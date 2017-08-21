Yılın Son Güneş Tutulması; Bağlı Aslana Tavşan Bile Hücum Eder

21 Ağustos tarihinde 28 derece Aslan burcunda meydana gelecek yılın ikinci güneş tutulması Avrupa’nın batısı, Kuzeydoğu Asya, Kuzeybatı Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik ve Antarktika’dan izlenecek. Dolayısı ile en çok bu bölgelerde hem politik, hem ekonomik, hem de jeolojik açıdan hareketlilikler gözlemleyebiliriz.







Güneş tutulmaları bir döngünün sonu ve yeni döngünün başlangıcını temsil etmektedir. Altı aylık bir tutulma döngüsü başlamış bulunmaktadır. İlerleme kararı verirken ve yaratıcı yollar ararken eski alışkanlıklar, davranışlar ve inançlarınızı sorgulayarak içsel anlamda kendinizi bazı çıkmazlarda olduğunuzu sanabilirsiniz.





Yazıya devam etmeden önce boş bir kâğıt alarak üzerine bir yapılacaklar listesi yazarak yeni bir başlangıç yapmaya başlamalısınız. Yeni hedefler ve yeni projeler belirlemeniz gereken bir döneme giriyoruz. Bu güneş tutulması, 7 Ağustos ay tutulması ile başlayan süreçleri de ortaya tamamen çıkartmaya başlayacak. Astrolojide en önemli ve en güçlü yıldızlardan biri Regulus'la kavuşum içerisinde gerçekleşecek olan tutulma başarı getirebilirken, şartlarınıza göre ve aldığınız risklere göre büyük başarıları kaybedebilme tehlikesi de verebilir.

Bu tutulmanın en orijinal yanı değişim ve heyecanın gezegeni olan Uranüs gezegeni ile olumlu açısıdır. Regulus ile olan güneş tutulması başarı, güç, otorite, etki, şeref ve zenginlik verir. Uranüs olumlu kontağı ile heyecan verici bir tutulma evresi, Regulus' un olumlu meziyetlerini hayatınıza birden de sunabilir. Hayatta cesur değişiklikler yapmak için yeterli içsel güce ve güvene sahip olacaksınız. Görünümünüzü değiştirebilir, sizi herkesten farklı kılan özelliklerinizi keşfedip kendinizle gurur duyacak işler yapmak isteyebilirsiniz. Daha yüksek benlik bilinci ve iç görünüzü keşfedebilirsiniz.



Bu tutulma hedeflerinizi tamamlamak ve iddialı yeni kişisel veya mesleki hedeflerinizi belirleyebilmek için size güçlü bir cesaret verecektir. Tutulma anında haritada koç burcunun yükselmesi özellikle aşk ve ilişkilerden yana artık daha fazla mutlu olmak isteyeceğimizin mesajını veriyor.

Bekâr olanlar için harika mutluluklar vaat ederken, evli olanlar için daha zorlu geçecek diyebiliriz. Çünkü daha fazla değer görmeyi ve ilişkilerindeki tutkuyu sorgulayacakları bir zaman dilimi.

Aynı zamanda bir kısım aşık olmak isterken diğer kısım evlat sahibi olmanın ilişkilerini yoluna koyacağını düşünüp bu sorumlulukları üzerlerine almak isteyebilirler. İlişkiniz oturmamış bir ilişki ise bunu çocukla kurtarmayı düşünmeyin. Ayrıca çocuklarınız var ise onlarla ile ilgili güzel gelişmeler yakalayabileceksiniz.

Aşk ilişkilerinde rayına oturmayan konular kendini bulacak. Ayrıca yıpranmış ilişkilere de mücadele gücü getirecek. Fakat diğer taraftan da aldatma ve aldatılma olaylarında artış yaşanabilir. Bu tür hususlarda farkındalık sahibi iseniz daha sağlıklı bir dönem atlatırsınız.

Sosyal çevre baskısına karşı özgürlüğümüzü yaşamak isteyeceğimiz aşk ilişkileri de gündemde olacak. Özgürlük temalı ilişkiler ve kadınların bu konuda risk alabildiği ilişki modelleri ile karşılaşacağız. Hayatımız ilişkiler yoluyla dönüşmek zorunda kalacak ve ilişkilere bakış açımızı değiştirerek yol almak isteyeceğiz. Eski ilişkinizden haber alıp yeni bir ilişkiye yelken açtığını öğrenebilirsiniz. Çünkü artık bilinç olarak yenilik kalıplarına dönüş yapmayı tercih edeceğiz.





Satürn hızlı ve yeni başlangıçlara destek verecek. Bu yenilikler sanki bu sefer aklımıza da yatacak gibi de duruyor. Bunlar eski ilişkiler ve eskiye dair duygusal beklentileri de rafa kaldıracak içsel gücü bize hissettirecek. Yeni ilişkileri başlatmak için hem duygusal hem mantıksal geçerli sebeplerimiz olacak. Kendimizi daha rahat ikna edebileceğiz.

