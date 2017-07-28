Cısss! Yemediğini asla yüzüne sürme!

Ondan öğrendiklerimi sizinle de paylaşmak istedim, sohbetimizi röportaj olarak yazdım. Doğal kozmetik tüm dünyada yükselişte. Döndü Mes Yılmaz da Hollanda’da yaşayan bir güzellik uzmanı. Aslında bir cilt koçu. Tüm eğitimini orada almış. Çok uzun yıllardan beri Hollanda’da yaşıyor, eşi Hollandalı, dünya tatlısı bir kızı var. Orada dergilere, gazetelere yazılar yazıyor. Avrupa’da kadınlar daha çok doğal kozmetikten yana. Botoks, dolgu türü şeyler bizdeki kadar yaygın değil. Doğal ve fit yaşlanıyorlar. Bizim kadar kırışıklığa takmıyorlar. Ya da şöyle diyeyim, doğal görünmeye, doğal ürün kullanmaya gayret ediyorlar. Döndü Mens’in “Ev Yapımı Güzellik” diye bir kitabı var, yeni çıktı, bir-iki doğal peeling’ini evde uyguladım, hoşuma gitti. Bitki çayları eşliğinde yaptığımız bir minik sohbeti sizinle de paylaşmak istedim...

Sivas’ın bir köyünde doğmuşsunuz. Sonra Ankara, oradan Hollanda... Bu işlere nereden merak sardınız?

- Her zaman bakıma önem veren bir kadın oldum. Ama hazır satılan ürünler bana yeterli gelmiyordu. Elimi, aklımı, kalbimi birlikte kullanabileceğim bir iş yapmak istedim. Hollanda’da Güzellik Uzmanlığı Yüksek Okulu’nu bitirdim. Önce lisesinde okuyorsunuz, sonra lisans kısmına geçiyorsunuz. Yani bu işin liseden itibaren okulu var Hollanda’da. Maceram böyle başladı...

Siz cilt koçusunuz. Peki ne demek cilt koçu? Cildimizin de mi koça ihtiyacı var?

- Var tabii. Ama kendimiz de cildimizin koçu olabiliriz. Güzellik ve bakım, içten dışa doğru olan bir şey. Sadece cildimizi değil, tüm bedeniniz hatta ruhunuzu kapsıyor. Benim uzmanlık alanım doğal kozmetik. Hollanda’da aldığım eğitimlerle “cilt koçu” unvanının sahibi oluyorsunuz. Biz doğal sağlık ve güzellik için danışanlarımızı yönlendiriyoruz.

PAHALI ÜRÜN FAYDALIDIR İNANCI PALAVRA!

Bizim cilt bakımında doğru bildiğimiz yanlışlar

var mı?

- Olmaz mı? Kozmetik sektörü çok gelişti ama cildinizi doğru biçimde temizlemeyi, ona bakım yapmayı bilmiyorsanız en pahalı ürün bile faydalı olmaz. İlk aşama cildi temizlemek. Cildinizi gün boyunca maruz kaldığı kirden tozdan makyaj artıklarından atmosferin etkilerinden arındırmazsanız, bakımın faydası olmaz. İkinci aşama cildi beslemek. Üçüncü aşama ise korumak. Güneşe, yaşlanma etkilerine, rüzgâra, terlemeye karşı korumak. Bu da cildi sağlıklı doğal ürünlerle beslemekle mümkün. Doğru bildiğimiz en büyük yanlış, en pahalı ürün en faydalısıdır inancı! Tamamen palavra!

Yemediğini yüzüne sürme diyorsunuz? Bu ne demek?

- Tenimiz vücudumuzdan ayrı bir şey değildir. Derimiz en geniş ve en önemli organlarımızdan biridir. Diğer organlarımızı nasıl besliyorsak, onu da öyle beslemeliyiz. Nasıl sağlıklı kalmak için organik sebze meyvelerin peşine düşüyorsak, tenimize sürmek için de doğal olandan yana tercih kullanmalıyız.

YÜZÜMÜZE NEDEN ARABA YAĞI SÜRELİM?

Dükkânlarda satılan kozmetiklere neden karşısınız? Bize faydalı ürün hiç mi yok?

