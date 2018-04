Az her zaman çoktur

Güzel görünmek için hafif dahi olsa makyaj yapmak gerekiyor elbette. Unutmadan söylemek gerekir ki; cildimizin sağlığı için her zaman doğal malzemeleri kullanmaktan yana olmalıyız. Bir çok marka bu konuya özen gösteriyor, biz de ürünümüzü seçerken etiketleri doğru okumalı ve doğal içeriklere sahip olduklarından emin olmalıyız.



Gelelim doğru makyaj için nelere dikkat etmemiz gerektiğine;



• Renginizi doğru seçin, teninize göre renk seçiminiz çok önemli

• Makyaj malzemenizi almadan önce mutlaka test edin.

• Dudaklarınızı pürüzlü görünümden kurtarmak için mutlaka peeling yapın ve nemlendirici kullanın.

• Pürüzsüz görünüm için cildinize nemlendirici krem sürün ve cilt tarafından emildikten sonra fondöten uygulayın.

• Kapatıcılarınızın ve fondötenlerinizin günlük kullanıma uygun olduklarından emin olun.

• Gündüz saatlerinde açık ve mat renklerde rujları; gece saatlerinde ise parlak ve koyu renk ruj saatleri tercih edebilirsiniz.

SEVGİLİ NEVRA TUNCER’LE 5 SORU 5 CEVAP

Barners Group kurucularından olup birde bu kadar yoğunluğuna elements adını taşıyan özel bir koleksiyona imzasını atınca, hemen sevgili Nevra Tuncer köşemin konuğu olsun istedim. Ankara’nın başarılı ve güzel bir yüzü, bir girişimci olunca da moda sohbetimiz çok keyifli oldu.

1- Elements koleksiyonunuzun hikayesi nasıl başladı?



20 yıldır perakende sektöründe, ithal mağazacılık yapmaktayız. Bilgi, birikim ve tecrübe yeni bir şeyler denemeyi gerektiriyor. Bu bakış açısıyla baktığım zaman hikâyesi olan bir şeyler yapmak istedim. Beni, zevklerimi, ilgi alanlarımı ruhumu, inançlarımı yansıtacak bir koleksiyon hazırlamaya karar verdim. İlhamını doğadan alan, enerjisiyle fark yaratacağına inandığım “elements” koleksiyonu böyle doğdu.

2- Kadınların ve erkeklerin gardırobunda neler olmalı? Nelere yatırım yapmalılar?



Bence her kadının gardırobunda siyah ve beyaz ipek birer gömlek, kalıbı çok iyi siyah bir blazer ceket ve her yere adapte edilebilecek siyah kalem bir elbise olmalı. Erkek gardırobu içinse, lacivert kruvaze ceket vazgeçilmezim. Ama bana göre en iyi yatırım her iki cins için de kaşmir palto diyebilirim.

3- Stil sahibi olmanın şifreleri nelerdir?



Stil sahibi olmak bence çok ruhla ilgili, içten ve doğuştan olan bir şey. Aynı zamanda, stil sadece üzerimize giydiklerimizle değil duruş, bakış, davranış ve yansıttığın her türlü enerjiyle bir bütün. İyi ve stil sahibi görünmek, vücuduna ve ruhuna yakışan, insanın kendisini yansıtan parçaları taşımakla oluyor bence. Özüne uygun giyinen hiç kimse sakil görünmez diye düşünüyorum. Ama elbette her sezon takip ettiğimiz müthiş dinamik bir sektör moda. Yeni trendleri takip edip bütün olarak uygulamaktan ziyade yakışan parçaları seçip kendi özünü bozmadan kombinlemek en önemli mesele. İşin sırrı ise ruhunu ve bedenini çok iyi tanımak diyebilirim.

4- Moda sektörüne uzun zaman önce giren birisiniz. Sizce moda nedir? Modayı nasıl yorumlarsınız?



Moda aslında tamamen ticari kaygıl

ar ve menfaatler üzerine kurulu dev bir endüstridir. Trend, modanın hizmetkârıdır. Stil ise insandır…

5- Hayat mottonuz ?

Hayatı, akış halinde her anını değerlendirerek, kafa ve beden esaretinden uzak, teslim ama köle olmadan yaşamak mottom diyebilirim.



AYSUN KABA’YA SOR

Belirgin yüz hatlarım var. Ben göz makyajını fazla yapmayı seviyorum ve özellikle kırmızı ruj makyajımın önemli parçası. Saçlarım siyah ve tenim esmer. Sizce nasıl yapmalıyım?

Sinem Erkan

-Sinem hanım, abartı her zaman genç de olsanız, sizi daha yaş almış, daha yorgun gösterir. Göz makyajınız fazla olduğunda, rujunuz hafif olmalı. Rujunuz kırmızı olduğunda, göz makyajınız az olmalı. Zaten esmer bir ten ve siyah saç olduğundan görünensiniz. Temiz bir ten, güzel bir baz, şeftali tonlarında allık, bol rimel ve ruj yeterli olacaktır. Doğal ve sadelik hep tercihiniz olsun.