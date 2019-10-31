Her şeyin bir sebebi var: Güle güle dön Merkür…

Günaydın hepinize yeni bir günden. Bugün hepinizin bildiği ama ne kadar doğru bildiğinizden şüpheli olduğumuz Merkür gerilemesi hareketine başlıyor. Elbet ki, bu bir olumsuzluk ya da kötü bir durum değil. Zaten bir gezegen normal şartlarda geri gitmez. Sadece yavaşlama gerçekleştirir. Dünya üzerinden biz buna gerileme olarak yorum yaparız. Zaten baktığınızda biz dünya üzerinde neyi doğru yorumluyoruz. Öyle değil mi? Neyse konuyu dağıtmayayım…
Ne zaman biri bir problem yaşarsa veya kötü şeyler olursa, ilk tepkimiz bu gezegen hareketini suçlamak ve ne olduğunu tahmin etmektir.
Merkür’ün bu gerilemesi anında Venüs gezegeni ile yakın temas içinde oluyor. Yani, Merkür'ün geri dönüşü Venüs ile ilgili olacak. Aşk, ilişki, para, değerlerimiz, tutkumuz ve gerçekten istediğimizin şeylerin peşinden gitmekte ısrarcı olacağımızı gösteriyor.
Bunun yanı sıra en yakın çevremizdeki insanların bile manipülasyon ve güvensizliği ile sınanabiliriz. Bilginin ele alınmasında özel bir dikkat gösterilmelidir, çünkü saklanması amaçlanan ne varsa her şeye muhtemelen ortaya dökülebilir.
Kendini kaybolmuş hissediyorsan,
Herkes sana şüpheli gibi geliyorsa,
Kendini izole ediyorsan,
Demek oluyor ki Merkür’ün yan etkileri içerisine giriyorsun. Aynı zamanda bu yukarıdaki saydıklarım senin her zamanki halinde olabilir. Bunu bilemeyiz…
Merkür gezegeni geri dönmeye başladığında ne yapmanız gerektiğini veya ne yapmamanız gerektiğini keşfedin.
Yapılacaklar ve yapılmayacaklar listenizi takip edin ve bu dönemim güzel zamanlar içinde geçmesine izin verin! Aslında Merkür gerilemesini son dakika öğrenmenizin bir anlamı yoktur. Bunu aylar öncesinden biliyor olmanız kıymetlidir. Neyse ki 2020 yılı ajandası çıkıyor. Burada belirttim.2020 yılı için şimdiden ajandanıza not alabilirsiniz.
9 Kasım Tüyap Fuarında İmza gününde ilk satışları başlayacak. Bir Merkür gerilemesinde sizlerle tanışmayı heyecanla bekliyor olacağım…
Gelelim listemize;
1-Merkür gerilemesini aşmanın en güzel yolu; yaptığınız her şeyi titizlikle planlamaktır.
2-Bazı şeylerin aksaması ihtimalini düşünerek olmayacak şeylerde şartları zorlayarak gününüzü mahvetmeyin.
3- Bu dönemde geç kalmamak için bazı şeyleri daha önden planlayın.
4-Çevrenize attığınız mesajlar veya maillerde tekrar kontrollerinizi yapın ve yeniden sorun.
5-Randevular ve toplantılar için en iyisi gitmeden bir daha olup olmadığını kontrol etmeniz olsun.
6-Sürekli onay alarak ve kontrol ederek ilerlemeyi seçin.
7-Acele etmeyin.
8-Gerçekçi olmayan talepleri kendinize hedef koymayın.
9-Teknolojik aletler konusuna gelince: Bu tür zamanlarda yapılan araştırmalar ve deneylerde araçların ve teknolojik cihazların arızalandığı yönündedir. Bu genelde benim tarafımdan da tespit edilmiş bir durumdur. Ben bu durumları cihazlarımın her zaman kontrolleri ve tamirleri için değerlendiririm. Şayet çok acil olmadıkça bir elektronik ürün almamaya özen gösteririm.
10-Bu işlere kendinizi korkunç bir şekilde kaptırıp her yaşadığınız gerginliğe Merkür’ü alet ederseniz bu size daha pahalıya patlayabilir. Bu yüzden Merkür’ün yapabilecekleri belli sizin yapabilecekleriniz bellidir. Yavaşla diyorsa yavaşlayacağız. Amacımız gökyüzüyle yeryüzü arasında ahenkle dans etmektir. Kendinizle kavga etmeyin…
Peki bu yaramaz Merkür ne zaman düze döner?
20 Kasım’da düz hareketine dönecektir.
Dememiz o ki; Merkür gerilemesinin maksadını iyi anlar bu dönemi avantajlı hale çevirip ideal bir şekilde değerlendirmeyi başarırsanız işte o zaman nimetlerinden de faydalanırsınız. Unutmayın ki bu evrende Merkür’ün de bu tarihte bir geri gitme nedeni var.
Allah istemese o gezegen bu tarihte geri gitmez, bir planı olmasa bu şekilde sizi yavaşlatmaz, ben size bu yazıyı “O” istemese yazamam, siz bu yazıyı “O” istemese şu an okuyamazsınız…Belki denk gelen milyonlarca insandan bir tanesisiniz.
Yani bu evrende her şeyin ve herkesin bir amacı ve sebebi var…
Sadece gönlünüzü ve aklınızı genişletin.
