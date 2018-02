Ne zaman evlenilmez?

◊ Âşıkken evlenmeyin! Tamam, şimdi her yer gül bahçesi. Siz Leyla’sınız, o Mecnun. Ama yapmayın, etmeyin. Aşk dediğiniz 18 ay, bilemediniz 3 yıl. İtirazlarınızı duyar gibiyim. “Aşk ölmez, biz ölürüz...” falan. Ama siz ne yapın edin evlenirken aşkı değil, sevgiyi kolunuza takın. Çünkü aşk, klişe ama gerçek geçici körlük hali. Serhat Yabancı da uyarıyor, “Aşkın ömrü bittiğinde gerçek olanla yüzleşmek ilişkiyi çıkmaza sokabilir” diyor.

◊ Kurtarıcıyla evlenmeyin! O bir He–man, Batman, Mad Men değil! Onu “Tut kolumdan, çek götür beni” sanmayın. Üstelik kurtarıcıyla evlenen kendisi için evleniyormuş. Fevkalade bencilce, yardım amaçlı bir evlilik yani. Peki, ihtiyaç bitince ne oluyor? Tak sepeti koluna, herkes kendi

yoluna.

◊ Zayıf zamanınızda evlenmeyin! Zayıflık deyince hemen aklınıza 0 beden olmak gelmesin. Ruhen, fikren zayıflıktan bahsediyorum: Karşınızdakinin beklentilerini karşılayamama, terk edilme korkusu... Ya da tam tersi fedakârlık üstüne fedakârlık. Karşınızdaki de sizi bu yüzden seçiyor. Sonuç, güçlendiğinizde yine aynı hikâye; tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna.

◊ Her şeye evet diyenle, her şeye hayır diyenle evlenmeyin! ‘Hayır’ı bilmem ama ‘evet’ başta çok tatlı geliyor değil mi? Ama buzdağının altı; onun bir fikri yok, o bağlı, bağımlı, o bir yük. Yani o yine bir Mecnun değil! Her şeye ‘hayır’ diyene gelince o da bencil, o da ilişkiyi bloke eden. Her şeye ‘hayır’ diyenle ömür mü geçer?

◊ İlişkin yeni bitmişse ya da ilişkisi yeni bitmişse evlenmeyin! Ne ilk yardım kiti olun ne de ilk yardım kiti olanla olun! Kimse kimsenin acısına, derdine, tasasına, ayrılığına merhem değil, şifa değil, yara bandı hiç değil! Böyle ilişkilerde ilk iyileşen önden gider. Önce yasınızı tutun, sonra

önünüze bakın.

◊ Başkasında aklı kalanla evlenmeyin! Sonra aklınızı kaçırırsınız ben diyeyim. Böyle tipler ne yapar? Sizi hep malum kişiyle kıyaslar, yarıştırır. Sizi ona benzetmeye çalışır. Siz benzemedikçe de hem keçileri kaçırır hem de sizi kaçırır. Yorulursunuz, yıpranırsınız. Peki; sizi olduğunuz gibi kabul etmeyene ne yapıyoruz, Mansur Ark taktiği uyguluyoruz. “Yordu mu unut gitsin... O seni evde uyuyor zannetsin...”

◊ Çabalayacak gücü olmayanla, kendi ayakları üzerinde duramayanla, sorumluluk almayanla evlenmeyin! Dünyanın yükü az mı geldi? Bir de sevgiliyi mi sırtlayacaksınız? Hadi sırtladınız diyelim bir de onu eş mi alacaksınız? Hayat boyu onu sırtlamak, ona koltuk değneği olmak, her şeyi yapmak, organize etmek, hem kadın hem erkek olmak, ilişkiyi, evliliği tek başınıza, bir başınıza yürütmek zorunda kalırsınız... Sadece karşınızdakinin işine yararsınız, bir de üstüne güven sorunu yaşarsınız; Serhat Yabancı’dan söylemesi.

◊ Karşı cinse öfkesi bitmeyenle evlenmeyin! Yok yere bedel ödersiniz. Öfkesini kusar kusar rahatlar. Rahatladıkça iyileşir, şifalanır. Olan size olur, sizi hasta eder.

Sevgililer Günü’ne alternatif hediyeler

Sevgiliye ne yapacağım, ne alacağım diye kara kara düşünenler... İçinizi karartmayın. Ege’de bir festival, bir konser ortaya karışık takılın.

◊ Datça’dan mis gibi Badem Çiçeği Festivali... Çiçeği burnunda, tazecik, çıtır çıtır bir festival. 16–18 Şubat tarihleri arasında 3 gün, 3 gece karşımızda, kalbimizde. Üstelik program da tam tekmil! Panayır alanları, badem ürünleri satışı, damaklara şenlik yöresel lezzetler, doğal üretim workshop’ları, el emeği takılar, hediyelik eşyalar, kulakların pasını silmelik müzik dinletileri, dans gösterileri, fotoğraf yarışması, şarap tadımı... Bir de önceden rezervasyon isteyen, ücretli turlar var! Knidos-Palamutbükü turu, Hızırşah-Eski Datça turu, Bağ Turu... Daha detaylı bilgi için

tık tık; bademcicegifestivali.com

◊ Sevgililer Günü’ne bir kala, 13 Şubat’ta Sevgililer Günü Konseri... Emir Ersoy, Keremcem ve Hande Subaşı, Ahmed Adnan Saygun’da! ‘Haydi Gel İçelim’, ‘Cambaz’, ‘Tastamam’, ‘Paramparça’, ‘Resimdeki Gözyaşları’, Sakın Gelme’, ‘Ah Yaşamak Var Ya’, Köprüaltı’, ‘Sude’, ‘Sabır’ ve ‘Senden Daha Güzel’i bir de bu şahane üçlüden dinlemeli.