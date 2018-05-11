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Ayşe Baykal

Ayşe Baykal

aysebaykalrenkleri@gmail.com

“Söz” dizisinden asker adaylarına  büyük jest

11 Mayıs 2018

Ülkemizde askerlik hizmetinden muaf olan engelli gençler her yıl Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen Temsili Askerlik Töreni’ne katılarak 1 günlük asker olurlar.

Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı da askerlik çağına gelmiş olan engelli gençler için her yıl “Uğurlama Töreni” organize eder. Ama ne organizasyon… Önce kına gecesi, ardından davul zurnalı eğlence.

“Söz” dizisinden asker adaylarına büyük jest

Bu yılki uğurlama töreninde ise hayranı oldukları “Söz” dizisinin sevilen oyuncularından Görkem Sevindik’in katılması büyük sürpriz oldu onlar için.

Çok mutlu oldular, heyecanlandılar. Sevindik’in etrafından bir saniye bile ayrılmadılar. Şahsen, o kadar iş yoğunluğunun arasında engelli arkadaşlarımıza vakit ayırdığı için Sevindik’e ve dizi ekibine çok teşekkür ediyorum. Sıcakkanlılığı, içtenliği, mütevazılığı ve engelli arkadaşlarımıza karşı duyarlılığı ile bizlerin kalplerinde özel bir yeri oldu.  Zaman buldukça aktivitelere katılma sözü de verdi, daha ne olsun… :)

“Söz” dizisinden asker adaylarına büyük jest

Sık sık dile getirdiğim bir şey var. Engelli arkadaşlarımızın ünlüleri görme olasılıkları maalesef ki bizler kadar yüksek değil. Bizler onları mutlu etmek adına sanatçılarımıza, yazarlarımıza, sporcularımıza vs. ulaşarak davet ediyoruz. Kimi geliyor kimi gelemiyor. Lâkin ben bugüne kadar gelip de sevgiyi hissetmeden döneni görmedim.  Görkem Sevindik de büyük bir moralle sete döndü.

“Söz” dizisinden asker adaylarına büyük jest

Bu vesileyle sanatçılarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Sinema filmleriniz için düzenlediğiniz galalarınızı engelliler için de yapın, konserlerinize gelemeyenler için mini konserler yapın veya sohbet edin, fotoğraf çektirin.

Hem mutlu edin hem de mutlu olun. 

“Söz” dizisinden asker adaylarına büyük jest

Engelli arkadaşlarımızın bu onurlu gününe renk katan ve emek veren Görkem Sevindik’e, İsmail Bayrak’a, İbrahim, Şahin’e ve Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı çalışanlarına teşekkür ederim. Elbette en büyük teşekkür Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağrıcı’ya

 

 

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