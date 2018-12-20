Unutmayın, hayatta gölge geçer, ışık kalır.

Yepyeni bir günden hepinize sıcak bir günaydın. 2019 yılına adım adım yaklaşıyoruz. Artık 2018 yılın son günlerine giriş yapmaktayız.
Dün akşam saatlerinde yolda yürürken şunu düşündüm. Neden her yeni yıla geçeceğimiz zaman sürekli bu yıl daha iyi olsun veya aman bu yıl bitsin de yeni yıla hemen geçelim der. Ya da aman ya ne bekliyorsun bu yıldan da hepsi aynı zaten diye kendi kendine homurdanır.
Astroloji sanatıyla uğraşmam sebebiyle bu konuda insanların görüşlerine oldukça hâkim olduğumu düşünüyorum. Gözlemlerime göre pek azımız pozitif beklentiler içerisinde olurken daha büyük bir kesim insan umutsuz ve hayatından şikayetçi halde.
Kiminin sevgilisi ya da eşi aldatıyor, kiminin hayatında hiç sevgilisi yok diye yalnız kalma korkusuyla agresif, kimimiz parasızlıktan şikayetçi, kimi kariyerinde mutsuz. Genel olarak hepimizin sorunlarını bir başlık altında toplayabiliriz. Hatta bu umutsuzluklarımızı birilerine ya da yaşadığımız şehir, koşullar ya da ülkenin durumuna yükleyebiliriz. Yani kısaca umutsuzluğumuzun suçlusunu da bulabiliriz.
Bu umutsuz, çaresiz düşüncelere karşı ne yapılabilirdi ya da daha fazla nasıl umut yüklenebilirdi insanlara bunu düşünürken gürültülü bir motor sesi yanımda durdu. Genç çocuğun yarım parmaklı eldivenleri, incecik yırtık bir üst ve kafasında bir yün şapkası vardı. Çöp kutusunun kenarında durdu. Şöyle arabasına döndüm baktım. Bu ne kalabalık böyle diye incelediğimde motorun en boş yerine 2019 yılı yazdığını gördüm. Sizler için resmini çektim. O çöp toplarken onu rahatsız etmeden hemen o 2019 görüntüsünü aldım.
Sonra böyle o soğukta burnumun ucu sızladı. Dedim ki umut etmek ya da birine nasıl umut edeceğini öğretmek senin yapabileceğin bir şey değildi. Ben bir şey yapamam. Nasıl bu koşullarda biri 2019 yılından böyle içten bir beklentiye girebiliyorsa ve umudunu her zamankinden daha fazla yükseltiyorsa her şeyi var olan şükretmek yerine mızmızlanan bizlere bu fotoğrafın yeterli olacağını düşündüm.
Bu araba bana herkesin umudunun kendine olduğunu gösterdi. Ne koşulda olursa olsun ne şartta olursa olsun. İnsanın içinde mutlu olması ve umutlu olması çok başka bir olay. Şu an sıcacık bir ortamda önünüzde bir fincan çayla bu yazıyı okuma şansınızın olması bile büyük bir ışık aslında. Âmâ bizi ilgilendiren dönmeyen sevgili, acı veren patron, ödenmeyen borçlar veya ailemizin bize fazla baskı yapması gibi bir sürü konu. Bunu buraya paylaşma sebebim bundan sonra yaşayacağınız umutsuzluk halinizden şikâyet etmenin nasıl bir bencillik olduğunu fark etmenizdir. Ben size bu saatten sonra umut edin diyemem, bu ben size söyleyince olabilecek bir şey değil ama ben dün geceden sonra 2019 yılından çok daha fazla umutluyum ve 2018 yılına da çok teşekkür ederim. Kısaca bu resimden sonra gördüm ki umutsuzluk bir şuursuzluk haliymiş…
Cem Adria’nın dediği gibi;
Umut; şimdi hiç görmeyen birine, gökkuşağını anlatmak kadar zor ve imkânsız.…
GÖKYÜZÜ BUGÜN NEDİYOR!
Çevrenizdeki olaylara duyarlı olmalısınız.
Ay boğa burcunda ilerliyor. Bugün kendi kendinize ben bu hayatı yaşıyor muyum ya da mutluyum sorularını sorarken bulabilirsiniz. Hаyаttа önemli olаn sadece yaşamış olmak değildir. Bаşkаlаrının hаyаtlаrındа yаrаttığınız fаrk, yaşadığınız hayatın değerini gösterir. Bu yüzden çevrenizle ilgili ve alakalı olmalısınız. Sadece kendimizle ilgili olmak bazı konulara yeterli çözümü getirmeyecektir.
Bugün finansal anlamda bazı çözümler bulmanız size kendinizi iyi hissettirirken bazı biriken borçlar önünüze gelebilir. Bu konuda doğru bir çözüm içinde olmanız gereklidir. İlişkilerde bugün çok fazla beklenti hali içinde olmayın.
Günün kıssadan hissesi;
Şeytan uyuyakaldı bir gün
Rüzgâr sert esti, Üç tüy düştü şeytandan dünyaya
Biri paraya yapıştı,
Diğeri mevkiye,
Öteki ihtirasa
O günden sonra şeytan hiçbir iş yapmadı…
Unutmayın, hayatta gölge geçer, ışık kalır.
