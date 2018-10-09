Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ayşe BAYKAL>İrem Derici yalnız değil…
"Ayşe Baykal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ayşe Baykal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ayşe Baykal

Ayşe Baykal

aysebaykalrenkleri@gmail.com

İrem Derici yalnız değil…

9 Ekim 2018

Tanımadığım ama sevdiğim isimlerden biridir, İrem Derici. En çok da egosuzluğu hoşuma gidiyor. Ayşe Arman’ın kendisiyle söyleşi yapmasını istediği videoyu da çok samimi ve sempatik buldum. Çok güzel bir söyleşi okuyacağımızdan şüphem yok.

Nedense kadınlar Ayşe Arman’ın kendileriyle söyleşi yapmasına çok meraklı. Muhafazakâr kadınlar da dahil buna. "Nereden biliyorsun?" derseniz, bana söylüyorlar. İstanbul’da da , Trabzon’da da,  Sakarya’da da çok karşılaştım. Düşünün, ben de yazıyorum ve söyleşi yapıyorum ama bana “Ayşe Arman bizimle söyleşi yapmaz mı? Çok seviyoruz.” diyorlar.  Ben de “Artık benimle idare edeceksiniz.” diyorum.

Kadınların; bir insanı sevdiler mi, camiasının veya birilerinin ne dediğini zerre kadar takmadığını Ayşe Arman’a olan sevgilerinden teyit etmiş bulunuyorum.

Açıkçası başörtülü bir kadının Ayşe Arman’ı kendisine yakın hissetmesi beni rahatsız eden bir şey değil.  Zaman zaman Ayşe’ye iletirim de, hiç gocunmam.

Bir insanın birini sevmesi veya yakın hissetmesi için hayat tarzlarının aynı olması gerekli olmadığına inananlardanım. Ve hiç kimse diğerine hesap vermek zorunda da değil.

Buradan  Ayşe Arman’ın kendileriyle söyleşi yapmasını isteyen hemcinslerime sesleniyorum;  siz de İrem Derici’yi örnek alıp kısa videolar hazırlayabilirsiniz. 

Evren (!)  kilo vermemi istemiyor

Geçtiğimiz günlerde verip aynen geri aldığım kiloları tekrar vermek için farklı bir yol deneyeyim dedim. (Kiloda sabit kalamama gibi sorunum var da…) İnsan hep aynı yöntemden sıkılıyor hâliyle; bu yüzden zumba yaparak kilo verme yöntemi kafama yattı. Evden çıkmayı sevmeyenlerden olduğum için internetteki zumba videolarıyla ilgili bir araştırma yaptım. Buldum ve akşam ilk dansımı – daha çok çırpınışlarımı diyelim- yaptım. Yaklaşık iki saat sonra başlayan baş dönmesini fazla önemsemedim. Lâkin sabah baş dönmesi ve istifrayla uyanınca doğru hastaneye... Vertigo teşhisi konuldu.

Yaklaşık bir yıl önce de sevgili Umay Villa’nın detokslarından yapmaya karar verdiğim akşam banyoda düşüp belimi incitmiştim.

Olayları birleştirince kendimi şöyle teselli ettim; “Ayşeciğim, evren senin kilo vermeni istemiyor. Seni bu hâlinle seviyor.” Bu düşünceler ışığında kilo verme olayına ara verdim. 

Hazır kilo mevzusuna girmişken, Buse Terim’in sosyal medyada  paylaştığı bir fotoğrafa  kilosuyla ilgili acımasız eleştiri yapan hemcinslerime de Allah’tan mutluluk ve huzur diliyorum. Zirâ ancak o zaman susacaklar…

X
﻿
Ayşe BAYKAL Ayşe BAYKALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri