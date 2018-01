Bir Demet harika kadın

Bugüne kadar köşeme misafir ettiğim kadınlar bir sürü sorunlara rağmen bir şeyleri başarmış muhteşem hikâyelerdi. Fakat yakında sizlere duyuracağım bir sosyal sorumluluk projesi için çalışma yaparken bir şeyi fark ettim; “Zorluklarla mücadele eden kadın” denilince aklımıza hep maddi, ailesel ve çevresel sorunlar geliyor.

Hâlbuki maddi yönden hiçbir sıkıntısı olmayan, ailesi tarafından desteklenen kadınlar da pekâlâ mücadeleci olabilir. Düşünün, ama önyargılı olmadan lütfen; hiçbir maddi eksiğiniz yok, gelecek kaygınız yok yani hayat size güzel ama siz bu rahatlığı bir kenara bırakıp, ülkeniz için insanlık için endişeleniyor ve bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyorsunuz.

İşte size tam da bu tanıma uyan iki harika kadını tanıtacağım. Ama bir hikâyemiz bugün, diğeri sonra. Bugünkü konuğumuz, Demet Sabancı Çetindoğan.

Demet Hanım, yoğun bir iş hayatına, büyük bir aileye ve üç çocuğa sahip olmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de zaman ayırmayı seviyor. Hatta yetmiyor eksikliğini hissettiği bir alanda sorumluluk üstlenip yeni bir oluşuma imza atıyor. Mesela yurt dışında bir toplantıda insanların yaşadığı şehirlerin değerlerine sahip çıkmasından etkilenip, “Neden biz de kültürel ve tarihi miraslarımızın korunması ve tanıtılması için aynı şeyi yapmayalım?” deyip bir dernek kurabiliyor. Neyse, sözü daha fazla uzatmadan sizi Demet Hanım’la baş başa bırakıyorum.

Merhaba Demet Hanım. Öncelikle bize başkanlığını yaptığınız Turkey ONE Derneği’nden bahseder misiniz biraz?

Tabii. Turkey ONE Derneğimiz yani Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği; kültürel mirasımız, tarihi ve doğal zenginliklerimizle bizi bir araya getiren ortak değerlerimize sahip çıkarak, uluslararası platformlara Türkiye’yi bir marka olarak taşıyıp kültürel, toplumsal ve iktisadi yaşamımızla örnek olarak bir adım daha ileri gitmek ve bir benzerine daha rastlanamayacak bir dünya mirasına sahip olduğumuzu daha iyi anlayıp anlatabilmek hedefleri ile şahsımın başkanlığında yola çıkmış bir kuruluş.

Projemizin ilk yurtdışı lansmanını tüm dünyadan çok önemli isimlerin katıldığı davetler eşliğinde organize ettik. İlk olarak Gstaad-İsviçre’de, daha sonra Mozaik Yolu etkinliklerimizi İtaya-Venedik, Fransa-Paris’te ve Eylül 2017’de de ABD- New York’ta yaptık.

Geçtiğimiz aylarda dernek olarak Amerika’da “Mozaik Yolu” projesiyle ülkemiz adına başarılı bir toplantı yaptınız. Biraz anlatır mısınız?

Evet, 18 Eylül akşamı ABD’nin üç büyük kütüphanesinden biri olan ünlü New York Halk Kütüphanesi'nde (NYPL) düzenlenen Birleşmiş Milletler’in (BM) 72. Genel Kurul Genel Görüşmeleri'nin yan etkinliklerinden birisi olan Global Hope Coalition ( GHC ) Summit'te Turkey ONE olarak Mozaik Yolu projemizi tanıttık.

Zirvenin resepsiyon bölümünde Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da ortaya çıkarılan eşsiz mozaik eserlerini anlattık.

Toplantı, GHC Onursal Başkanı aynı zamanda UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Zirveye 7 ülkenin Cumhurbaşkanı ile Devlet Başkanı, ABD'nin 43. First Lady’si Laura Bush, İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair, Hollywood Yıldızı ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Forest Whitaker ve birçok uluslararası ünlü isim ile birlikte, diplomatlar, STK ve çokuluslu şirket temsilcileri katıldı.