Problemler senin gerçek potansiyelini açığa çıkartacak olan fırsatlardan başka bir şey değildir.



Probleminin ne olduğu değil, problemine ne yaptığın önemlidir. Yaşam standartlarını yükselt ve onlara ulaşabileceğine inan, aksi halde kendi kendini sabote etmiş olursun. Bir yere ulaşmanın ilk adımı, bulunduğun yerde kalmayacağına karar vermektir.

İlk adımın zorluğunu bilerek, ne pahasına olursa olsun o adımı at. Yapmakta ısrar ettiğin şey giderek kolaylaşır, bu işin doğası değiştiğinden değil, senin yapma yeteneğin geliştiğindendir.

Bağımlılıklar gibi yıkıcı ya da modası geçmiş davranışlarınızı değiştirmek için harika bir zaman dilimine giriş yapıyoruz. Kendinle gurur duymak için güçlü bir arzu, kötü alışkanlıkları kırmakta ve onları değiştirmek için beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu tabi ki senin bu değişime ne kadar açık olduğunla da alakalı olacaktır.



Aynı zamanda benzer gökyüzü olaylarında eski kadim astrologlar Regulus'taki güneş tutulması ile birlikte isyan, devrim, devlet başkanlarının devrilmesi, askeri darbeler ve siyasi veya ölümcül suikastları tetikleyebileceğini gözlemlemişler. Bu tutulma sizlerin de bildiği üzere Amerika’dan tam gözlemlenecektir ve Aynı zamanda ABD devlet başkanın haritaları ile genel anlamda bakıldığında oldukça zorlayıcı ve güçlü etkiler barındırmaktadır. Ekonomik, jeolojik ya da sosyopolitik anlamda önemli gelişmeler söz konusu olabilir.

Ne olduğunuz, kim olduğunuz, nerede olduğunuz veya ne yapmakta olduğunuz sizi mutlu ya da mutsuz yapmaz. Bütün bunlar hakkındaki düşüncelerinizdir sizi mutlu ya da mutsuz kılan şeydir. Kartlarınızı doğru oynuyorsanız, önceden işlerinizi tamamladıysanız, hatalarınızı ve eksikliklerinizi anlamak için çaba sarf ediyorsanız mümkün olan mutluluk ve başarıyı size bu tutulma getirecektir. Unutmayın bazı anlar vardır asla geriye döndürülemez. Bir karar verme zamanı…

Güzel günler dilerim…

Yükselen burçlarınıza göre etkilenebileceğiniz konular;

Koç: Sahnenin önünde parlama zamanınız geldi. Kendinizi gösterebileceğiniz ve rahatlıkla ifade edebileceğiniz yaratıcılığınız ve girişkenliğinizi kullanacağınız özel bir tutulma. Aşk hayatınıza dair romantik gelişmeler meydana gelirken. Heyecanlarınızı kontrol edemeyebilirsiniz. Aşkta risk almanız kaçınılmaz olabilir. “Her şeye rağmen bu heyecana değer” arzusuyla yola koyulabilirsiniz. Evli olan koçlar için çocuk planlarının pekiştiği ve gündeme geldiği bir süreç olacaktır. Kariyerinizde büyük başarılar sizi 6 aylık süreçte bekliyor olacak.





Boğa: Ev, aile ve yuva yerleşimlerinizle ilgili önemli konular meydana gelebilir. Evinizin tadilatı yenilenmesi gereken bazı konular gündemde olacak gibi duruyor. Yer değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Gayrimenkul ve miras konularında önemli değişiklikler ve gelişmeleri değerlendirebilişinizsek ve sevgi anlamında beklediğiniz değer duygusu size git gide yaklaşıyor. Beklentilerinizi tam azaltmışken sevgi anlamında hissettiklerinizden korkmayın.





İkizler: Yakın çevre iletişimleriniz hız kazanıyor. Kardeşlerinizin ve yakın çevrenizin hayatında oluşan gelişmeler sizleri de olumlu bir şekilde etkileyebilir. Sevindirici ve sürpriz gelişmelerle kendinizi çok mutlu hissedebileceğiniz bir sürece adım atabilirsiniz. Eğitim ve seyahatler konularında beklediğiniz gelişmeler yakınlarınızda olacak. İlişkilerinizde önemli yenilenmeler yakalayacaksınız. Bilinç düzeyinizdeki farkındalık mutlu olmanız adına size çok şey katacaktır.





Yengeç: Maddi ve finansal konularsa sürpriz değişiklikler meydana gelecek. Bu zamana kadar yürütmüş olduğunuz projelerden beklentilerinizin tam karşılığını maddi anlamda alamamış olabilirsiniz. Ya da borç ödemek zorunda kaldığınız için maddi dengeleriniz oluşturamamış olabilirsiniz. İşte bu tutulmadan sonra bütçenizi planlayabileceğiniz gelişmelerle karşılaşabileceksiniz. Maddi sorunlarınızı giderebilecek haberler kapıda.





