Sizin seçimleriniz...

Günaydın yepyeni bir günden, tekrar merhaba diyebilme şansını bir kere daha olsun yakaladık.
Gökyüzünde işler nasıl gidiyor?
Ay Başak burcunda ilerliyor. Bugün hayata dair bazı seçimler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bugün finansal konularda kendini çıkmaz da hissedebilirsiniz. Sakin olun! Dünya dönmeye devam ediyor. Çok çeşitli çözümler bulabilirsiniz. Unutmayın, farkındalığınız arttıkça yaşama karşı mücadelenizde anlam kazanmaya başlar. Evet, farkında olmak çok yorucu olabilir ama size her zaman kazandırır. Öğleden sonra kesinleşecek olan Merkür ve Uranüs arasındaki meydan okuma sizlere biraz had bildirme duygusu verebilir. İfadelerinizde, mail yazışmalarınızda nezaketinizi korumalısınız. Tüm sorun ve problemlere incelikle yaklaşın.
Biliyorum şimdi diyeceksiniz ki yine havalı bir başlık ama yine öyle olmuyor Aygül Hanım.
Şu an içinden kim diyorsa çok haklı diyorum bende aslında…Ama ben daha farklı seçimlerden bahsetmek istiyorum.
Seçim dediğiniz şeyde enteresan bir durum.
Birini siz seçiyorsunuz ama o sizi seçmiyor, o zamana ne yapacağız?
Bir de daha zoru, ne yapsan da seçmiyor kısmı var… Öyle değil mi?
İşte burası inanılmaz bir dönüşüm ve değişim anı oluyor.
Kimileri bu anda acı çekiyor kimileri hatalı işlerle intikam peşine düşüyor.
Kimileri neden yaşadığını anlamaya çalışıyor. Ama olması gereken zaten oluyor.
Bazen seçmek yeterli değil farkındayım. Ama şöyle yapabiliriz?
Mesela,renginizi seçin.
Duruşunuzu seçin.
Her gün, kendinizi iyi hayatı yaşamaya odaklanmayı seçin.
Sorumluluk almayı seçin.
Kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı seçin.
Doğru olanı yapmaktan mutluluk duymayı seçin.
Sevdiğiniz şeyin peşinden gitmeyi seçin.
Gerçekçi beklentiler içinde olmayı seçin.
Önceliklerinizi düzenli olarak yeniden değerlendirmeyi seçin.
Yaptığınız seçimler arasında dengede olmayı seçin.
Şikâyet etmemeyi seçin.
Ellerinizi gerçek anlamda uzatmayı seçin.
Yetiyorsa, yeterlidir demeyi seçin.
Kendinize zaman vermeyi seçin.
Ne olmuş olabileceği konusunda geriye bakmadan devam etmeyi seçin.
Yürüyüp gitmeyi seçin.
Küçüğün İçindeki Büyüğü Görmeyi seçin.
Asla, asla dememeyi seçin.
Gördünüz mü?
Aslında bir sürü şey seçtik. Bunlar bizim özgürce seçebileceğimiz şeyler. Bunları seçersek her şey en güzel şekliyle yoluna girecektir.
Davranışlarınızda fazla çekingen yahut zor beğenir olmayın. Hayatın tümü tecrübedir. Tabi çekingenlikle saygıyı birbirinden ayırt etmekte çok önemlidir.
Geçenlerde annem dedi ki: 40 sene nasıl geçti anlamadım. Bende hemen kendi içime gömüldüm. Dedim ki annem gibi düşündüğüm bir yıl sürem var mı?
Hemen aklıma üniversite geldi. Parmak hesabı yaptım. 20 sene geçmiş. Vay dedim. Sanki dün gibi. Koskoca 20 yılda neler seçtim.
Nelerden pişmandım.
Nelerin telaşındaydım.
Yahut kimleri ya da neleri kaçırdım.
Hep seçimlerimi sorguladım…
İşte alın size Ay başakta seçmece işler bırakıyorum.
Bugün 2019 yılı Astroloji ajandanıza da not almayı da unutmayın.
Sizin seçimleriniz...
Günaydın yepyeni bir günden, tekrar merhaba diyebilme şansını bir kere daha olsun yakaladık.
Gökyüzünde işler nasıl gidiyor?
Ay Başak burcunda ilerliyor. Bugün hayata dair bazı seçimler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bugün finansal konularda kendini çıkmaz da hissedebilirsiniz. Sakin olun! Dünya dönmeye devam ediyor. Çok çeşitli çözümler bulabilirsiniz. Unutmayın, farkındalığınız arttıkça yaşama karşı mücadelenizde anlam kazanmaya başlar. Evet, farkında olmak çok yorucu olabilir ama size her zaman kazandırır. Öğleden sonra kesinleşecek olan Merkür ve Uranüs arasındaki meydan okuma sizlere biraz had bildirme duygusu verebilir. İfadelerinizde, mail yazışmalarınızda nezaketinizi korumalısınız. Tüm sorun ve problemlere incelikle yaklaşın.
Biliyorum şimdi diyeceksiniz ki yine havalı bir başlık ama yine öyle olmuyor Aygül Hanım.
Şu an içinden kim diyorsa çok haklı diyorum bende aslında…Ama ben daha farklı seçimlerden bahsetmek istiyorum.
Seçim dediğiniz şeyde enteresan bir durum.
Birini siz seçiyorsunuz ama o sizi seçmiyor, o zamana ne yapacağız?
Bir de daha zoru, ne yapsan da seçmiyor kısmı var… Öyle değil mi?
İşte burası inanılmaz bir dönüşüm ve değişim anı oluyor.
Kimileri bu anda acı çekiyor kimileri hatalı işlerle intikam peşine düşüyor.
Kimileri neden yaşadığını anlamaya çalışıyor. Ama olması gereken zaten oluyor.
Bazen seçmek yeterli değil farkındayım. Ama şöyle yapabiliriz?
Mesela,renginizi seçin.
Duruşunuzu seçin.
Her gün, kendinizi iyi hayatı yaşamaya odaklanmayı seçin.
Sorumluluk almayı seçin.
Kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı seçin.
Doğru olanı yapmaktan mutluluk duymayı seçin.
Sevdiğiniz şeyin peşinden gitmeyi seçin.
Gerçekçi beklentiler içinde olmayı seçin.
Önceliklerinizi düzenli olarak yeniden değerlendirmeyi seçin.
Yaptığınız seçimler arasında dengede olmayı seçin.
Şikâyet etmemeyi seçin.
Ellerinizi gerçek anlamda uzatmayı seçin.
Yetiyorsa, yeterlidir demeyi seçin.
Kendinize zaman vermeyi seçin.
Ne olmuş olabileceği konusunda geriye bakmadan devam etmeyi seçin.
Yürüyüp gitmeyi seçin.
Küçüğün İçindeki Büyüğü Görmeyi seçin.
Asla, asla dememeyi seçin.
Gördünüz mü?
Aslında bir sürü şey seçtik. Bunlar bizim özgürce seçebileceğimiz şeyler. Bunları seçersek her şey en güzel şekliyle yoluna girecektir.
Davranışlarınızda fazla çekingen yahut zor beğenir olmayın. Hayatın tümü tecrübedir. Tabi çekingenlikle saygıyı birbirinden ayırt etmekte çok önemlidir.
Geçenlerde annem dedi ki: 40 sene nasıl geçti anlamadım. Bende hemen kendi içime gömüldüm. Dedim ki annem gibi düşündüğüm bir yıl sürem var mı?
Hemen aklıma üniversite geldi. Parmak hesabı yaptım. 20 sene geçmiş. Vay dedim. Sanki dün gibi. Koskoca 20 yılda neler seçtim.
Nelerden pişmandım.
Nelerin telaşındaydım.
Yahut kimleri ya da neleri kaçırdım.
Hep seçimlerimi sorguladım…
İşte alın size Ay başakta seçmece işler bırakıyorum.
Bugün 2019 yılı Astroloji ajandanıza da not almayı da unutmayın.