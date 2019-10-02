Berfin’den rapor veriyorum

Eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne 1.5 kilo asit atılan Berfin Özek, biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı’nın girişimiyle Bodrum Acıbadem Hastanesi’nde deneyimli hekim Prof. Dr. Mehmet Mutaf Hoca tarafından yaz boyu seri ameliyatlara alındı.
Aşağı yukarı üç aya yakın bir süre babasıyla Bodrum’daydı. Tam 3 ameliyat gerçekleşti. Ben de yazın Bodrum’da olduğum için sık sık onu ve hocayı ziyaret etme fırsatı buldum. Ameliyatlarına bizzat tanıklık ettim...
KENDİ DOKULARIYLA YENİ BİR YÜZ YAPILDI
Üç ameliyatın sonucunda... Kendi dokularıyla 19 yaşındaki genç kıza yeni bir yüz yapıldı. Hayata yeniden merhaba dedi ve geçtiğimiz günlerde evine döndü.
Bitti mi tedavisi? Hayır. Devam. Ama şimdilik bir ara verildi. Maalesef asit yanığı sonucu görme yetisini kaybetmiş sağ gözü için kornea nakli gerekiyor. Sonrasında da yüz yapımının tamamlanması için iki ameliyat daha lazım. Yine Mutaf Hoca tarafından gerçekleştirilecek.
Tanıdığım en cesur kızlardan biri Berfin. Müthiş bir enerjisi var bir kere. Onu tanıyan herkes aynı şeyi söylüyor. Başına böyle bir felaket gelmiş ama yine de umutlu, yaşına göre çok daha olgun ve dirayetli. O zorlu süreci son derece yürekli bir şekilde atlattı. Sabırlıydı. Sakindi. Çünkü sürekli hastanede olmak çok da sevimli bir durum değil ama hiç şikâyet etmedi. Tek şikâyeti hastanenin yemeklerinin fazla sağlıklı olmasıydı. O kendi memleketine özgü baharatlı, yağlı yemekleri özledi. Espri yapmayı da ihmal etmedi yani! O kadar tatlıydı, tüm hastanenin sevgilisi oldu.
Müthişti gerçekten. Son ameliyatına annesi ve kardeşi de geldi. Aynı zamanda yaz boyu iyilik kolyeleri yaptı, hatta Gürece’deki atölyede yaptığı iyilik kolyeleri satışa çıkarıldı. Çok ilgi oldu, pek çok kişi satın aldı, en çok kolyeyi de Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy aldı.
ÜÇ AMELİYAT OLDU İKİ TANE DAHA VAR
Birinci ameliyatta, boyun ve yanak bölgesine iki silikon aparat takıldı, yüz yapımı için gerek duyulan deriyi elde etmek için. Aynı zamanda birbirine yapışık olan burun tabanı ve dudak açıldı. Burun delikleri yoktu, onlar yapıldı. Akabinde 4 gözkapağı yeniden oluşturuldu ve söz konusu aparat takıldı.
İkinci ameliyat, boyundaki aparatın çıkarılması ve sol yüzün kaplanmasıydı, yani derinin değişmesi...
Derken üçüncü ameliyat gerçekleşti. Bu sefer de sağ yanakta olan aparat alındı. Genişletilmiş deriyle yanak, boyun ve çene bölgesinde deri değişikliği yapıldı. Artı üst ve alt dudaktaki o daha önce açılan ve rahatlatılan anatomik birimlerin yeniden derisi değiştirildi. Kezzap atılmadan önce de Berfin’in burnunda ciddi bir deviasyon varmış. Yani eğrilik ve nefes alma problemi. Hepsi giderildi.
‘ÇOCUKLAR ARTIK BENDEN KORKMUYOR!’
Ve Berfin şimdilik evine gitti. Yeni yüzünü çok sevdi. Ama devamı için sabırsızlanıyor. Gelecek için hayalleri var, eğitimine devam etmek istiyor. Bol bol acılı yemekler yiyor. Arkadaşlarıyla görüşüyor. İskenderun Kadın Platformu’yla sürekli bağlantı halinde. Sokaklara çıkıp dolaşıyor, “Çocuklar artık benden korkmuyor!” diye seviniyor. O da ailesi de umutlu. Yeni bir hayata kavuşacağından umutlu...
