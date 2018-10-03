Günaydın haftayı yine yarılamış bulunmaktayız.
Ay yengeç burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Merkür ile yaptığı kare açı sizleri duygusal anlamda biraz zorlayabilir. İletişim kurmak ve doğru anlaşılmak adına zorlayıcı bir zaman dilimi. Üslubunuz ve konuşma şeklinize her zamankinden daha fazla önem vermenizde fayda var.
Hayatınızda bugün en önemli yakalayacağınız farkındalık; kimlere ne kadar fedakârlık verdiğiniz noktasında olacaktır. Kendi bütçenizi ayarlamak veya ekonomik anlamda yanlış yatırımlar yapmak konusunda ısrarcı olmamalısınız. Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Bugün daha fazla ev yaşantınıza ve aile içi sorumluluklara zaman ayırmak iyi gelebilir. Evinizin eksiklerini tamamlamak daha rahatlatıcı olabilir. Otorite figürlerinden yana karşılaştığınız baskıları ciddiye almayın. İşinizi yapın ve kenara çekilin. Kimsenin fikri sizin gerçekliğiniz değildir.
Günün Kıssadan hissesi;
GÖRÜNENİN ARDINDAKİ GERÇEĞİ GÖR
Bir göçmen kuş sürüsünden ayrı güneye doğru uçuyormuş.
En sonunda küçük kanatları soğuğa yenik düşmüş ve tarlanın ortasına düşmüş.
Oradan geçen inek, zavallı kuşun üzerine dışkılamış.
Göçmen kuş, dışkının verdiği sıcaklıkla kendine gelmiş ve neşe içinde ötmeye başlamış. Ötmesini duyan bir kedi onu dışkının içinden çıkartıp midesine indirmiş.
Bu hikâyeden çıkarılacak ders, her kötülük gibi görünen iş, sana iyilik olarak dönebilir, her iyilik olarak görünen iş, sana zarar verebilir.
Bakış açını genişletirsen gerçeği görebilirsin.
Mutlu günler dilerim.
"Zor yola, kolay kişilerle çıkmak en büyük hatadır."
Günaydın haftayı yine yarılamış bulunmaktayız.
Ay yengeç burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Merkür ile yaptığı kare açı sizleri duygusal anlamda biraz zorlayabilir. İletişim kurmak ve doğru anlaşılmak adına zorlayıcı bir zaman dilimi. Üslubunuz ve konuşma şeklinize her zamankinden daha fazla önem vermenizde fayda var.
Hayatınızda bugün en önemli yakalayacağınız farkındalık; kimlere ne kadar fedakârlık verdiğiniz noktasında olacaktır. Kendi bütçenizi ayarlamak veya ekonomik anlamda yanlış yatırımlar yapmak konusunda ısrarcı olmamalısınız. Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Bugün daha fazla ev yaşantınıza ve aile içi sorumluluklara zaman ayırmak iyi gelebilir. Evinizin eksiklerini tamamlamak daha rahatlatıcı olabilir. Otorite figürlerinden yana karşılaştığınız baskıları ciddiye almayın. İşinizi yapın ve kenara çekilin. Kimsenin fikri sizin gerçekliğiniz değildir.
Günün Kıssadan hissesi;
GÖRÜNENİN ARDINDAKİ GERÇEĞİ GÖR
Bir göçmen kuş sürüsünden ayrı güneye doğru uçuyormuş.
En sonunda küçük kanatları soğuğa yenik düşmüş ve tarlanın ortasına düşmüş.
Oradan geçen inek, zavallı kuşun üzerine dışkılamış.
Göçmen kuş, dışkının verdiği sıcaklıkla kendine gelmiş ve neşe içinde ötmeye başlamış. Ötmesini duyan bir kedi onu dışkının içinden çıkartıp midesine indirmiş.
Bu hikâyeden çıkarılacak ders, her kötülük gibi görünen iş, sana iyilik olarak dönebilir, her iyilik olarak görünen iş, sana zarar verebilir.
Bakış açını genişletirsen gerçeği görebilirsin.
Mutlu günler dilerim.