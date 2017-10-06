Meltem Cumbul, madem bu kadar onurlu ve ilkelisin…

Fatih Altaylı, ölümlü trafik kazasına sebep olup reklam peşinde olan Emrah Serbes’le ilgili yazmış olduğu “Dikkat” başlıklı yazısında;

“… Dikkat çekmek için her şeyi yapabilecek insanlar bunlar. Kimi sanatçı, kimi gazeteci, kimi siyasetçi, kimi başka mesleklerden insanlar. Bu kişiler için önemli olan dikkat çekmek, konuşulmak, kendinden söz ettirmektir. Bunun pozitif veya negatif olması önemli değildir. Önemli olan gündemde kalmaktır. Bir anlamda bir tür medya maymunluğudur.” ifadelerine yer vermişti.

İşte Meltem Cumbul’un şovu da tam bu tanıma giriyor. Emrah Serbes nasıl ki VİCDAN üzerinden şovunu yaptıysa, Meltem Cumbul da EŞİTLİK üzerinden şovunu yaptı.

Toplumun önünde olması gerekirken arkasında kalan ve bunun farkında olmayan sanatçılarımıza (!) ne oluyor?

Toplumun üstünde olma arzusu nedir?

Nedir bu zeki olmak isterken düştükleri rezil durum?

Böyle diyorum, zira hangi mantıkla resmi bir kurumun düzenlediği programda sunucu olma görevini üstleniyorsun, o programdaki bir ismi protesto ediyorsun ve bunu da süslü kelimelerle onurlu bir davranış olarak bize yedirmeye çalışıyorsun. Madem bu kadar onurlu ve ilkelisin, festivalin sunuculuk görevini üstlenme ve meşhur açıklamanı öyle yap. Ama öyle yapınca dikkat çekmiyor tabii.

Her şey bir kenara da şu soruların cevabını Meltem Hanım’dan duymak istiyorum;

-Biz nasıl yüreği dostluğa kapalı, kafasına göre ötekileştirme yapan sana sanatçı diyeceğiz?

-Şimdi biz, resmi bir kurumu şahsi şovu için kullanan seni nasıl izleyeceğiz?

-Siyasi iktidara mesaj vermek uğruna yaptığın saygısızlığı nasıl yutacağız?

-Bir tık fazla almak için değdi mi yaşattıklarınız?