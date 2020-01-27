Yeniay sabahı: En büyük mutluluk, mutsuzluğun kaynağını bilmektir.

Günaydın yeniay sabahı,Günaydın yeniay sabahındaki hüzünlü insanlar,Her şeye rağmen doğmaya devam eden güneş, sana da günaydın…
Duygularınız karmakarışık ve aşırı isyankâr havalardaysanız kova burcundaki yeniayı baya ciddi yaşıyorsunuz.
Hemen paniklemeyin.
Korkmayın…
İnsanoğlunun en önemli özelliği sürekli kendine sorduğu yanlış sorulardır.
Ne gibi mi?
Bunu neden yaşıyorum sorusudur.
Bu sorunun yerine bu yaşadığımdan ne anlamam gerekiyordur?
2020 Yılının başından beri yaşanılanlar listelenip daha 27 gün geçti bu ne diye söyleniliyor ve üstüne üstelik bu yıl hemen bitsin, geçsin diye ifadeler kullanılıyor.
İtiraz ediyorum…!
2020 yılı kötü bir yıl değil. Bunu bu şekilde söylemeniz hiç doğru değil.
Allah kullarını çok sever ve bağışlar. Yaşadığımız olaylar mutlaka sonucunda bizi daha güzel ve iyi şeylere sürükleyecektir. Bu yaşanılanlarda unutulacak ve geçecek. Önemli olan ders almamız…
Lütfen 2020 Yılına bunu yapmayın.2020 Yılı sizlerin görüp görebileceği en güzel ve gerçek yıllardan biri.
Her gün yazıyorum.
Her gün ifade ediyorum.
Ocak ayında bir yazı yazdım.
Başlık şuydu: Ocak 2020, 500 yılda bir görebileceğimiz olayların başlangıcı diye.
2020 yılı kötü bir yıl olmaktan öte bizleri uyandıran bir yıl. Herkesi disiplinize eden ve bazı gerçekleri önümüze sunan bir yıldır.
DEPREM:
Elâzığ’da meydana gelen deprem de görülen en önemli gerçek binaların korkunç bir şekilde dayanıksız olmasıydı. Aynı deprem ve yan yana duran iki binaya baktığınızda biri duruyor, diğeri yıkılıyor. Aslında deprem değil, bina öldürüyor.
Devletin acil bir şekilde binaların yapısı üzerine bir çalışma yapması gerekmektedir. Depreme ancak ve ancak böyle hazırlanabiliriz. Bu depremi yaşayan tüm dostlarıma çok geçmiş olsun diliyorum.1999 Depremini Büyükçekmece’de yaşamış biri olarak ne hissettiğinizi çok iyi biliyorum. Umarım, tek isteğim evleri yıkılan insanlara en kısa zamanda bir ev tahsisi yapılması olur.
SALGIN HASTALIK:
En zor ve problemli olan durum bu denilebilir. Bu noktada ciddi önlemler alınıyor mu? Bu konu ile ilgili bilgilendirme yapılması ve dikkat edilmesi gereken ciddi bir durum. Sağlık hiçbir şeye benzemez. Coronavirüs’ü Çin dışında 20 ülkeye yayıldığı söyleniliyor. Allah yardımcımız olsun. Umarım bir aşısı veya başka bir alternatifi geliştirilir.
Yangın, deprem, salgın hastalık vs. derken doğa sanki intikam alıyor gibi gelmiyor mu size de…
Doğa bizden her şeyi yeniden yapmamızı ve inşa etmemizi istiyor gibi. Doğa artık uyanın diyor. Ne ekersek onu biçiyoruz. Her eylemimizin mutlaka bir karşılığı olduğunu Satürn oğlak süreci bize gayet güzel gösteriyor. Kendine göre işleyen bir sistem değil bu sistem. Evrensel bir sistem içinde yol alıyoruz. Son 60 yılda doğaya, hayvanlara, çevreye karşı akıl işi olmayan birçok iş yapıldı. Özellikle hayvanlara yapılan işkenceler vicdanları zorlayan türdendi. İnsanlar her şeyi kendine hak gören ve doğadaki her şeyin kendi için yaratıldığını düşünen acımasız, katı bireylere dönüştü. Bir bitkinin ruhu olduğunu veya bir hayvanın hisleri olduğunu unutalı çok oldu. Küresel ısınmayı inkâr ettik, doğaya verdiğimiz zararı inkâr ettik. Şimdi hayvanlar, doğa, ormanlar, ozon tabakası bizlere her şeyin bir bedeli olduğunu fısıldıyor.
Kalplerimiz kas katı ve mutsuz…
Henüz her şey bitmedi…
Lütfen doğa için bir şeyler yapın…
Buna tüm kalbinizle inanın.
NBA Efsanesi Kobe Braynt bir helikopter kazasında dün öldü.
Hayat bize bir kere daha zamanın olmadığını gösterdi. Şan, şöhret, para ya da neyiniz olursa olsun. Öleceğimizi bir kere daha hissettik. Bu dünyada sadece o “an” var.
Kendisi bu dünyaya çok güzel şeyler bıraktı. O zaman bugünü onun cümleleri ile kapatalım.
“Zamanın kıymetini bilin. Hayat problemlere takılmak ve cesaretini kaybetmek için çok kısa. Gülün, bir ayağınızı diğerinin önüne koyun ve ilerlemeye devam edin.”
Mutlu günler dilerim…
Yeniay sabahı: En büyük mutluluk, mutsuzluğun kaynağını bilmektir.
Günaydın yeniay sabahı,Günaydın yeniay sabahındaki hüzünlü insanlar,Her şeye rağmen doğmaya devam eden güneş, sana da günaydın…
Duygularınız karmakarışık ve aşırı isyankâr havalardaysanız kova burcundaki yeniayı baya ciddi yaşıyorsunuz.
Hemen paniklemeyin.
Korkmayın…
İnsanoğlunun en önemli özelliği sürekli kendine sorduğu yanlış sorulardır.
Ne gibi mi?
Bunu neden yaşıyorum sorusudur.
Bu sorunun yerine bu yaşadığımdan ne anlamam gerekiyordur?
2020 Yılının başından beri yaşanılanlar listelenip daha 27 gün geçti bu ne diye söyleniliyor ve üstüne üstelik bu yıl hemen bitsin, geçsin diye ifadeler kullanılıyor.
İtiraz ediyorum…!
2020 yılı kötü bir yıl değil. Bunu bu şekilde söylemeniz hiç doğru değil.
Allah kullarını çok sever ve bağışlar. Yaşadığımız olaylar mutlaka sonucunda bizi daha güzel ve iyi şeylere sürükleyecektir. Bu yaşanılanlarda unutulacak ve geçecek. Önemli olan ders almamız…
Lütfen 2020 Yılına bunu yapmayın.2020 Yılı sizlerin görüp görebileceği en güzel ve gerçek yıllardan biri.
Her gün yazıyorum.
Her gün ifade ediyorum.
Ocak ayında bir yazı yazdım.
Başlık şuydu: Ocak 2020, 500 yılda bir görebileceğimiz olayların başlangıcı diye.
2020 yılı kötü bir yıl olmaktan öte bizleri uyandıran bir yıl. Herkesi disiplinize eden ve bazı gerçekleri önümüze sunan bir yıldır.
DEPREM:
Elâzığ’da meydana gelen deprem de görülen en önemli gerçek binaların korkunç bir şekilde dayanıksız olmasıydı. Aynı deprem ve yan yana duran iki binaya baktığınızda biri duruyor, diğeri yıkılıyor. Aslında deprem değil, bina öldürüyor.
Devletin acil bir şekilde binaların yapısı üzerine bir çalışma yapması gerekmektedir. Depreme ancak ve ancak böyle hazırlanabiliriz. Bu depremi yaşayan tüm dostlarıma çok geçmiş olsun diliyorum.1999 Depremini Büyükçekmece’de yaşamış biri olarak ne hissettiğinizi çok iyi biliyorum. Umarım, tek isteğim evleri yıkılan insanlara en kısa zamanda bir ev tahsisi yapılması olur.
SALGIN HASTALIK:
En zor ve problemli olan durum bu denilebilir. Bu noktada ciddi önlemler alınıyor mu? Bu konu ile ilgili bilgilendirme yapılması ve dikkat edilmesi gereken ciddi bir durum. Sağlık hiçbir şeye benzemez. Coronavirüs’ü Çin dışında 20 ülkeye yayıldığı söyleniliyor. Allah yardımcımız olsun. Umarım bir aşısı veya başka bir alternatifi geliştirilir.
Yangın, deprem, salgın hastalık vs. derken doğa sanki intikam alıyor gibi gelmiyor mu size de…
Doğa bizden her şeyi yeniden yapmamızı ve inşa etmemizi istiyor gibi. Doğa artık uyanın diyor. Ne ekersek onu biçiyoruz. Her eylemimizin mutlaka bir karşılığı olduğunu Satürn oğlak süreci bize gayet güzel gösteriyor. Kendine göre işleyen bir sistem değil bu sistem. Evrensel bir sistem içinde yol alıyoruz. Son 60 yılda doğaya, hayvanlara, çevreye karşı akıl işi olmayan birçok iş yapıldı. Özellikle hayvanlara yapılan işkenceler vicdanları zorlayan türdendi. İnsanlar her şeyi kendine hak gören ve doğadaki her şeyin kendi için yaratıldığını düşünen acımasız, katı bireylere dönüştü. Bir bitkinin ruhu olduğunu veya bir hayvanın hisleri olduğunu unutalı çok oldu. Küresel ısınmayı inkâr ettik, doğaya verdiğimiz zararı inkâr ettik. Şimdi hayvanlar, doğa, ormanlar, ozon tabakası bizlere her şeyin bir bedeli olduğunu fısıldıyor.
Kalplerimiz kas katı ve mutsuz…
Henüz her şey bitmedi…
Lütfen doğa için bir şeyler yapın…
Buna tüm kalbinizle inanın.
NBA Efsanesi Kobe Braynt bir helikopter kazasında dün öldü.
Hayat bize bir kere daha zamanın olmadığını gösterdi. Şan, şöhret, para ya da neyiniz olursa olsun. Öleceğimizi bir kere daha hissettik. Bu dünyada sadece o “an” var.
Kendisi bu dünyaya çok güzel şeyler bıraktı. O zaman bugünü onun cümleleri ile kapatalım.
“Zamanın kıymetini bilin. Hayat problemlere takılmak ve cesaretini kaybetmek için çok kısa. Gülün, bir ayağınızı diğerinin önüne koyun ve ilerlemeye devam edin.”
Mutlu günler dilerim…