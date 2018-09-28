Sonunda olacağına başlangıçta direnmek daha kolaydır.

Eylül Ay’ının son Cuma gününden hepinize sıcacık bir merhaba. Havalar soğumaya başladı bizler 2019 yılı öngörülerimizi hazırlamaya başladık. Yaşam hızlıca akıp gidiyor. Bir dakika dur bir nefes alayım demek bile yok. Durana arkadan koşanlar vurup geçiyor adeta. Yaşam, tüm bencilliği ile devam ediyorken, zaman yorulmadan ve durmadan ilerliyor. Farkındalık kazanmalı ve sürekli ilerlemeyi seçmeliyiz, seçmeliyiz ki kurda kuşa yem olmayalım diye. Aklımızı korumayı, ruhumuzu beslemeyi unutmadan ilerlemeliyiz.
Ay boğa burcunda ilerliyor. Gün genelinde ne kadar sakin ve huzur arayışınız olsa da iş yoğunluğu sizi bugün çokta rahat bırakmayabilir. Başkalarının da sorumluluklarını almak zorunda kalabilirsiniz. Geçmiş zamanda yaptığınız hatalarla yüzleşip bunları anlamak için ise güzel farkındalıklar kazanabileceksiniz. Hızlı ve kontrol dışı gelişen olaylar sizi kaygılandırırken gün sonunda mutlu edebilecek sonuçlara götürebilir.
“Her şerde bir hayır var” cümlesi ise bugün ağzınızdan çıkabilir. AY-JÜPİTER karşıtlığının kesinleşmesi ile içinizi acıtan konularla yüzleşirken, daha güçlü görünmeye doğru kendinizi zorlayabilirsiniz. Zayıflıklarınızı çözmek belki de sizi iyileştirecektir. Mükemmel olmayı başkalarına bırakın, siz iyi olmaya bakın ve kendinizden memnun olmaya çalışın. Geçmişte olup bitenleri düşünüp üzülmeyin.
Geçmiş geri gelmeyeceğine göre hayatınızda bir geçmiş yoktur. Geçmiş sizin sadece kafanızdadır.
Gelelim günün Tavsiyesine;
Adamın biri durumundan çok şikâyetçiymiş. 'Çalışıyorum, didiniyorum ama bir türlü zengin olamıyorum, evlenemiyorum' dermiş. Sonunda durumuna bir çare bulmak için uzak bir köydeki Bilge'ye gitmeye karar vermiş. Başlamış yolculuğa: Dağda ilerlerken bir kurda rastlamış. Kurt, bir deri bir kemik zar zor duruyormuş ayakta. Adamın yanına yaklaşmış nereye gittiğini sormuş?
Adam da kendi durumunu anlatmış ve çare bulmak için uzak bir köydeki Bilge Adama doğru yol aldığını söylemiş. Kurt bunun üzerine kendi derdine de bir çare bulmasını istemiş. Adam da tamam diyerek yoluna devam etmiş. Bir süre sonra karşısına bir kız çıkmış. Kız buna su ikram etmiş ve sormuş nereye gidiyorsun diye? Adam da anlatmış kıza bir bir durumunu. Kız bunları duyunca adamın ellerine sarılarak 'ne olur benim için de sor, gencim güzelim param var ama evli değilim, mutsuzum' demiş. Adam bunun üzerine tamam diyerek yola devam etmiş. Yol kenarında bir ağaç gölgesinde istirahat ederken ağaç dile gelmiş. Sormuş nereye gidiyorsun diye. Adam ağaca da durumu anlatmış.
Bunun üzerine ağaç 'Ben verimli topraklar üzerinde olmama rağmen yapraklarım canlı değil, kök salamıyorum, meyve veremiyorum, ne olur benim için çare var mı sor' demiş. Adam, ağacın isteğine de tamam demiş ve yola devam etmiş. Sonunda Bilge Adam'ın köyüne varmış.
Bilge Adam'a durumunu tek tek anlatmış. 'Gece gündüz demeden çalışıyorum ama ne biriktirdiğim para var ne geçimimi sağlayabiliyorum ne de evlenebiliyorum. Çok mutsuzum. Benden daha az çalışıp daha az kazandığı halde mutlu olan onca insan var. Bana bir çare...' demiş.
Bilge Adam, tamam sana bir şans veriyorum. Geldiğin yoldan geri dön. Karşına fırsatlar çıkacak. Gerisi sana kalmış, der. Adam, yolda karşılaştığı kurt, kız ve ağacın da hikâyesini anlatır. Bilge Adam, onlar için de bir şeyler söyler.
Dönüş yolculuğunda önce ağacın yanına uğrar adamcağız ve der ki:
-Senin köklerinin altında bir sandık altın varmış. O nedenle köklerin yayılamıyor. Onları çıkarırsan köklerin genişleyecek ve meyve vereceğin gibi gür bir ağaç olacakmışsın, der. Ağaçta, iyi o zaman sandığı çıkar altınlar senin olsun bende genişleyeyim der.
Adam: -Olmaz, bana bir şans verildi ve ben o şansın peşine gidiyorum der ve ağacın altındaki sandığı çıkarmadan yoluna devam eder. Dönüş yolunda kızın köyüne uğrar ve ona der ki:
-Seninle dert ortağı olacak fakir de olsa bir gençle evlenirse mutlu olacağını söyledi.
Kız da adama, iyi o vakit hadi evlenelim, benim paramla geçinir gideriz.
Adam:
-Olmaz, der. Bana bir şans verildi ve ben o şansın arkasından gideceğim der. Kız ne kadar ısrar etti ise de fayda sağlamaz ve adam yola devam eder.
Sonunda kurdun olduğu yerden geçer. Kurda dönüş yolunda başından geçenleri bir bir anlatır. Kurt sorar benim için ne dedi diye?
Adam: -Senin için ne dediğini ben de anlamadım ama o kurt akılsız ve kör birini bulamazsa açlıktan ölecek dedi. Kurt, bunun üzerine 'Ben gayet iyi anladım ne demek istediğini. Senden ala kör ve akılsız biri olmaz' der ve adamı yer.
Hayırlı cumalar diler,keyifli bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim…
Sonunda olacağına başlangıçta direnmek daha kolaydır.
Eylül Ay’ının son Cuma gününden hepinize sıcacık bir merhaba. Havalar soğumaya başladı bizler 2019 yılı öngörülerimizi hazırlamaya başladık. Yaşam hızlıca akıp gidiyor. Bir dakika dur bir nefes alayım demek bile yok. Durana arkadan koşanlar vurup geçiyor adeta. Yaşam, tüm bencilliği ile devam ediyorken, zaman yorulmadan ve durmadan ilerliyor. Farkındalık kazanmalı ve sürekli ilerlemeyi seçmeliyiz, seçmeliyiz ki kurda kuşa yem olmayalım diye. Aklımızı korumayı, ruhumuzu beslemeyi unutmadan ilerlemeliyiz.
Ay boğa burcunda ilerliyor. Gün genelinde ne kadar sakin ve huzur arayışınız olsa da iş yoğunluğu sizi bugün çokta rahat bırakmayabilir. Başkalarının da sorumluluklarını almak zorunda kalabilirsiniz. Geçmiş zamanda yaptığınız hatalarla yüzleşip bunları anlamak için ise güzel farkındalıklar kazanabileceksiniz. Hızlı ve kontrol dışı gelişen olaylar sizi kaygılandırırken gün sonunda mutlu edebilecek sonuçlara götürebilir.
“Her şerde bir hayır var” cümlesi ise bugün ağzınızdan çıkabilir. AY-JÜPİTER karşıtlığının kesinleşmesi ile içinizi acıtan konularla yüzleşirken, daha güçlü görünmeye doğru kendinizi zorlayabilirsiniz. Zayıflıklarınızı çözmek belki de sizi iyileştirecektir. Mükemmel olmayı başkalarına bırakın, siz iyi olmaya bakın ve kendinizden memnun olmaya çalışın. Geçmişte olup bitenleri düşünüp üzülmeyin.
Geçmiş geri gelmeyeceğine göre hayatınızda bir geçmiş yoktur. Geçmiş sizin sadece kafanızdadır.
Gelelim günün Tavsiyesine;
Adamın biri durumundan çok şikâyetçiymiş. 'Çalışıyorum, didiniyorum ama bir türlü zengin olamıyorum, evlenemiyorum' dermiş. Sonunda durumuna bir çare bulmak için uzak bir köydeki Bilge'ye gitmeye karar vermiş. Başlamış yolculuğa: Dağda ilerlerken bir kurda rastlamış. Kurt, bir deri bir kemik zar zor duruyormuş ayakta. Adamın yanına yaklaşmış nereye gittiğini sormuş?
Adam da kendi durumunu anlatmış ve çare bulmak için uzak bir köydeki Bilge Adama doğru yol aldığını söylemiş. Kurt bunun üzerine kendi derdine de bir çare bulmasını istemiş. Adam da tamam diyerek yoluna devam etmiş. Bir süre sonra karşısına bir kız çıkmış. Kız buna su ikram etmiş ve sormuş nereye gidiyorsun diye? Adam da anlatmış kıza bir bir durumunu. Kız bunları duyunca adamın ellerine sarılarak 'ne olur benim için de sor, gencim güzelim param var ama evli değilim, mutsuzum' demiş. Adam bunun üzerine tamam diyerek yola devam etmiş. Yol kenarında bir ağaç gölgesinde istirahat ederken ağaç dile gelmiş. Sormuş nereye gidiyorsun diye. Adam ağaca da durumu anlatmış.
Bunun üzerine ağaç 'Ben verimli topraklar üzerinde olmama rağmen yapraklarım canlı değil, kök salamıyorum, meyve veremiyorum, ne olur benim için çare var mı sor' demiş. Adam, ağacın isteğine de tamam demiş ve yola devam etmiş. Sonunda Bilge Adam'ın köyüne varmış.
Bilge Adam'a durumunu tek tek anlatmış. 'Gece gündüz demeden çalışıyorum ama ne biriktirdiğim para var ne geçimimi sağlayabiliyorum ne de evlenebiliyorum. Çok mutsuzum. Benden daha az çalışıp daha az kazandığı halde mutlu olan onca insan var. Bana bir çare...' demiş.
Bilge Adam, tamam sana bir şans veriyorum. Geldiğin yoldan geri dön. Karşına fırsatlar çıkacak. Gerisi sana kalmış, der. Adam, yolda karşılaştığı kurt, kız ve ağacın da hikâyesini anlatır. Bilge Adam, onlar için de bir şeyler söyler.
Dönüş yolculuğunda önce ağacın yanına uğrar adamcağız ve der ki:
-Senin köklerinin altında bir sandık altın varmış. O nedenle köklerin yayılamıyor. Onları çıkarırsan köklerin genişleyecek ve meyve vereceğin gibi gür bir ağaç olacakmışsın, der. Ağaçta, iyi o zaman sandığı çıkar altınlar senin olsun bende genişleyeyim der.
Adam: -Olmaz, bana bir şans verildi ve ben o şansın peşine gidiyorum der ve ağacın altındaki sandığı çıkarmadan yoluna devam eder. Dönüş yolunda kızın köyüne uğrar ve ona der ki:
-Seninle dert ortağı olacak fakir de olsa bir gençle evlenirse mutlu olacağını söyledi.
Kız da adama, iyi o vakit hadi evlenelim, benim paramla geçinir gideriz.
Adam:
-Olmaz, der. Bana bir şans verildi ve ben o şansın arkasından gideceğim der. Kız ne kadar ısrar etti ise de fayda sağlamaz ve adam yola devam eder.
Sonunda kurdun olduğu yerden geçer. Kurda dönüş yolunda başından geçenleri bir bir anlatır. Kurt sorar benim için ne dedi diye?
Adam: -Senin için ne dediğini ben de anlamadım ama o kurt akılsız ve kör birini bulamazsa açlıktan ölecek dedi. Kurt, bunun üzerine 'Ben gayet iyi anladım ne demek istediğini. Senden ala kör ve akılsız biri olmaz' der ve adamı yer.
Hayırlı cumalar diler,keyifli bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim…