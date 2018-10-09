İrem Derici yalnız değil…

Tanımadığım ama sevdiğim isimlerden biridir, İrem Derici. En çok da egosuzluğu hoşuma gidiyor. Ayşe Arman’ın kendisiyle söyleşi yapmasını istediği videoyu da çok samimi ve sempatik buldum. Çok güzel bir söyleşi okuyacağımızdan şüphem yok.
Nedense kadınlar Ayşe Arman’ın kendileriyle söyleşi yapmasına çok meraklı. Muhafazakâr kadınlar da dahil buna. "Nereden biliyorsun?" derseniz, bana söylüyorlar. İstanbul’da da , Trabzon’da da, Sakarya’da da çok karşılaştım. Düşünün, ben de yazıyorum ve söyleşi yapıyorum ama bana “Ayşe Arman bizimle söyleşi yapmaz mı? Çok seviyoruz.” diyorlar. Ben de “Artık benimle idare edeceksiniz.” diyorum.
Kadınların; bir insanı sevdiler mi, camiasının veya birilerinin ne dediğini zerre kadar takmadığını Ayşe Arman’a olan sevgilerinden teyit etmiş bulunuyorum.
Açıkçası başörtülü bir kadının Ayşe Arman’ı kendisine yakın hissetmesi beni rahatsız eden bir şey değil. Zaman zaman Ayşe’ye iletirim de, hiç gocunmam.
Bir insanın birini sevmesi veya yakın hissetmesi için hayat tarzlarının aynı olması gerekli olmadığına inananlardanım. Ve hiç kimse diğerine hesap vermek zorunda da değil.
Buradan Ayşe Arman’ın kendileriyle söyleşi yapmasını isteyen hemcinslerime sesleniyorum; siz de İrem Derici’yi örnek alıp kısa videolar hazırlayabilirsiniz.
Evren (!) kilo vermemi istemiyor
Geçtiğimiz günlerde verip aynen geri aldığım kiloları tekrar vermek için farklı bir yol deneyeyim dedim. (Kiloda sabit kalamama gibi sorunum var da…) İnsan hep aynı yöntemden sıkılıyor hâliyle; bu yüzden zumba yaparak kilo verme yöntemi kafama yattı. Evden çıkmayı sevmeyenlerden olduğum için internetteki zumba videolarıyla ilgili bir araştırma yaptım. Buldum ve akşam ilk dansımı – daha çok çırpınışlarımı diyelim- yaptım. Yaklaşık iki saat sonra başlayan baş dönmesini fazla önemsemedim. Lâkin sabah baş dönmesi ve istifrayla uyanınca doğru hastaneye... Vertigo teşhisi konuldu.
Yaklaşık bir yıl önce de sevgili Umay Villa’nın detokslarından yapmaya karar verdiğim akşam banyoda düşüp belimi incitmiştim.
Olayları birleştirince kendimi şöyle teselli ettim; “Ayşeciğim, evren senin kilo vermeni istemiyor. Seni bu hâlinle seviyor.” Bu düşünceler ışığında kilo verme olayına ara verdim.
Hazır kilo mevzusuna girmişken, Buse Terim’in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafa kilosuyla ilgili acımasız eleştiri yapan hemcinslerime de Allah’tan mutluluk ve huzur diliyorum. Zirâ ancak o zaman susacaklar…
İrem Derici yalnız değil…
Tanımadığım ama sevdiğim isimlerden biridir, İrem Derici. En çok da egosuzluğu hoşuma gidiyor. Ayşe Arman’ın kendisiyle söyleşi yapmasını istediği videoyu da çok samimi ve sempatik buldum. Çok güzel bir söyleşi okuyacağımızdan şüphem yok.
Nedense kadınlar Ayşe Arman’ın kendileriyle söyleşi yapmasına çok meraklı. Muhafazakâr kadınlar da dahil buna. "Nereden biliyorsun?" derseniz, bana söylüyorlar. İstanbul’da da , Trabzon’da da, Sakarya’da da çok karşılaştım. Düşünün, ben de yazıyorum ve söyleşi yapıyorum ama bana “Ayşe Arman bizimle söyleşi yapmaz mı? Çok seviyoruz.” diyorlar. Ben de “Artık benimle idare edeceksiniz.” diyorum.
Kadınların; bir insanı sevdiler mi, camiasının veya birilerinin ne dediğini zerre kadar takmadığını Ayşe Arman’a olan sevgilerinden teyit etmiş bulunuyorum.
Açıkçası başörtülü bir kadının Ayşe Arman’ı kendisine yakın hissetmesi beni rahatsız eden bir şey değil. Zaman zaman Ayşe’ye iletirim de, hiç gocunmam.
Bir insanın birini sevmesi veya yakın hissetmesi için hayat tarzlarının aynı olması gerekli olmadığına inananlardanım. Ve hiç kimse diğerine hesap vermek zorunda da değil.
Buradan Ayşe Arman’ın kendileriyle söyleşi yapmasını isteyen hemcinslerime sesleniyorum; siz de İrem Derici’yi örnek alıp kısa videolar hazırlayabilirsiniz.
Evren (!) kilo vermemi istemiyor
Geçtiğimiz günlerde verip aynen geri aldığım kiloları tekrar vermek için farklı bir yol deneyeyim dedim. (Kiloda sabit kalamama gibi sorunum var da…) İnsan hep aynı yöntemden sıkılıyor hâliyle; bu yüzden zumba yaparak kilo verme yöntemi kafama yattı. Evden çıkmayı sevmeyenlerden olduğum için internetteki zumba videolarıyla ilgili bir araştırma yaptım. Buldum ve akşam ilk dansımı – daha çok çırpınışlarımı diyelim- yaptım. Yaklaşık iki saat sonra başlayan baş dönmesini fazla önemsemedim. Lâkin sabah baş dönmesi ve istifrayla uyanınca doğru hastaneye... Vertigo teşhisi konuldu.
Yaklaşık bir yıl önce de sevgili Umay Villa’nın detokslarından yapmaya karar verdiğim akşam banyoda düşüp belimi incitmiştim.
Olayları birleştirince kendimi şöyle teselli ettim; “Ayşeciğim, evren senin kilo vermeni istemiyor. Seni bu hâlinle seviyor.” Bu düşünceler ışığında kilo verme olayına ara verdim.
Hazır kilo mevzusuna girmişken, Buse Terim’in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafa kilosuyla ilgili acımasız eleştiri yapan hemcinslerime de Allah’tan mutluluk ve huzur diliyorum. Zirâ ancak o zaman susacaklar…