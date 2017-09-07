Kafamda deli sorular…

Âşık olduğunuz kişiye her şeyi göze alarak “Cesaretin var mı aşka?” diye sorar mısınız, yoksa kendinize saklamayı mı tercih edersiniz?

Sizi en çok ne korkutur; Alay edilmek mi, umursanmamak mı, sömürülmek mi?

Her şeyi göze alıp aşkını yaşayan mı daha cesurdur yoksa “yaşanmamış aşk temiz aşktır.” deyip platonik takılan mı?

Zıt kutuplar birbirini çeker çekmesine de sürekliliği olur mu?

Herkese ve her şeye rağmen peşinden gittiğiniz aşkınız fos çıkınca en çok ne yakar canınızı?

Birini sırf sizi sevdiği için sevebilir misiniz?

Kırılmak mı, aldatılmak mı korkutur sizi?

Dünyası küçük insanlarla büyük aşk yaşanır mı?

Teninizin uyduğu insanla hayat tarzınız uymazsa ne yaparsınız?

Cinsellik aşkın büyüsünü bozar mı?

Değişmeden, dönüştürmeden tek yürek olabilir mi insan?