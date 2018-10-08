Yeteneğe ihtiyaç olan yerde gücün yeri yoktur

8 Ekim haftasından herkese sıcacık bir merhaba. Ay Terazi burcunda ilerliyor olacak. Genel olarak sorumluluklarımızı belirleyip görevlerimizi tamamlamak adına çaba sarf ederken bir yandan bazı konuların aksaması bizleri gerebilir. Bugün işlerinizi planlama ve tamamlama aşamasında gereğinden fazla ısrarcı olmamalı, mükemmellik arayışınızdan biraz daha uzaklaşmalısınız.
Aynı zamanda yakın dostlarınızla aranızda ilginç konuşmalar yaşanabilir ve uzun zamandır sebebini bilmediğiniz şeyleri öğrenmeniz söz konusu olabilir. Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek kişilerin olması, motivasyon gücünüzü artıracaktır. Kişisel çaba ve garanticilik anlayışınızın üst noktada olduğu bugün uzun soluklu projelere oldukça açık ve başarı şansınız da bir o kadar yüksek görünüyor. Alçakgönüllü ve sevdiği işe tutkuyla bağlı olan insanların fazlasıyla kazanabileceği gökyüzü desteği içerisinde olacağız.
Ay bugün yarın ki Yeniay’a hazırlık içerisinde olduğu için bazı konuları kapatmak ve yeni başlangıçlar yapmak adına güzel bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz.
Ortaklık ilişkiler içinde olduğunuz kişiler ile yazılı anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak zorundaysanız bunu yarından sonra planlamanız daha güzel olabilir. Önünüze gelen birden hukuki süreçler veya devletle ilgli işler oldukça sizler için önemli olabilir. Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay sizlere ortaklık ilişkilerinizde veya eş ile olan ilişkilerinizde bazı gerçeklikleri önünüze getirebilir. Hiçbir şey için acele karar vermeyin. Büyük bir anlaşma eşiğindeyseniz bugün biraz daha incelemeli ve daha sonrasında harekete geçmelisiniz.
Gelelim tavsiyeli günün hikayesine;
Kral Dionysios, Aristippos'a sorar:
"Nedendir acaba, her gün filozoflar hükümdarları ziyaret ederler de, hiçbir hükümdar kalkıp bir filozofu ziyarete gitmez?"
Aristippos, "Bunda şaşacak bir şey yok hükümdarım" der, "Hekimler, yatağından kalkamayacak durumdaki hastalara giderler, çünkü o hastaların hekimlere gitmeleri mümkün değildir."
Mutlu güneler dilerim.
Yeteneğe ihtiyaç olan yerde gücün yeri yoktur
8 Ekim haftasından herkese sıcacık bir merhaba. Ay Terazi burcunda ilerliyor olacak. Genel olarak sorumluluklarımızı belirleyip görevlerimizi tamamlamak adına çaba sarf ederken bir yandan bazı konuların aksaması bizleri gerebilir. Bugün işlerinizi planlama ve tamamlama aşamasında gereğinden fazla ısrarcı olmamalı, mükemmellik arayışınızdan biraz daha uzaklaşmalısınız.
Aynı zamanda yakın dostlarınızla aranızda ilginç konuşmalar yaşanabilir ve uzun zamandır sebebini bilmediğiniz şeyleri öğrenmeniz söz konusu olabilir. Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek kişilerin olması, motivasyon gücünüzü artıracaktır. Kişisel çaba ve garanticilik anlayışınızın üst noktada olduğu bugün uzun soluklu projelere oldukça açık ve başarı şansınız da bir o kadar yüksek görünüyor. Alçakgönüllü ve sevdiği işe tutkuyla bağlı olan insanların fazlasıyla kazanabileceği gökyüzü desteği içerisinde olacağız.
Ay bugün yarın ki Yeniay’a hazırlık içerisinde olduğu için bazı konuları kapatmak ve yeni başlangıçlar yapmak adına güzel bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz.
Ortaklık ilişkiler içinde olduğunuz kişiler ile yazılı anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak zorundaysanız bunu yarından sonra planlamanız daha güzel olabilir. Önünüze gelen birden hukuki süreçler veya devletle ilgli işler oldukça sizler için önemli olabilir. Terazi burcunda gerçekleşecek yeniay sizlere ortaklık ilişkilerinizde veya eş ile olan ilişkilerinizde bazı gerçeklikleri önünüze getirebilir. Hiçbir şey için acele karar vermeyin. Büyük bir anlaşma eşiğindeyseniz bugün biraz daha incelemeli ve daha sonrasında harekete geçmelisiniz.
Gelelim tavsiyeli günün hikayesine;
Kral Dionysios, Aristippos'a sorar:
"Nedendir acaba, her gün filozoflar hükümdarları ziyaret ederler de, hiçbir hükümdar kalkıp bir filozofu ziyarete gitmez?"
Aristippos, "Bunda şaşacak bir şey yok hükümdarım" der, "Hekimler, yatağından kalkamayacak durumdaki hastalara giderler, çünkü o hastaların hekimlere gitmeleri mümkün değildir."
Mutlu güneler dilerim.