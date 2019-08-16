Hayata yenilecek kadar cesur olmalısın.

Yepyeni bir gün ve haftanın son gününden hepinize merhaba…
Yeni umutlar ve yeni hayallerle gökyüzüne kafamızı kaldırıyoruz ve bugün elimizde ne var ne yok bakıyoruz.
Ay balık burcunda hareket edecek. Hayalleriniz ve yaratıcılığınız bugün diğer günlere nazaran daha üst noktada olabilir. Daha teslimiyetçi ve çözüm bulmaktan uzak kendinizi hissedebilirsiniz. Bugün daha fazla sanat, doğa, güzellik ve yaşamın ince yönlerine yönelmenizi tavsiye edebiliriz. Eğer bu yönleri bugün dinlerseniz harika bir zaman geçirebilirsiniz. Kafanız biraz karışmış gibi hissedebilir ne yönde kararlar vermeniz gerektiğini bilemediğinizi düşünebilirsiniz. Hislerinize güven duyun. Kişisel hedeflerinize ilerlemek isterken çevrenizden ya da dostlarınızdan gerekli desteği göremediğinizi düşünüyor olabilirsiniz.
Belki de ilerlemek için gerekli finansmana sahip değilsiniz. Hayata karşı yenilmekten ya da başarısız olmaktan korkuyor olabilirsiniz. Bu tür tuzaklara düşmemelisiniz.
Şu an için bunlara yanıt bulmak biraz zor olacaktır. Bunları düşünürken kendinizi gergin hissedebilir, vizyonunuz hakkında artık net kararlar vermek isterken bazı isteklerinizi eyleme geçiremiyormuş gibi gelmesi sizi huzursuzlandırabilir. Sonuç itibariyle bu hep böyle olmayacaktır. Biraz gerginliğe rağmen içinizdeki sevgiyi sürdürebilmek için gayret gösterin. Sadece sabırlı olmalısınız. Ne yapamayacağınızdan ziyade neyin başarılabileceğine odaklanın. Şimdi gelecekteki hasatlar için zemin hazırlamak adına iyi bir zaman. Hayatınızdaki olumlu insanlara dikkat edin veya yeni arkadaşlar edinebilmeniz için yeni gruplara katılın. Finansal ihtiyaçlarınızı değerlendirin ve bir bütçe planlayın. Geleceğinize yönelik hazırlık içinde olmak ve bugün sevdiğiniz bir dostunuzla paylaşımda bulunmak için harika bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Sözlerinize ve ifadelerinize bugün ayrıca dikkat etmenizi tavsiye edebiliriz. Son söyleyeceğiniz sözü ilk söylemeyin. Aynı zamanda yanılgılara ve kandırılmalara karşı daha dikkatli olunması gereken bir gün içindeyiz.
O zaman gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Bir kadınla bir adam ayrı ayrı arabalarında giderlerken çarpışırlar. İkisinin de arabası mahvolur ama şans eseri ikisi de hiç yara almadan kurtulur.
Arabalarından sürünerek çıkarlar ve kadın adama bakıp:
- "Çok ilginç! Sen erkeksin ben de kadın. Arabalarımız mahvoldu ama ikimize de hiçbir şey olmadı. Bu belki de tanışıp, dost olup, hayatımızın sonuna kadar huzur içinde birlikte yaşamamız için bir işarettir" der.
Müthiş heyecanlanan adam:
- "Evet, galiba haklısın" diye cevap verir şaşkınlıkla.
Kadın;
-"Bak, arabam hurdaya döndü ama bir şişe şarap sapasağlam. Bu kesin bir işaret. Bu şarabı içip şansımızı kutlamalıyız" Şarap şişesini adama uzatır.
Adam şişeyi alır, açar ve yarısını içip kadına verir. Kadın hemen şişenin mantarını kapatıp adama geri uzatır.
Bunun üstüne adam sorar:
- "Sen içmeyecek misin?
"Kadın cevap verir:
-"Hayır, ben polisi bekleyeceğim!"
Dememiz o ki; haftayı tebessümle kapatalım J
Mutlu günler dilerim…
Hayata yenilecek kadar cesur olmalısın.