- Tamamen karşıyım demek doğru olmaz. Ama doğal ürünlerin kullanımının daha sağlıklı olduğuna eminim. Şöyle düşünelim: Diyelim ki doğal zeytinyağının cildimize çok önemli faydaları var. Biz pahalı bir kremde bu zeytinyağının faydasının çok eser miktarda ve koruyucularla, parfümlerle, paraben, parafin hatta normalde arabamıza kullandığımız yağlarla birlikte alıyoruz. Yani zeytinyağının küçücük bir miktarının yanında, zararlı birçok madde. Elbette bu zararlar hemen bir günden diğerine görülmüyor. Zaman alıyor ama doğal olan zeytinyağını başka doğal ürünlerle karıştırıp yüzümüze kullanmak varken neden araba yağı sürelim değil mi? Ürünler dayanıklı olsun içine diye araba yağı katılıyor. Bazı pahalı ürünlerde bile var...

İyi de doğal bakım ürünlerini yapmak zor değil mi?

- Değil. Sadece zaman ayırmak gerekiyor. Kendi kendinize bir haftalık, on beş günlük ürünler yapabilirsiniz. Bu kitabı da o yüzden yazdım zaten. Zeytinyağından ıhlamura, adaçayına hatta tereyağı ve Türk kahvesine, yoğurt, kaymak zaten mutfağımızda bulunan ürünler, sizin için en doğru kozmetik ürünler zaten.

LİMONLU CİLT BAKIMI





En güvendiğiniz, evde yapabileceğimiz doğal kozmetik ürünü hangisi?

- Çok kolay, çok basit tarifler vereyim. İhtiyacımız olan üç şey var: Limon, zeytinyağı, ıhlamur. Kuru, çay yapılan ıhlamurdan söz ediyorum. Çay tabağına birkaç damla limon sıkıyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar su ekliyoruz. Pamuk yardımıyla bu suyla cildimizi siliyoruz. İşte temizleme aşaması bitti! Şimdi gelelim beslemeye: Yine çay tabağına bir çay kaşığı doğal zeytinyağı, birkaç damla limon, birkaç damla su ekliyoruz. Parmak uçlarımızla bütün yüzümüze yedirip masaj yapıyoruz. Besleme de tamam. Şimdi gelelim korumaya. İçmek için yapar gibi ıhlamur demliyoruz. Dikkat edin, kaynatmayın. Üzerine sıcak su dökün sadece. En az on dakika demlensin. Soğusun. Pamuk yardımıyla cildimize sürüyoruz. Bu da cildi sakinleştiren, alerjileri, kızarıklıkları alan, cildin nefes almasını sağlayan bir bakım. Özellikle akşam yatmadan uygularsanız cildiniz kendini yeniler...

TEREYAĞI VE TÜRK KAHVESİ PEELING’İ

Evde peeling nasıl yapacağız?

- Peeling de çok kolay. Ama önemli bir notum var. Nisandan eylüle kadar peeling yapılmaz! Çünkü peeling cildin üst derisini atar. Nisandan eylüle güneş ışınları güçlüdür. Yazın sık sık yaparsanız, derinizi inceltmiş ve lekelenmeye ve kırışıklıklara neden olmuş olursunuz. En kolay yöntem tereyağı ve Türk kahvesi ile yapılan peeling. Bir kaşık tereyağını alıyoruz, bir kasenin içine koyuyoruz. İki tatlı kaşığı Türk kahvesi (telve değil) ekliyoruz. İyice karıştırıp krem haline getiriyoruz. Sonra bunu yüzümüze sürüyoruz. Parmak uçlarımızla dairesel hareketlerle uyguluyoruz. Üç ila beş dakika bekletiyoruz. Bekletmemizin sebebi, kahvenin kafeini cildimizdeki pore’lara yani gözeneklere girerek cildi uyarıyor. Kan dolaşımını hızlandırıp, cildin nefes almasını sağlıyoruz. Temizlerken ılık suyla pamukla temizliyoruz. Sonra da bol ılık suyla yıkıyoruz. Bu peeling üzerine başka bir şey sürmeyin. Gün içinde istediğiniz saatte uygulayabilirsiniz...