Umutlu bir hayatın parçası olun…
Bu ayrıntıyı bir kere daha hatırlatır, mutlu bir gün dilerim…
Her şeyin bir sebebi var: Güle güle dön Merkür…
Günaydın hepinize yeni bir günden. Bugün hepinizin bildiği ama ne kadar doğru bildiğinizden şüpheli olduğumuz Merkür gerilemesi hareketine başlıyor. Elbet ki, bu bir olumsuzluk ya da kötü bir durum değil. Zaten bir gezegen normal şartlarda geri gitmez. Sadece yavaşlama gerçekleştirir. Dünya üzerinden biz buna gerileme olarak yorum yaparız. Zaten baktığınızda biz dünya üzerinde neyi doğru yorumluyoruz. Öyle değil mi? Neyse konuyu dağıtmayayım…
Ne zaman biri bir problem yaşarsa veya kötü şeyler olursa, ilk tepkimiz bu gezegen hareketini suçlamak ve ne olduğunu tahmin etmektir.
Merkür’ün bu gerilemesi anında Venüs gezegeni ile yakın temas içinde oluyor. Yani, Merkür'ün geri dönüşü Venüs ile ilgili olacak. Aşk, ilişki, para, değerlerimiz, tutkumuz ve gerçekten istediğimizin şeylerin peşinden gitmekte ısrarcı olacağımızı gösteriyor.
Bunun yanı sıra en yakın çevremizdeki insanların bile manipülasyon ve güvensizliği ile sınanabiliriz. Bilginin ele alınmasında özel bir dikkat gösterilmelidir, çünkü saklanması amaçlanan ne varsa her şeye muhtemelen ortaya dökülebilir.
Kendini kaybolmuş hissediyorsan,
Herkes sana şüpheli gibi geliyorsa,
Kendini izole ediyorsan,
Demek oluyor ki Merkür’ün yan etkileri içerisine giriyorsun. Aynı zamanda bu yukarıdaki saydıklarım senin her zamanki halinde olabilir. Bunu bilemeyiz…
Merkür gezegeni geri dönmeye başladığında ne yapmanız gerektiğini veya ne yapmamanız gerektiğini keşfedin.
Yapılacaklar ve yapılmayacaklar listenizi takip edin ve bu dönemim güzel zamanlar içinde geçmesine izin verin! Aslında Merkür gerilemesini son dakika öğrenmenizin bir anlamı yoktur. Bunu aylar öncesinden biliyor olmanız kıymetlidir. Neyse ki 2020 yılı ajandası çıkıyor. Burada belirttim.2020 yılı için şimdiden ajandanıza not alabilirsiniz.
9 Kasım Tüyap Fuarında İmza gününde ilk satışları başlayacak. Bir Merkür gerilemesinde sizlerle tanışmayı heyecanla bekliyor olacağım…
Gelelim listemize;
1-Merkür gerilemesini aşmanın en güzel yolu; yaptığınız her şeyi titizlikle planlamaktır.
2-Bazı şeylerin aksaması ihtimalini düşünerek olmayacak şeylerde şartları zorlayarak gününüzü mahvetmeyin.
3- Bu dönemde geç kalmamak için bazı şeyleri daha önden planlayın.
4-Çevrenize attığınız mesajlar veya maillerde tekrar kontrollerinizi yapın ve yeniden sorun.
5-Randevular ve toplantılar için en iyisi gitmeden bir daha olup olmadığını kontrol etmeniz olsun.
6-Sürekli onay alarak ve kontrol ederek ilerlemeyi seçin.
7-Acele etmeyin.
8-Gerçekçi olmayan talepleri kendinize hedef koymayın.
9-Teknolojik aletler konusuna gelince: Bu tür zamanlarda yapılan araştırmalar ve deneylerde araçların ve teknolojik cihazların arızalandığı yönündedir. Bu genelde benim tarafımdan da tespit edilmiş bir durumdur. Ben bu durumları cihazlarımın her zaman kontrolleri ve tamirleri için değerlendiririm. Şayet çok acil olmadıkça bir elektronik ürün almamaya özen gösteririm.
10-Bu işlere kendinizi korkunç bir şekilde kaptırıp her yaşadığınız gerginliğe Merkür’ü alet ederseniz bu size daha pahalıya patlayabilir. Bu yüzden Merkür’ün yapabilecekleri belli sizin yapabilecekleriniz bellidir. Yavaşla diyorsa yavaşlayacağız. Amacımız gökyüzüyle yeryüzü arasında ahenkle dans etmektir. Kendinizle kavga etmeyin…
Peki bu yaramaz Merkür ne zaman düze döner?
20 Kasım’da düz hareketine dönecektir.
Dememiz o ki; Merkür gerilemesinin maksadını iyi anlar bu dönemi avantajlı hale çevirip ideal bir şekilde değerlendirmeyi başarırsanız işte o zaman nimetlerinden de faydalanırsınız. Unutmayın ki bu evrende Merkür’ün de bu tarihte bir geri gitme nedeni var.
Allah istemese o gezegen bu tarihte geri gitmez, bir planı olmasa bu şekilde sizi yavaşlatmaz, ben size bu yazıyı “O” istemese yazamam, siz bu yazıyı “O” istemese şu an okuyamazsınız…Belki denk gelen milyonlarca insandan bir tanesisiniz.
Yani bu evrende her şeyin ve herkesin bir amacı ve sebebi var…
Sadece gönlünüzü ve aklınızı genişletin.
Umutlu bir hayatın parçası olun…
Bu ayrıntıyı bir kere daha hatırlatır, mutlu bir gün dilerim…