Engelli Dostu Köpekler

Merhabalar sevgili okurlar.
Leah ile köpeği Andre’nin hikayesine kas hastalıkları ile haberler içeren Muscular Dystrophy News web sitesinin bülteninde rastladım. Şimdilerde 20 yaşında bir genç kız olan Leah Leilani bu web sitesinde bir köşe yazarı. Mitokondrial miyopati teşhisi konduğunda 9 yaşında küçük bir çocukmuş. Ailesinin Andre’yi eve getirdiği günü hayatının en güzel günlerinden biri olarak anlatıyor Leah:
“Onu gördüğüm an eridim, şirinliği karşısında kendimden geçtim. Sevimli mi sevimli bu tüy yumağının benim olduğuna bir türlü inanamıyordum.”
Andre küçük ırk köpeklerden, anayurdu Küba olan Havanese cinsi bir köpek. Hem küçük olması hem de tüy dökmediği için alerjiye neden olmaması açısından Leah için çok uygun bir arkadaş olmuş. Leah, Andre’nin yaşantısına neşe kattığını anlatıyor. Birlikte geçirdikleri yıllar aralarındaki sevgiyi de derinleştirmiş:
“Oniki yıl göz açıp kapayana kadar geçti, ama Andre benim gözümde hâlâ yavru. Eskisi kadar pofuduk olmayabilir, yaşlı bir adamı andırır hale gelmiş olabilir, ama o yine de benim bebeğim.”
Havanese cinsi köpeklerin ortalama yaşam süresi 13-15 yıl. Andre giderek yaşlanıyor. Leah bunu aklından geçirmemeye çalışsa da, ileride bir rehber köpek edinmeyi düşünüyor. Engellilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitilen bir köpeğin aileye katılmasıyla annesinin yüküne biraz destek olabileceği inancında. “Bir köpek bir engelliye nasıl yardım eder ki?” diyenleriniz olabilir. Ama inanın ki öğretildiği takdirde çamaşır toplamaktan yere düşenleri kaldırmaya, kapıyı açmaktan gözlüğünüzü vermeye kadar çeşitli işler yapabilir. Dostluğu da cabası…
Engellilere destek olmak üzere eğitilmiş köpekleri daha çok görme engellilerin yanında görmek mümkün. Aslında bu da ülkemizde yeni gelişmeye başlayan bir uygulama. 2014 yılında kurulan Rehber Köpekler Derneği görme engellilere eşlik edecek rehber köpekleri eğitiyor. Uzun soluklu bir eğitim sürecinden geçen rehber köpek adayları eğitimleri tamamladığında görme engelli insanlarıyla birlikte yaşamaya başlıyorlar.
Dernek bir yandan da rehber köpek kavramını toplumun gündelik yaşamına yerleştirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu da yakın bir gelecekte etrafımızda daha fazla sayıda rehber köpek görebileceğimiz anlamına geliyor.
Rehber Köpekler Derneği’nin çalışmalarını https://rehberkopeklerdernegi.org/ adresinden daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…
Engelli Dostu Köpekler
Merhabalar sevgili okurlar.
Leah ile köpeği Andre’nin hikayesine kas hastalıkları ile haberler içeren Muscular Dystrophy News web sitesinin bülteninde rastladım. Şimdilerde 20 yaşında bir genç kız olan Leah Leilani bu web sitesinde bir köşe yazarı. Mitokondrial miyopati teşhisi konduğunda 9 yaşında küçük bir çocukmuş. Ailesinin Andre’yi eve getirdiği günü hayatının en güzel günlerinden biri olarak anlatıyor Leah:
“Onu gördüğüm an eridim, şirinliği karşısında kendimden geçtim. Sevimli mi sevimli bu tüy yumağının benim olduğuna bir türlü inanamıyordum.”
Andre küçük ırk köpeklerden, anayurdu Küba olan Havanese cinsi bir köpek. Hem küçük olması hem de tüy dökmediği için alerjiye neden olmaması açısından Leah için çok uygun bir arkadaş olmuş. Leah, Andre’nin yaşantısına neşe kattığını anlatıyor. Birlikte geçirdikleri yıllar aralarındaki sevgiyi de derinleştirmiş:
“Oniki yıl göz açıp kapayana kadar geçti, ama Andre benim gözümde hâlâ yavru. Eskisi kadar pofuduk olmayabilir, yaşlı bir adamı andırır hale gelmiş olabilir, ama o yine de benim bebeğim.”
Havanese cinsi köpeklerin ortalama yaşam süresi 13-15 yıl. Andre giderek yaşlanıyor. Leah bunu aklından geçirmemeye çalışsa da, ileride bir rehber köpek edinmeyi düşünüyor. Engellilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitilen bir köpeğin aileye katılmasıyla annesinin yüküne biraz destek olabileceği inancında. “Bir köpek bir engelliye nasıl yardım eder ki?” diyenleriniz olabilir. Ama inanın ki öğretildiği takdirde çamaşır toplamaktan yere düşenleri kaldırmaya, kapıyı açmaktan gözlüğünüzü vermeye kadar çeşitli işler yapabilir. Dostluğu da cabası…
Engellilere destek olmak üzere eğitilmiş köpekleri daha çok görme engellilerin yanında görmek mümkün. Aslında bu da ülkemizde yeni gelişmeye başlayan bir uygulama. 2014 yılında kurulan Rehber Köpekler Derneği görme engellilere eşlik edecek rehber köpekleri eğitiyor. Uzun soluklu bir eğitim sürecinden geçen rehber köpek adayları eğitimleri tamamladığında görme engelli insanlarıyla birlikte yaşamaya başlıyorlar.
Dernek bir yandan da rehber köpek kavramını toplumun gündelik yaşamına yerleştirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu da yakın bir gelecekte etrafımızda daha fazla sayıda rehber köpek görebileceğimiz anlamına geliyor.
Rehber Köpekler Derneği’nin çalışmalarını https://rehberkopeklerdernegi.org/ adresinden daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Engellerimizi hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileği ile…