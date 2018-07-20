Küçük bir savaş vermek, pes etmekten iyidir

Ay bugün akrep burcunda ilerliyor olacak ve öğleden sonra Jüpiter ile bir kavuşum gerçekleştirecek.
Bazı noktalarda inançlarınızı sorgulayabilir ve yeni düşünsel kararlara varabilirsiniz. Hem özel hem de sosyal yaşamla ilgili yapmanız ve yapmamanız gerekenleri tekrar gözden geçirebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili gizlediğiniz bazı konulara da dikkat etmenizde fayda var.
Zira bu gizlilik başkaları tarafından duyulabilir. Özel yaşamında sorunlar yaşayan ve bir türlü noktayı koyamayan kişiler için bugün sonlanmalar yaşanabilir. Finansal konularla ilgili daha fazla yoğunluk ve mücadeleci bir tavırla hareket etmeniz beklenecektir. Çünkü istediğiniz şeylere kavuşmak için bugün her zamankinden daha aktif davranmanız ve iletişimsel konularda daha ikna edici olmanız doğru sonuçlara ulaşmanız açısından takdir edici olacaktır.
Duygusal konularda ise hayatı paylaştığınız kişi ile daha sıcak paylaşımlar içinde olmak ve ilişkinizi daha da güçlendirmek isteyebilirsiniz.
Bugün sevdiğini söylemek ve karşısındakine değerli olduğunu hissettirmek inanılmaz güzel sonuçlar doğurabilir. Ancak kıskançlık ve sahiplenme duygusunun dozunu iyi ayarlamanız gerekiyor.
Gelelim günün tavsiyesine;
Hayat çok kısa.
Ya da çok uzun.
Nereden baktığınıza bağlı.
Ama logaritmik bir ilerleyişi olduğu kesin.
Yani yaşamın çocukluk-gençlik döneminde yılların araları çok çok uzun ama yaşlandıkça feci kısalıyor.
6 yaşla 10 yaş arasında neredeyse asırlar varken, 45 ile 49 arası bir göz kırpmalı mesafe sanki. O yüzden de ilerleyen yaşlarda hayat daha kıymetli geliyor hepimize. Acayip uçucu olduğu için. Yabancı bir internet sitesinde "50'lerden itibaren bırakmanız gereken 10 şey" konulu bir yazı görünce, ilgilendim haliyle.
Ve sizlerle de paylaşmak istedim.
1.Eski eşinizden ya da sevgilinizden nefret etmeyi bırakın.
Nefret insanı sinsi sinsi kemiren bir duygudur. Son günlerin moda deyimiyle "affetmeyi öğrenin". Affedemiyorsanız, en azından "kayıtsız kalın".
2.Dedikoduyu ve başkaları hakkında kötü konuşmayı bırakın.
Artık lisede değilsiniz. Dedikodu sizin için enerji ve zaman kaybından başka bir şey değil.
3.Minnet duymama huyunuzu bırakın.
Size iyi davrananları değil, kötü davrananları önemseme ve sürekli bunları gündemde tutma huyunuzu bir tarafa bırakın. Kızınızın ya da oğlunuzun doğum gününe, nişanına, nikâhına kimlerin gelmediğine değil, kimlerin "geldiğine" odaklanın. Size kazık atanları değil, hoşluk yapanları "parlatın".
4."Ümitsiz vaka" arkadaşları bırakın.
Herkeste vardır öyle bir ya da iki arkadaş. Sürekli bir takım dertlere batıp çıkarlar ve her battıklarında size koşup saatlerce kafanızı ütülerler. Ama söylediğiniz hiçbir lafı da iplemezler. Ayrıca, siz zor durumda kaldığınızda nedense hiç ortalarda görünmezler. Gençken tamam da, 50 yaşından sonra kıymetli vaktinizi böyle boş işlerle harcamayın.
5.Karmaşayı bir tarafa bırakın.
İnsan 50 yaşına yaklaşırken, neyin değerli neyin daha az değerli olduğunu az buçuk anlıyor. Aile, gerçek arkadaş(lar), dost(lar) ve sizin için gerçekten anlamı olan bir "iş". Gerisi hakikaten kuru gürültü. Dolaplar dolusu giysiye ve elli tane ayakkabıya da ihtiyacınız yok, laf olsun torba dolsun misali sosyal aktivitelere de. Ve ruhunuzu öldüren bir işe de.
6.Daha fazlasını istemeyi bırakın.
Mutlu insanların ortak sırrı, ellerinde olanın kıymetini bilmeleridir. Elindekinin kıymetini bilmiyorsan, daha fazlasını istemenin bir anlamı yok, çünkü o da seni mutlu etmeyecek. Daha da fazlasını isteyeceksin.
Dememiz o ki; Kendinize her gün şunu sorun: “Daha iyi nasıl yapabilirim?” Kişisel gelişimin sınırı yoktur. Kendinize “Daha iyi nasıl yapabilirim?” diye sorduğunuzda işe yarar cevaplar belirecektir. Deneyin, göreceksiniz.
50 yaşında da yazar mıyım hala olur muyum diye düşünmedim değil…
Olsun ben olsam da olmasam da benim bu yazdıklarımı okuyanlar olacaktır.
Gururu bile güzel.
Kahve demiş miydim?
Mutlu hafta sonları dilerim.