Yepyeni bir günden hepinize sıcak bir günaydın. 2019 yılına adım adım yaklaşıyoruz. Artık 2018 yılın son günlerine giriş yapmaktayız.
Dün akşam saatlerinde yolda yürürken şunu düşündüm. Neden her yeni yıla geçeceğimiz zaman sürekli bu yıl daha iyi olsun veya aman bu yıl bitsin de yeni yıla hemen geçelim der. Ya da aman ya ne bekliyorsun bu yıldan da hepsi aynı zaten diye kendi kendine homurdanır.
Astroloji sanatıyla uğraşmam sebebiyle bu konuda insanların görüşlerine oldukça hâkim olduğumu düşünüyorum. Gözlemlerime göre pek azımız pozitif beklentiler içerisinde olurken daha büyük bir kesim insan umutsuz ve hayatından şikayetçi halde.
Kiminin sevgilisi ya da eşi aldatıyor, kiminin hayatında hiç sevgilisi yok diye yalnız kalma korkusuyla agresif, kimimiz parasızlıktan şikayetçi, kimi kariyerinde mutsuz. Genel olarak hepimizin sorunlarını bir başlık altında toplayabiliriz. Hatta bu umutsuzluklarımızı birilerine ya da yaşadığımız şehir, koşullar ya da ülkenin durumuna yükleyebiliriz. Yani kısaca umutsuzluğumuzun suçlusunu da bulabiliriz.
Bu umutsuz, çaresiz düşüncelere karşı ne yapılabilirdi ya da daha fazla nasıl umut yüklenebilirdi insanlara bunu düşünürken gürültülü bir motor sesi yanımda durdu. Genç çocuğun yarım parmaklı eldivenleri, incecik yırtık bir üst ve kafasında bir yün şapkası vardı. Çöp kutusunun kenarında durdu. Şöyle arabasına döndüm baktım. Bu ne kalabalık böyle diye incelediğimde motorun en boş yerine 2019 yılı yazdığını gördüm. Sizler için resmini çektim. O çöp toplarken onu rahatsız etmeden hemen o 2019 görüntüsünü aldım.
Sonra böyle o soğukta burnumun ucu sızladı. Dedim ki umut etmek ya da birine nasıl umut edeceğini öğretmek senin yapabileceğin bir şey değildi. Ben bir şey yapamam. Nasıl bu koşullarda biri 2019 yılından böyle içten bir beklentiye girebiliyorsa ve umudunu her zamankinden daha fazla yükseltiyorsa her şeyi var olan şükretmek yerine mızmızlanan bizlere bu fotoğrafın yeterli olacağını düşündüm.
Bu araba bana herkesin umudunun kendine olduğunu gösterdi. Ne koşulda olursa olsun ne şartta olursa olsun. İnsanın içinde mutlu olması ve umutlu olması çok başka bir olay. Şu an sıcacık bir ortamda önünüzde bir fincan çayla bu yazıyı okuma şansınızın olması bile büyük bir ışık aslında. Âmâ bizi ilgilendiren dönmeyen sevgili, acı veren patron, ödenmeyen borçlar veya ailemizin bize fazla baskı yapması gibi bir sürü konu. Bunu buraya paylaşma sebebim bundan sonra yaşayacağınız umutsuzluk halinizden şikâyet etmenin nasıl bir bencillik olduğunu fark etmenizdir. Ben size bu saatten sonra umut edin diyemem, bu ben size söyleyince olabilecek bir şey değil ama ben dün geceden sonra 2019 yılından çok daha fazla umutluyum ve 2018 yılına da çok teşekkür ederim. Kısaca bu resimden sonra gördüm ki umutsuzluk bir şuursuzluk haliymiş…
Cem Adria’nın dediği gibi;
Umut; şimdi hiç görmeyen birine, gökkuşağını anlatmak kadar zor ve imkânsız.…
GÖKYÜZÜ BUGÜN NEDİYOR!
Çevrenizdeki olaylara duyarlı olmalısınız.
Ay boğa burcunda ilerliyor. Bugün kendi kendinize ben bu hayatı yaşıyor muyum ya da mutluyum sorularını sorarken bulabilirsiniz. Hаyаttа önemli olаn sadece yaşamış olmak değildir. Bаşkаlаrının hаyаtlаrındа yаrаttığınız fаrk, yaşadığınız hayatın değerini gösterir. Bu yüzden çevrenizle ilgili ve alakalı olmalısınız. Sadece kendimizle ilgili olmak bazı konulara yeterli çözümü getirmeyecektir.
Bugün finansal anlamda bazı çözümler bulmanız size kendinizi iyi hissettirirken bazı biriken borçlar önünüze gelebilir. Bu konuda doğru bir çözüm içinde olmanız gereklidir. İlişkilerde bugün çok fazla beklenti hali içinde olmayın.
Günün kıssadan hissesi;
Şeytan uyuyakaldı bir gün
Rüzgâr sert esti, Üç tüy düştü şeytandan dünyaya
Biri paraya yapıştı,
Diğeri mevkiye,
Öteki ihtirasa
O günden sonra şeytan hiçbir iş yapmadı…