Mehmet Mutaf Hoca ise planladığı şeylerin hayata geçmiş olmasından son derece memnun. Gerçekten büyük hoca o. Girdiği her ameliyat aşağı yukarı 18 saat sürüyor. Yılmadan, ekibiyle birlikte Berfin gibi mağdurlara yeni bir yüz, yeni bir hayat vermeye çalışıyor. İçine sinmezse de asla o ameliyathaneden çıkmıyor!
Yaz boyu, magazin dünyasından tanıdığımız pek çok sima Berfin’i ziyaret etmek istedi, hoca olayın magazine dönüşmesine karşı olduğu için izin vermedi. Kendisine saygı duyuyorum.
BİRLEŞİNCE, SES VERİNCE OLUYOR!
Şu anda Berfin’in normal gözkapağı hareketleri var. Ki daha önce yoktu. Gözlerini hiç kırpamıyordu, hep açıktı gözleri. Şimdi öyle değil. Hoca, “Kornea nakliyle görmeyen gözün de görür hale gelmesi mümkün!” diyor. İnşallah. Şu anda mimik yapabiliyor. Kısacası yüzü ortaya çıktı. Ve işin en şahane tarafı, Mutaf Hoca’nın umduğundan da hızlı oldu her şey. Evet, daha yolu var ama gittikçe düzeliyor. Sonunda azıcık fondötenle kapatılabilecek çizgiler dışında pek bir şeyi kalmayacak. Ve gündelik hayata karışabilecek...
Berfin olayında neredeyse bir seferberlik ilan edildi! Bu gelinen noktaya biraz da sizin sayenizde gelindi, verdiğiniz destek pek çok kurumu harekete geçirdi.
Birleşince oluyor... Ses verince oluyor...
Hepinize çok çok teşekkürler!
Berfin’den rapor veriyorum
Eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne 1.5 kilo asit atılan Berfin Özek, biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı’nın girişimiyle Bodrum Acıbadem Hastanesi’nde deneyimli hekim Prof. Dr. Mehmet Mutaf Hoca tarafından yaz boyu seri ameliyatlara alındı.
Aşağı yukarı üç aya yakın bir süre babasıyla Bodrum’daydı. Tam 3 ameliyat gerçekleşti. Ben de yazın Bodrum’da olduğum için sık sık onu ve hocayı ziyaret etme fırsatı buldum. Ameliyatlarına bizzat tanıklık ettim...
KENDİ DOKULARIYLA YENİ BİR YÜZ YAPILDI
Üç ameliyatın sonucunda... Kendi dokularıyla 19 yaşındaki genç kıza yeni bir yüz yapıldı. Hayata yeniden merhaba dedi ve geçtiğimiz günlerde evine döndü.
Bitti mi tedavisi? Hayır. Devam. Ama şimdilik bir ara verildi. Maalesef asit yanığı sonucu görme yetisini kaybetmiş sağ gözü için kornea nakli gerekiyor. Sonrasında da yüz yapımının tamamlanması için iki ameliyat daha lazım. Yine Mutaf Hoca tarafından gerçekleştirilecek.
Tanıdığım en cesur kızlardan biri Berfin. Müthiş bir enerjisi var bir kere. Onu tanıyan herkes aynı şeyi söylüyor. Başına böyle bir felaket gelmiş ama yine de umutlu, yaşına göre çok daha olgun ve dirayetli. O zorlu süreci son derece yürekli bir şekilde atlattı. Sabırlıydı. Sakindi. Çünkü sürekli hastanede olmak çok da sevimli bir durum değil ama hiç şikâyet etmedi. Tek şikâyeti hastanenin yemeklerinin fazla sağlıklı olmasıydı. O kendi memleketine özgü baharatlı, yağlı yemekleri özledi. Espri yapmayı da ihmal etmedi yani! O kadar tatlıydı, tüm hastanenin sevgilisi oldu.
