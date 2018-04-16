Gazetedeki e-posta adresime gelen mesajlar her gün en az bir kişinin kan ihtiyacını bildiriyor. Bazı günler bu sayının ikiye hatta üçe çıktığı da olabiliyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı bir Kemik İliği Bankası (KİB) kuracak ve kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyon sağlayacak bir merkez kurmuş bulunuyor: Türkiye Kök Hücre Merkezi (TÜRKÖK). Bu merkeze gönüllü kemik iliği veya periferik kök hücre bağışçıları Türk Kızılayı tarafından kazandırılıyor. Kök hücre bağışçısı kazanımı çalışmaları “Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi” çerçevesinde gerçekleşiyor.

Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi öğrencileri beş yıl önce bir arkadaşlarına lösemi teşhisi konmasının doğurduğu kan ihtiyacı üzerine başlattıkları Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası’nın beşincisini düzenliyorlar bu yıl. Kan bağışının öneminin farkına varmış olan bu gençlerin amacı; kan bağışı bilincini yaygınlaştırmak, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğu düşüncesini insanlara aşılamak ve hayat kurtarmak.

Söz konusu gençler bu amaçla, geçtiğimiz yıllarda spor kulüplerinin, birçok sporcunun ve ünlü ismin maddi-manevi desteğini alarak oluşturdukları kamu spotunu çeşitli medya kuruluşlarında paylaşmışlar.

Liseli gençler üç yıl boyunca Kızılay ile beraber 150, 386 ve 560 ünite kan toplamışlar. Geçen yıl da Düzce Akçakoca Belediyesi ile eş zamanlı olarak 750 ünite kan toplayarak liseler arasında bir rekora imza atmışlar. Rekor hâlâ onlarda. Bu sene okullarında kan bağışlayacak kişi sayısının artmasını ve yeni bir rekora koşmayı bekliyorlar. Bir de projelerinin İstanbul’daki diğer okullara da örnek olmasını istiyorlar.

Bu duyarlı gençlere emeğinize ve yüreğinize sağlık demek istiyorum. Dilerim tüm istekleri gerçekleşir.

Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…