Aslan: Hayatınızla ilgili ciddi bir dönemeçten geçiyor olacaksınız. Bu tarihten sonra olan gelişmeler hayatınızı önemli ölçüde değiştirip dönüştürecek ve sizleri geleceğe taşıyan kadersel olaylar içerisine çekecektir. İzinde kaçınılmaz olanla işbirliği içerisinde olmanız gerekmektedir. Bu sizi korkutmasın. Bugüne kadar kartları doğru oynadıysanız başarı ve huzur artık sizindir. Evlenme kararı verebilrisiniz. İlişkinizi bitirme kararı alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyebilir ve sorumluluklarınızı gerçekleştirmek adına planlar yapabilirsiniz.





Başak: Ruhunuzu arındıracağınız özel zamanlar içerisine giriyorsunuz. Kişisel gelişiminize katkıda bulunacak bazı konular ve deneyimler yaşayabilirsiniz. Kendinizi ruhsal çalışmalara adayabilirsiniz. Gizli ve spritüel konular bu dönemde daha fazla ilginizi çekebilir. Bir kaç yıldır yaşadığınız haksızlıkları ya da acımasızlıkları artık bir sindirme, anlama ve fark etme dönemi diyebiliriz. Tabi ki en güzeli ise siz anlamaya başladıkça karşılaştığınız ilahi düzenin adaleti olacaktır zaman hayat bakış açınız daha fazla anlam kazanacaktır.





Terazi: Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde önemli değişimler meydana gelebilir. Önemli bir projeniz için başlangıç çanlarını çalabilirsiniz. Bir dileğiniz ve arzunuz gerçekleşebilir. Eş veya partner ortaklıklarınızda bugüne kadar alamadığınız alacağınızı alabilirsiniz. Finansal bir düzen içerisine girmeniz an meselesi. Bunun için daha kararlı ve artık öngörülerinize güvenen bir tavır içerisinde olmanızda fayda var.





Akrep: Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler meydana gelebilir. İş değiştirebilirsiniz. Üstlerinizin sizinle ilgili görüşlerini ve kanaatlerini öğrenebilirsiniz. Bu sizin geleceğinizi şekillendirmeniz açısından da yardımcı olabilecektir. Aynı zamanda kariyeriniz ya da çalışma prensiplerinizi ihmal ediyorsanız ve bununla ilgili gerekli motivasyonunuz düşük ise artık harekete geçme zamanı gelmiştir. Yeni projeler ve yeni oluşumlar içerisinde olmalısınız. Alışılmışın dışına çıkmanızı tavsiye edebiliriz.





Yay: Hayata yeni bir anlam kazandıran bakış açıları kazanabilirsiniz. Kişiliğinizde ve kişisel görüşlerinizde önemli değişiklikler ve yeni başlangıçlar görülebilir. Yükseköğrenim ve seyahatler alanında geleceğinizi ilgilendiren önemli kararlar alabilirsiniz. Taşınmak yurt dışına yerleşmek uluslararası ticaret gibi konularda bazı projelerinizi gerçekleştirmek için başlama tuşuna basabilirsiniz. Projelerinizi hayata geçirmek için uygun zaman. Aşk ve ilişkilerde artık ciddi kararlar içerisine girmeniz gerekmektedir.





Oğlak: Finansal anlamda güç kazanacağınız önemli bir tutulma. Yeni projelerin başlangıçlarını bütçelemeniz gerekebilir. Gelirlerinizde artışlar meydana gelebilir. Finansal hukuki süreçlerinizde önemli şanslar ve fırsatlar söz konusu. Partnerinize gerekli özen ve değeri hissettirmeniz gerekmektedir. Alışılmış davranış ve düşünce kalıplarını artık terk etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz.





Kova: Evlilikler ve ortaklıklar, açık düşmanlıklar konuları gündeminizde olabilir. Sorunlu giden bir evlilikte artık boşanma kararı alınabilir. Hayatında bir ilişkisi olmayan bekâr kovalar önemli bir ilişkiyi başlatabilirler. Ya da hızlı bir evlilik kararı gerçekleştirebilirler. Hayatınıza girecek olan yeni insanlara uzun vadede şans verebilirsiniz. Kardeşlerin sorumlulukları sizi biraz yorabilir.





Balık: Ofis ortamınız değişebilir. Çalışma arkadaşlarınızda bazı değişimler meydana gelebilir. Çalışma şartlarınız değişebilir. Gündelik rutinlerinizle daha çok ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Seyahatler size oldukça iyi gelecek. Kendinizi ve fikirlerinizi yenilemek adına güzel fırsatlar sunacaktır. Taşınma yer değişikliği gibi konular söz konusu olabilir. Anne ,baba ve yakın çevre akrabalarınızla iletişim problemlerinize daha dikkatli olun.