Müthişti gerçekten. Son ameliyatına annesi ve kardeşi de geldi. Aynı zamanda yaz boyu iyilik kolyeleri yaptı, hatta Gürece’deki atölyede yaptığı iyilik kolyeleri satışa çıkarıldı. Çok ilgi oldu, pek çok kişi satın aldı, en çok kolyeyi de Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy aldı.
ÜÇ AMELİYAT OLDU İKİ TANE DAHA VAR
Birinci ameliyatta, boyun ve yanak bölgesine iki silikon aparat takıldı, yüz yapımı için gerek duyulan deriyi elde etmek için. Aynı zamanda birbirine yapışık olan burun tabanı ve dudak açıldı. Burun delikleri yoktu, onlar yapıldı. Akabinde 4 gözkapağı yeniden oluşturuldu ve söz konusu aparat takıldı.
İkinci ameliyat, boyundaki aparatın çıkarılması ve sol yüzün kaplanmasıydı, yani derinin değişmesi...
Derken üçüncü ameliyat gerçekleşti. Bu sefer de sağ yanakta olan aparat alındı. Genişletilmiş deriyle yanak, boyun ve çene bölgesinde deri değişikliği yapıldı. Artı üst ve alt dudaktaki o daha önce açılan ve rahatlatılan anatomik birimlerin yeniden derisi değiştirildi. Kezzap atılmadan önce de Berfin’in burnunda ciddi bir deviasyon varmış. Yani eğrilik ve nefes alma problemi. Hepsi giderildi.
‘ÇOCUKLAR ARTIK BENDEN KORKMUYOR!’
Ve Berfin şimdilik evine gitti. Yeni yüzünü çok sevdi. Ama devamı için sabırsızlanıyor. Gelecek için hayalleri var, eğitimine devam etmek istiyor. Bol bol acılı yemekler yiyor. Arkadaşlarıyla görüşüyor. İskenderun Kadın Platformu’yla sürekli bağlantı halinde. Sokaklara çıkıp dolaşıyor, “Çocuklar artık benden korkmuyor!” diye seviniyor. O da ailesi de umutlu. Yeni bir hayata kavuşacağından umutlu...
Mehmet Mutaf Hoca ise planladığı şeylerin hayata geçmiş olmasından son derece memnun. Gerçekten büyük hoca o. Girdiği her ameliyat aşağı yukarı 18 saat sürüyor. Yılmadan, ekibiyle birlikte Berfin gibi mağdurlara yeni bir yüz, yeni bir hayat vermeye çalışıyor. İçine sinmezse de asla o ameliyathaneden çıkmıyor!
Yaz boyu, magazin dünyasından tanıdığımız pek çok sima Berfin’i ziyaret etmek istedi, hoca olayın magazine dönüşmesine karşı olduğu için izin vermedi. Kendisine saygı duyuyorum.
BİRLEŞİNCE, SES VERİNCE OLUYOR!
Şu anda Berfin’in normal gözkapağı hareketleri var. Ki daha önce yoktu. Gözlerini hiç kırpamıyordu, hep açıktı gözleri. Şimdi öyle değil. Hoca, “Kornea nakliyle görmeyen gözün de görür hale gelmesi mümkün!” diyor. İnşallah. Şu anda mimik yapabiliyor. Kısacası yüzü ortaya çıktı. Ve işin en şahane tarafı, Mutaf Hoca’nın umduğundan da hızlı oldu her şey. Evet, daha yolu var ama gittikçe düzeliyor. Sonunda azıcık fondötenle kapatılabilecek çizgiler dışında pek bir şeyi kalmayacak. Ve gündelik hayata karışabilecek...
Berfin olayında neredeyse bir seferberlik ilan edildi! Bu gelinen noktaya biraz da sizin sayenizde gelindi, verdiğiniz destek pek çok kurumu harekete geçirdi.
Birleşince oluyor... Ses verince oluyor...
Hepinize çok çok teşekkürler!