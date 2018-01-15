Hayat, ileriye doğru yaşanan ve geriye doğru anlaşılan bir şeydir

Günaydın yepyeni bir hafta olmakla birlikte yeniaylı bir hafta içerisine de giriyoruz. Gökyüzünde aksiyon bitmiyor. Döngü her şekilde gerçekleşiyor. Evren üzerine düşeni eksiksiz bir şekilde yaparken bizimde bunu anlamamızı bekliyor. Bu döngülere 'Kadersel' demeyelim, Onun yerine 'Yazılım' diyelim! Yazılımınızı güncellerseniz, yani özetle 'İrade' nizi bunu doğru kullanırsanız oldukça güzel bir dönem içine gireceksiniz. Âmâ eski yazılım ile çalışırsanız cesaret edip yüklemezseniz oldukça ağır yavaş ve geri planda hareket edeceksiniz. Buda size haksızlık gibi gelecek.

Pazartesi günü boyunca Ay Oğlak burcunda hareket ediyor olacak. Aynı zamanda Satürn gezegeni ile kavuşum yapması duygusal anlamda bizleri oldukça zorlayabilir. Kendimizi anlam veremediğimiz bir baskı altında hissedebiliriz. Bu yüzden mümkün oldukça daha emin adımlarla hareket etmeliyiz. Gün içinde şartlarımızı korumalı ve gerçek dışı riskler almamalıyız. İçinizdeki dürtü birden bir şeyler yapmanız ve hayatınızı değiştirmeniz yönünde olurken zihinsel anlamda ne yapacağınızı bilememek ve sanki o geçmiş yılların acısını almak için hızlı olaylara atılım sergileyebilirsiniz.

Bugün bu tür konularla ilgili ilk deneyimlerinizi yaşıyorsanız daha sakin ve sabırlı olmanızda fayda var. Öğleden sonraki süreçte ilişkilerimiz adına daha rahat ilerleyeceğimiz ve empati yeteneğimizin daha açık olduğu bir zaman diliminde olacağız. Aynı anda çok fazla hedef üzerinde çalışmayın. Başlamak için bir hedef uygun olacaktır. Ulaşamayacağınız hedefler belirlemek sonunda sizde hayal kırıklığı, kızgınlık ve özgüven sarsılması yaratır. Hedefleriniz zor gibi gelse de ulaşılabilir ve mantıklı olmalıdır. Hedeflerinizin her bölümü için, adım adım detaylı aksiyon planı hazırlayın. Pek çok hedef, ne zaman ne yapılacağı planlanmadığı için başarısızlığa uğrar. Yapacağınızı planlayın ve planladığınızı yapın.

Gelelim günün tavsiyesine;

İnsanoğlu güçlü bir yaradılışa sahiptir. Ne var ki, bu gücümüzü sınayabilmek için hayatta güçlüklerle karşılaşmak, onlar karşısında dik durma savaşı vermek gerekir. Hayat bizi zorlamadıkça, içimizdeki güçten haberdar olmadan, günlük olayların akışına kapılarak yaşamaya devam ederiz. Olaylar veya koşullar zor veya imkânsız görünse de, içimizde saklı gücümüzle, konu her ne ise üzerine giderek üstesinden gelebiliriz.

Çünkü hiçbir güzellik altın tepsi içerisinde önümüze konulmaz. Dolayısıyla koşullara takılmak yerine, işin neresinden başlamamız gerektiğine bakalım. Sakin kalmaya özen göstererek olaylar arasında ayırım yapmadan her zaman ve her koşulda başarılı olacağımıza önce kendimiz inanalım.

Çalışmaya açık bir yaklaşım kazanarak, negatif düşüncelerimizle kendimize engel koymaktan uzak kaldığımız sürece başarıyı yakalama şansımız yüksek olur. Ne dersiniz, denemeye başlayalım mı?

Dememiz o ki; Bu nedenle kullandığınız her sözcüğün niyetinizle, varmak istediğiniz noktayla ilgili olmasına özen gösterin. Ağzımızdan çıkan en küçük bir söz bile tüm vücudumuza, tüm evrene yaydığımız bir emirdir. Dolayısıyla odaklandığımız düşünceler ve sıkça ağzımızdan çıkan sözler bir süre sonra bizim gerçekliğimiz olmaya başlar.

Kahveniz tatlı haftanız cesur olsun…

Mutlu günler dilerim…