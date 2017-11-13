Ülkemin Sayın Bakanları; lütfen, bir el atın da şu sorun çözülsün artık…

Bazı engellilerin maaşlarının aile gelir durumuna istinaden kesilerek GSS borcu çıkmasıyla alakalı itirazlarımı kaleme aldığım yazımla ilgili olarak, SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Uğur Korkmaz Bey beni aradı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak GSS borçlarıyla ilgili Bakanlık olarak sitemi hak etmediklerini, kurum olarak gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini anlattı.

Uğur Bey’in, GSS ile ilgili anlatmış olduğu çalışmalarını aktarayım;

“6663 sayılı Kanun ile gençlerimize yeni haklar verilerek mağdur olmalarının önüne geçilmiş; liseden mezun olanlar 20 yaşını, üniversiteden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılmaya başlanmıştır. Aynı Kanun ile anne ve babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olmayan gençlere de bu iki yıllık sürede primleri devlet tarafından ödenerek sağlık hizmetlerinden faydalanma imkânı getirilmiştir.

İki yıllık ücretsiz sağlık yardımının yanı sıra; çıkarılan 6704 sayılı Kanun ile 25/04/2016 tarihine kadar; 25 yaşına kadar olan gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları silinmiştir. Bu kapsamda 5.5 milyon kişinin 4.7 Milyar TL borcu silinmiş bu sayede gençlerimiz genel sağlık sigortası borç yükünden kurtulmuştur.

Ayrıca herhangi bir sosyal güvencesi olmayan lise mezunu 20 yaş üstü veya üniversite mezunu 25 yaş üstü geçlerimiz daha önce gelir durumlarına göre 71, 213 veya 426 TL prim ödemek durumunda iken artık yeni düzenleme ile sadece 53.33 TL prim ödeyerek kendi ve çocukları ile birlikte tüm devlet, üniversite ve özel hastanelerden faydalanma imkânına kavuşmuş oldu. Bununla birlikte daha önce tahakkuk etmiş olup da ödenmeyen aylık borçları da 53.33 TL üzerinden güncellenmiştir.”

Kendilerine, gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Fakat benim üzerinde durduğum mağdur gençler engelliler.

Durumu şöyle özetleyeyim. Geçtiğimiz yıllarda “2022 maaşı” olarak bilinen engelli maaşıyla ilgili olarak kanunda bir değişiklik yapıldı. Ak Parti Hükümeti, bu değişikliğe göre; “Ağır engelli olanlara diğerlerine göre üç kat fazla maaş verilmesine ve gelir durumu düşük ailelerin 18 yaşından küçük engelli çocuklar için de ailelerine maaş verilmesine” karar verdi.

Yine, yapılan bir değişiklikle engelli kişinin maaş alabilmesi, ailesinin genel gelir durumuna endekslendi. Bir ailede çalışanların gelir durumu asgari ücretin üçte birinden bir fazla olursa engellinin maaşı kesildi.

Engelli kişi maaş aldığı süre içinde aileden birinin maaşı yükselmiş oldu diyelim, kişi kurumu haberdar etmediği zaman cezalı duruma düşüyor, maaşı kesiliyor ve geriye dönük borçlanmış oluyor. Tam yüzde 50 fazlasıyla geri isteniyor para.

Kişilerin itirazı veya mahkemeye vermesi sonuç getirmiyor, sadece taksitlendirme imkânı sunuluyor. SGK, “GSS borcu, bizim kurumumuza ödense de borçlu kişilerin tespitini yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.” diyor.

Böyle olacağına engelli kişi işe girince veya gelir durumu değişince otomatik olarak kişinin maaşı kesilse daha iyi olmaz mı? Neticede teknoloji çağında yaşıyoruz, bunu yapmak çok zor olmamalı.

Ayrıca engelli kişiyi herkesten önce DEVLET birey olarak kabul etmelidir. Kişi engelli olarak maaş almayı hak ediyorsa; ailesinin diğer üyelerinin kazancı, kişinin bireysel hakkını almasına neden engel olsun?

Engelli maaşı uygulaması birçok ülkede olmayan çok önemli ve sosyal bir hizmettir. Bu hizmeti sorunlu hâle getiren ise yukarıda anlattığım nedenlerdir. Bu sorunu ortadan kaldırmak da ilgili bakanların elindedir. Lütfen, artık yaşanan bu mağduriyetler son bulsun.