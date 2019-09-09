Satürn: Bir insanın kendine inancı yoksa başkalarına besledikleri önyargıları vardır!

Hepinize yepyeni bir haftadan sıcacık bir günaydın.
9 Eylül haftası yılın en önemli ve farkındalık gerektiren zaman dilimlerinden biridir. Uzun zamandır yaşadığımız Satürn gerilemesinin artık sonlarına geliyoruz. Satürn gezegeni 18 Eylül tarihinde düz hareketine geçiyor. Bu oldukça iyi bir haber diyebiliriz. Bu süreç tam olarak yaklaşmadan bir hafta öncesinden sizlere nasıl hazırlıklar içinde olmanız gerektiğine dair biraz ipucu vereceğim.
Satürn, disiplinin, gerçekliğin, sıkı çalışmanın, hukukun ve düzenin enerjisini taşımakla bilinir. Satürn bizi zorlayan sıkı bir öğretmendir çünkü bunu yaparak içimizdeki en iyisini ortaya çıkarabileceğini çok iyi bilir. Çünkü iyi olan şeyi ortaya sunmamız mutlaka zorluklar sonunda gelişir. Yani, biri sizi terk etmezse hayatınızı değiştirme çabası içine girmezsiniz. Ya da patronunuz sizi kovmazsa kendinize durduğunuz yerde bir iş yeri açma cesareti içinde olmayabilirsiniz.
Satürn gezegeni Oğlak burcunda, olmayı en çok sevdiği yerde hareketine devam ediyor. Nisan 2019 tarihinden bu zamana kadar ise gerilemesi ile bizlere geçmişe bakmamız için bazı fırsatlar sundu ve ihtiyaç duyduğumuz her şeyi öğrenmemizi istedi. Şimdi artık geçmişten ayrılmamız gereken ve kararlarımızı net sunmamız gereken döneme doğru ilerliyoruz. Artık geçmişe bakma ve üzerinde düşünme zamanı sona eriyor. Zamanın efendisi Satürn, size zamanınızı iyi kullanmayı öğretir.
Eylül 2018’den bu yana hayatınızda olanları bir düşünün. Bu zaman dilimi, bu Satürn gerilemesi esnasında da çok önemliydi. Satürn gerilemesi gerçek kaderinizle senkronize olmaya çalıştığınız bir dönemdir.
Bu zamandan beri, hepimiz sorumluluk almak, adım atmak ve arzu ettiğimiz sonuçları elde etmek ve çok çalışmak için farklı şekillerde yönlendirildik. Âmâ çokta engellendik. Nisandan beri adım atmak istediğimiz her şey geri tepti. Gelenler gelmedi, gidenler gitmedi gibi..
Şimdi, Satürn ileri hareketine dönmesi ile emeklerimize bakmamızı ve olmak istediğimiz yöne doğru ilerlememizi istiyor.
Bu zamandan beri yaptıklarınızdan memnun musunuz?
Satürn, eylemlerimiz için tam sorumluluk almamızı ve o zamandan beri yaşamımızda ortaya çıkan stres, gerginlik, armağan, çatışma, başarı ve acılarda üstlendiğimiz rollerin hakkını verdik mi buna bakıyor.
Hayatımıza uğrayan herkes bize bir şeyler öğretmek için buradadır. Hayatımızın en zor durumları aslında yaşantımızın en önemli öğretileri değil midir?
18 eylülden sonra geçmişte yaptığınız her eylemin bir sonucu olduğunu görebileceksiniz. Kendinize uzunca bakma zamanı bitti. Başkalarını yargıladıysanız, kınadıysanız bunlarla karşılaşmaya hazırlıklı olmalısınız. Ya da Satürn gerilerken birilerinin yaşamlarına bir şekilde katkıda bulunduysanız muhteşem şeyleri yakalamayı beklemelisiniz.
Satürn, sizden ne ister?
Verdiğiniz her kararın sizlerin geleceğinizi oluşturduğuna dair yardımcı olduğu gerçeğine sahip olmanızı ister, hepsi bu!
Olup biten hiçbir şeyi kontrol edemeyiz. Astrolojinin asla böyle bir iddiası da yoktur. Sadece bu noktada yaşanılan durumu nasıl ele almayı seçeceğimizi ve nasıl hissedebileceğimizi belki de nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebilmeye yardımcı olur.
Satürn'ün gezegeni aynı zamanda bize olayların başımıza gelmediğini, bizim için olduğunu ve bu gerçeği kabul ettiğimizde hayatın her zaman bize öğretmeye çalıştığını, bize rehberlik ettiğini ve bize yol gösterdiğini hatırlatır.
Bugün bulunduğunuz yere bakın ve eylemlerinizin sizi buraya nasıl yönlendirdiğini görün. İyisiyle, kötüsüyle yaşadığınız her şeyin sorumluluğunu üstlenin.
Her gün başarılı bir gün olmayabilir ama güneş her sabah yeniden doğma fırsatı bulduğunda, biz de tekrar başlama ve farklı seçimler yapma fırsatını bulacağız.
Hepimiz bu işte beraberiz. Tüm düşüncelerimiz ve niyetlerimiz etrafımızdaki dünyayı yaratır ve tüm eylemlerimiz bu dünyadaki yaşamın kalitesine katkıda bulunur. Hepimiz kendi enerji alanımızdaki sorumluluklara sahip çıkar ve kim olduğumuzun bilincine kavuşursak bir şeyleri değiştirebiliriz. Bir kişinin mutluluğu bile dünyayı değiştirebilir.
Mutlu günler dilerim…
Satürn: Bir insanın kendine inancı yoksa başkalarına besledikleri önyargıları vardır!
Hepinize yepyeni bir haftadan sıcacık bir günaydın.
9 Eylül haftası yılın en önemli ve farkındalık gerektiren zaman dilimlerinden biridir. Uzun zamandır yaşadığımız Satürn gerilemesinin artık sonlarına geliyoruz. Satürn gezegeni 18 Eylül tarihinde düz hareketine geçiyor. Bu oldukça iyi bir haber diyebiliriz. Bu süreç tam olarak yaklaşmadan bir hafta öncesinden sizlere nasıl hazırlıklar içinde olmanız gerektiğine dair biraz ipucu vereceğim.
Satürn, disiplinin, gerçekliğin, sıkı çalışmanın, hukukun ve düzenin enerjisini taşımakla bilinir. Satürn bizi zorlayan sıkı bir öğretmendir çünkü bunu yaparak içimizdeki en iyisini ortaya çıkarabileceğini çok iyi bilir. Çünkü iyi olan şeyi ortaya sunmamız mutlaka zorluklar sonunda gelişir. Yani, biri sizi terk etmezse hayatınızı değiştirme çabası içine girmezsiniz. Ya da patronunuz sizi kovmazsa kendinize durduğunuz yerde bir iş yeri açma cesareti içinde olmayabilirsiniz.
Satürn gezegeni Oğlak burcunda, olmayı en çok sevdiği yerde hareketine devam ediyor. Nisan 2019 tarihinden bu zamana kadar ise gerilemesi ile bizlere geçmişe bakmamız için bazı fırsatlar sundu ve ihtiyaç duyduğumuz her şeyi öğrenmemizi istedi. Şimdi artık geçmişten ayrılmamız gereken ve kararlarımızı net sunmamız gereken döneme doğru ilerliyoruz. Artık geçmişe bakma ve üzerinde düşünme zamanı sona eriyor. Zamanın efendisi Satürn, size zamanınızı iyi kullanmayı öğretir.
Eylül 2018’den bu yana hayatınızda olanları bir düşünün. Bu zaman dilimi, bu Satürn gerilemesi esnasında da çok önemliydi. Satürn gerilemesi gerçek kaderinizle senkronize olmaya çalıştığınız bir dönemdir.
Bu zamandan beri, hepimiz sorumluluk almak, adım atmak ve arzu ettiğimiz sonuçları elde etmek ve çok çalışmak için farklı şekillerde yönlendirildik. Âmâ çokta engellendik. Nisandan beri adım atmak istediğimiz her şey geri tepti. Gelenler gelmedi, gidenler gitmedi gibi..
Şimdi, Satürn ileri hareketine dönmesi ile emeklerimize bakmamızı ve olmak istediğimiz yöne doğru ilerlememizi istiyor.
Bu zamandan beri yaptıklarınızdan memnun musunuz?
Satürn, eylemlerimiz için tam sorumluluk almamızı ve o zamandan beri yaşamımızda ortaya çıkan stres, gerginlik, armağan, çatışma, başarı ve acılarda üstlendiğimiz rollerin hakkını verdik mi buna bakıyor.
Hayatımıza uğrayan herkes bize bir şeyler öğretmek için buradadır. Hayatımızın en zor durumları aslında yaşantımızın en önemli öğretileri değil midir?
18 eylülden sonra geçmişte yaptığınız her eylemin bir sonucu olduğunu görebileceksiniz. Kendinize uzunca bakma zamanı bitti. Başkalarını yargıladıysanız, kınadıysanız bunlarla karşılaşmaya hazırlıklı olmalısınız. Ya da Satürn gerilerken birilerinin yaşamlarına bir şekilde katkıda bulunduysanız muhteşem şeyleri yakalamayı beklemelisiniz.
Satürn, sizden ne ister?
Verdiğiniz her kararın sizlerin geleceğinizi oluşturduğuna dair yardımcı olduğu gerçeğine sahip olmanızı ister, hepsi bu!
Olup biten hiçbir şeyi kontrol edemeyiz. Astrolojinin asla böyle bir iddiası da yoktur. Sadece bu noktada yaşanılan durumu nasıl ele almayı seçeceğimizi ve nasıl hissedebileceğimizi belki de nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebilmeye yardımcı olur.
Satürn'ün gezegeni aynı zamanda bize olayların başımıza gelmediğini, bizim için olduğunu ve bu gerçeği kabul ettiğimizde hayatın her zaman bize öğretmeye çalıştığını, bize rehberlik ettiğini ve bize yol gösterdiğini hatırlatır.
Bugün bulunduğunuz yere bakın ve eylemlerinizin sizi buraya nasıl yönlendirdiğini görün. İyisiyle, kötüsüyle yaşadığınız her şeyin sorumluluğunu üstlenin.
Her gün başarılı bir gün olmayabilir ama güneş her sabah yeniden doğma fırsatı bulduğunda, biz de tekrar başlama ve farklı seçimler yapma fırsatını bulacağız.
Hepimiz bu işte beraberiz. Tüm düşüncelerimiz ve niyetlerimiz etrafımızdaki dünyayı yaratır ve tüm eylemlerimiz bu dünyadaki yaşamın kalitesine katkıda bulunur. Hepimiz kendi enerji alanımızdaki sorumluluklara sahip çıkar ve kim olduğumuzun bilincine kavuşursak bir şeyleri değiştirebiliriz. Bir kişinin mutluluğu bile dünyayı değiştirebilir.
Mutlu günler dilerim…