘Ayakkabı’ kadınlar için olmazsa olmazlardan. Siz neler söylersiniz?
Ayakkabı, farkında olmadan kendimizi ifade ettiğimiz bir araçtır. Stilin en önemli parçasıdır ve sizi kolayca ortamın yıldızı yapar. Aynı zamanda sağlıktır. Bedenin yükünü ayaklar taşır. Bütün ağırlığınız ve yorgunluğunuzu çeken ayaklarınız için rahatlığı ve şıklığı içinde barındıran ayakkabıyı seçersiniz. Ayakkabı sonsuz bir alandır. Başka hiçbir üründe bu kadar çok tasarımcı ile karşılaşamazsınız. Gerçek anlamıyla yol arkadaşınızdır. Yol arkadaşınızın sizi hırpalaması, iyi hissettirmemesi, kabul edilmesi zor bir durumdur. Ruhunuzu daraltan bir tutku içinde yalnızca fiziksel beğeniye kapılıp zamanla düzelmesini beklersiniz ama zaman içinde ayağınızda fiziksel deformeye yol açar.
4- Biraz da modadan bahsedelim. ‘Stil mi, şıklık mı’ sorusunu nasıl açıklarsınız?
Her zaman stil! Kişinin yaşadığı hayat, dinlediği müzik, sevdiği ve yaptığı her şeyde kendi stilini yansıtır. Stil size özgü olan şeydir, sizi yansıtır. Ancak dönem dönem şıklık anlayışımız hızlı bir şekilde değiştir. Kısacası stil sahibi olmak sizi en güzel yansıtan yoldur.
5- Ve, geldik son soruya. Mottonuz nedir?
‘Severek yaptığın iş, en kaliteli iştir.’ Ben işimi severek yapıyorum ve yaparken kaliteden ödün vermiyorum.
Beril Dalgıç, Türkiye’de ve dünyada stilini en çok beğendiği isimleri şöyle sıralıyor:
“Stella McCartney, Donatella Versace, Yasemin Özilhan ve Sergio Rossi.”
AYSUN KABA’YA SORUN
SORU: Bacak boyunun uzun görünmesi için ‘açık renk elbiselerle açık renk ayakkabı giyilmeli’ deniliyor. Stili olan bir kadın için de aynı şeyler geçerli mi?
Sevda ÇELEBİ
CEVAP: Sevgili Sevda Hanım. Birbirine yakın renkler giyildiğinde, aynı tonlarda ayakkabı tabii daha uzun, daha dinamik gösterir. Stili olan bir kadın, bu işi iyi bilen birisi, boyu kısa da olsa açık renk bir takımın altına koyu renk bir ayakkabı giyer ama onu öyle bir taşır ki, çantası, aksesuarı ve en önemlisi kıyafetı taşıyışı ile hiçbir zaman koyu renk ayakkabısı dikkat çekmez. Ama stili varsa diyorum...