Bizim için gurur vericiydi. Tek Türk dernek olarak katıldık ve bu kadar kariyerinde başarı yapmış isimlere Hatay’ı, Kahramanmaraş’ı, Gaziantep’i ve Şanlıurfa’yı ve mozaiklerimizi anlattık.

Dernek olarak hedefleriniz nedir?

T-ONE Derneğimiz ile Mozaik Yolu projesi üzerinde çalışıyoruz. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyelerinin değerli destekleri ve Danışma Kurulu Başkanımız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın öncülüğünde yürüttüğümüz Mozaik Yolu projesiyle; M.Ö. 4. binden günümüze kadar sayısız uygarlıkların, kültürlerin, inançların izlerini taşıyan Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa bölgelerinde son yüzyılda yapılan kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılan mozaik eserlerin bilinirliliklerinin artması ve dünya çapında tanınmasını hedefliyoruz.

Bu kadar yoğun bir iş hayatının içerisindeyken sosyal projelere zaman ayırmak zor olmuyor mu?

Yooo, hiç zor değil. Sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılım, benim yaşam biçimim. Ben sosyal sorumluluk faaliyetlerini, hayatının merkezine koymuş bir insanım. Günümün önemli bir kısmını kadınlar, çocuklar için hazırlanmış sosyal projelere ayırıyorum. Benim büyüme ve öğrenme sürecimin temel dinamiklerinden birini oluşturuyor. Yaptığım her işin içinde, bir sosyal sorumluluk payı, toplumsal bir çıktı, paylaşılabilir bir değer üretilmesini önemsiyorum. Belki bu yüzden zaman sıkıntısı yaşamıyorum. Seviyorum özetle.

Sizinle ilgili araştırma yaparken iş hayatında risk almaktan hatta sıfırdan başlamaktan korkmayan bir kadın gördüm. Nedir sizi bu kadar enerjik kılan?

Günün sonunda baktığınızda ben, hayatımı bir anne, bir eş ve bir girişimci olarak farklı parçalara bölerken hep yüreğimin götürdüğü yere gitmeyi denedim. Çocuklarımı da böyle yetiştirmeye çalışıyorum. Türk insanının girişimci ruhuna ve cesaretine hep güvendim. Bu, güvenle Türkiye'yi çok iyi yerlerde görmek ve bu iyi yerlerde bir parçacık katkımın olması arzusu sanırım.

İş hayatında kadın olarak sizi en çok ne zorlayan şey nedir?

Çalışan anne olmaktı. Aklıma ilk olarak bu geldi... Çalışan anne olmak kolay değil. Müthiş bir denge gerektiriyor. Aklı, kalbi, vicdanı, mantığı ve duyguları mutlak bir denge ve barış içerisinde olmak zorunda...

Bu kadar koşturmaca içinde çocuklarınıza ve eşinize nasıl zaman ayırıyorsunuz?

Elbette. Aile; hayatın anlamı, varlığımızın sebebi, oyumuzun devamı, geleceğimizin garantisi. Ayrıca benim canımın parçası. Eşim, çocuklarım, annem, dostlarım hepsi çok kıymetli. Ailem her şeyin önündedir. Her zaman önceliğimdir. Zamanımızı da dolu dolu geçiriyoruz. Gününüzü dengeli ve iyi programlarsanız her şeye zaman ayırabiliyor, herkesle kaliteli zaman geçirebiliyorsunuz. Sanırım zamanlama konusunu iyi yapıyorum…

Çok erken kalkar, kendimi yoğun geçecek bir güne hazırlarım. Bunun yanı sıra, hayatımı kolaylaştıran çalışanlarımın yardımlarını da unutmamak gerekir.

Projemize desteği ve bu güzel söyleşi için Demet Hanım’a teşekkürler…