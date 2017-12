Kadına yönelik erkek şiddeti açısından felaket bir yıl geçirdik!

Bir yıl daha bitiyor! Meşhur Merriam-Webster sözlüğü, yılın kelimesi olarak ‘feminizm’i seçti. Kelime, 2016’ya kıyasla yüzde 70 daha fazla aranmış. Biz de yıl biterken, Türkiye’ye feminizm gözlüğünden bir bakalım dedik. Lafa gelince herkes isyanlarda ama gerçek hayatta değişen hiçbir şey yok! 52 bin 826 kadın, şiddet gördüğü için koruma altına alındı. Her gün 350 kadın, şiddet gördüğü için kolluk kuvvetlerine başvuruyor. Ama her yıl, her ay, her gün kadına yönelik erkek şiddeti artıyor. Konusuna çok hâkim iki hukukçunun kapısını çaldım, buyurun buradan okuyun…