Yepyeni bir gün ve haftanın son gününden hepinize merhaba…
Yeni umutlar ve yeni hayallerle gökyüzüne kafamızı kaldırıyoruz ve bugün elimizde ne var ne yok bakıyoruz.
Ay balık burcunda hareket edecek. Hayalleriniz ve yaratıcılığınız bugün diğer günlere nazaran daha üst noktada olabilir. Daha teslimiyetçi ve çözüm bulmaktan uzak kendinizi hissedebilirsiniz. Bugün daha fazla sanat, doğa, güzellik ve yaşamın ince yönlerine yönelmenizi tavsiye edebiliriz. Eğer bu yönleri bugün dinlerseniz harika bir zaman geçirebilirsiniz. Kafanız biraz karışmış gibi hissedebilir ne yönde kararlar vermeniz gerektiğini bilemediğinizi düşünebilirsiniz. Hislerinize güven duyun. Kişisel hedeflerinize ilerlemek isterken çevrenizden ya da dostlarınızdan gerekli desteği göremediğinizi düşünüyor olabilirsiniz.
Belki de ilerlemek için gerekli finansmana sahip değilsiniz. Hayata karşı yenilmekten ya da başarısız olmaktan korkuyor olabilirsiniz. Bu tür tuzaklara düşmemelisiniz.
Şu an için bunlara yanıt bulmak biraz zor olacaktır. Bunları düşünürken kendinizi gergin hissedebilir, vizyonunuz hakkında artık net kararlar vermek isterken bazı isteklerinizi eyleme geçiremiyormuş gibi gelmesi sizi huzursuzlandırabilir. Sonuç itibariyle bu hep böyle olmayacaktır. Biraz gerginliğe rağmen içinizdeki sevgiyi sürdürebilmek için gayret gösterin. Sadece sabırlı olmalısınız. Ne yapamayacağınızdan ziyade neyin başarılabileceğine odaklanın. Şimdi gelecekteki hasatlar için zemin hazırlamak adına iyi bir zaman. Hayatınızdaki olumlu insanlara dikkat edin veya yeni arkadaşlar edinebilmeniz için yeni gruplara katılın. Finansal ihtiyaçlarınızı değerlendirin ve bir bütçe planlayın. Geleceğinize yönelik hazırlık içinde olmak ve bugün sevdiğiniz bir dostunuzla paylaşımda bulunmak için harika bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Sözlerinize ve ifadelerinize bugün ayrıca dikkat etmenizi tavsiye edebiliriz. Son söyleyeceğiniz sözü ilk söylemeyin. Aynı zamanda yanılgılara ve kandırılmalara karşı daha dikkatli olunması gereken bir gün içindeyiz.
O zaman gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Bir kadınla bir adam ayrı ayrı arabalarında giderlerken çarpışırlar. İkisinin de arabası mahvolur ama şans eseri ikisi de hiç yara almadan kurtulur.
Arabalarından sürünerek çıkarlar ve kadın adama bakıp:
- "Çok ilginç! Sen erkeksin ben de kadın. Arabalarımız mahvoldu ama ikimize de hiçbir şey olmadı. Bu belki de tanışıp, dost olup, hayatımızın sonuna kadar huzur içinde birlikte yaşamamız için bir işarettir" der.
Müthiş heyecanlanan adam:
- "Evet, galiba haklısın" diye cevap verir şaşkınlıkla.
Kadın;
-"Bak, arabam hurdaya döndü ama bir şişe şarap sapasağlam. Bu kesin bir işaret. Bu şarabı içip şansımızı kutlamalıyız" Şarap şişesini adama uzatır.
Adam şişeyi alır, açar ve yarısını içip kadına verir. Kadın hemen şişenin mantarını kapatıp adama geri uzatır.
Bunun üstüne adam sorar:
- "Sen içmeyecek misin?
"Kadın cevap verir:
-"Hayır, ben polisi bekleyeceğim!"
Dememiz o ki; haftayı tebessümle kapatalım J
Mutlu günler dilerim…