Küçük bir savaş vermek, pes etmekten iyidir
Ay bugün akrep burcunda ilerliyor olacak ve öğleden sonra Jüpiter ile bir kavuşum gerçekleştirecek.
Bazı noktalarda inançlarınızı sorgulayabilir ve yeni düşünsel kararlara varabilirsiniz. Hem özel hem de sosyal yaşamla ilgili yapmanız ve yapmamanız gerekenleri tekrar gözden geçirebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili gizlediğiniz bazı konulara da dikkat etmenizde fayda var.
Zira bu gizlilik başkaları tarafından duyulabilir. Özel yaşamında sorunlar yaşayan ve bir türlü noktayı koyamayan kişiler için bugün sonlanmalar yaşanabilir. Finansal konularla ilgili daha fazla yoğunluk ve mücadeleci bir tavırla hareket etmeniz beklenecektir. Çünkü istediğiniz şeylere kavuşmak için bugün her zamankinden daha aktif davranmanız ve iletişimsel konularda daha ikna edici olmanız doğru sonuçlara ulaşmanız açısından takdir edici olacaktır.
Duygusal konularda ise hayatı paylaştığınız kişi ile daha sıcak paylaşımlar içinde olmak ve ilişkinizi daha da güçlendirmek isteyebilirsiniz.
Bugün sevdiğini söylemek ve karşısındakine değerli olduğunu hissettirmek inanılmaz güzel sonuçlar doğurabilir. Ancak kıskançlık ve sahiplenme duygusunun dozunu iyi ayarlamanız gerekiyor.
Gelelim günün tavsiyesine;
Hayat çok kısa.
Ya da çok uzun.
Nereden baktığınıza bağlı.
Ama logaritmik bir ilerleyişi olduğu kesin.
Yani yaşamın çocukluk-gençlik döneminde yılların araları çok çok uzun ama yaşlandıkça feci kısalıyor.
6 yaşla 10 yaş arasında neredeyse asırlar varken, 45 ile 49 arası bir göz kırpmalı mesafe sanki. O yüzden de ilerleyen yaşlarda hayat daha kıymetli geliyor hepimize. Acayip uçucu olduğu için. Yabancı bir internet sitesinde "50'lerden itibaren bırakmanız gereken 10 şey" konulu bir yazı görünce, ilgilendim haliyle.
Ve sizlerle de paylaşmak istedim.
1.Eski eşinizden ya da sevgilinizden nefret etmeyi bırakın.
Nefret insanı sinsi sinsi kemiren bir duygudur. Son günlerin moda deyimiyle "affetmeyi öğrenin". Affedemiyorsanız, en azından "kayıtsız kalın".
2.Dedikoduyu ve başkaları hakkında kötü konuşmayı bırakın.
Artık lisede değilsiniz. Dedikodu sizin için enerji ve zaman kaybından başka bir şey değil.
3.Minnet duymama huyunuzu bırakın.
Size iyi davrananları değil, kötü davrananları önemseme ve sürekli bunları gündemde tutma huyunuzu bir tarafa bırakın. Kızınızın ya da oğlunuzun doğum gününe, nişanına, nikâhına kimlerin gelmediğine değil, kimlerin "geldiğine" odaklanın. Size kazık atanları değil, hoşluk yapanları "parlatın".
4."Ümitsiz vaka" arkadaşları bırakın.
Herkeste vardır öyle bir ya da iki arkadaş. Sürekli bir takım dertlere batıp çıkarlar ve her battıklarında size koşup saatlerce kafanızı ütülerler. Ama söylediğiniz hiçbir lafı da iplemezler. Ayrıca, siz zor durumda kaldığınızda nedense hiç ortalarda görünmezler. Gençken tamam da, 50 yaşından sonra kıymetli vaktinizi böyle boş işlerle harcamayın.
5.Karmaşayı bir tarafa bırakın.
İnsan 50 yaşına yaklaşırken, neyin değerli neyin daha az değerli olduğunu az buçuk anlıyor. Aile, gerçek arkadaş(lar), dost(lar) ve sizin için gerçekten anlamı olan bir "iş". Gerisi hakikaten kuru gürültü. Dolaplar dolusu giysiye ve elli tane ayakkabıya da ihtiyacınız yok, laf olsun torba dolsun misali sosyal aktivitelere de. Ve ruhunuzu öldüren bir işe de.
6.Daha fazlasını istemeyi bırakın.
Mutlu insanların ortak sırrı, ellerinde olanın kıymetini bilmeleridir. Elindekinin kıymetini bilmiyorsan, daha fazlasını istemenin bir anlamı yok, çünkü o da seni mutlu etmeyecek. Daha da fazlasını isteyeceksin.
Dememiz o ki; Kendinize her gün şunu sorun: “Daha iyi nasıl yapabilirim?” Kişisel gelişimin sınırı yoktur. Kendinize “Daha iyi nasıl yapabilirim?” diye sorduğunuzda işe yarar cevaplar belirecektir. Deneyin, göreceksiniz.
50 yaşında da yazar mıyım hala olur muyum diye düşünmedim değil…
Olsun ben olsam da olmasam da benim bu yazdıklarımı okuyanlar olacaktır.
Gururu bile güzel.
Kahve demiş miydim?
Mutlu hafta sonları dilerim.