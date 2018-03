Geleceğimizi yaşam koşullarımız değil verdiğimiz kararlar belirler

Güneş koç burcuna geçti ve Yepyeni bir döngünün başlangıcına giriş yaptık. Enerjimizin değişim göstereceği ve aynı zamanda mücadelelerimizden sonuç alacağımız önemli bir dönem. Zaman kös kös oturma ve hayatınızı sorgulama zamanı değil. O dönem bitti. Biliyorsunuz oturup düşünmeniz gereken zaman geldiğinde bunu da yapmanız gerektiğini söyledik. Şimdi durum eyleme geçme ve hareket etme zamanı. Evrenle uyumlu ve ahenkli bir şekilde hareket etmezseniz yorulan siz olursunuz.

Hiç kimsenin ön yargısı ve yorumu sizi baskılamasın. Bugün Ay boğa burcunda hareket edecek. Diğer günlere göre daha rahat ve kendi konforunuzu korumak istediğiniz bir enerji akışı var olacak. Çevrenizde insanların yorumlarına çok fazla takılmayın. İnsanların kafalarının içine girip bizim hakkımızdaki yargılarını değiştiremeyiz, kalplerini yarıp kötü duygularını çıkaramayız, bizi yolda yürürken görmüş bir insan bile hakkımızda onlarca kötü fikre sahip olabiliyorken, neyi düzeltmeye çalışıyoruz? Boşverin gitsin. Kendinize ve bu topluma ne kadar faydalı olabilirsiniz bununla ilgilenin. Aynı zamanda önyargılı bu insan sizde olabilirsiniz. İnsanları koşulsuz sevebilme yeteneklerinizi geliştirin.

Bugün kariyerinizde var olan problemlerinizi üstlerinizle görüşmeyi deneyin. Onların getirdikleri çözümler size yardımcı olabilir, stresinizi bir anda azaltabilir. Ayrıca spor yaparken hız gerektiren hareketlerden kaçınmanız faydanıza olacaktır. Finansal beklentilerinizle ilgili otorite sahibi figürlerle bazı fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili bir takım fedakârlıklar yapmanız gerekebilir. Geçmişi sorgulayacağınız bir süreç içindesiniz. İlişkilerinizi pişmanlıklar üzerine kurmamalı, her şeyi kendinize dert edenlerden olmamalı, hayata yeni ve daha farklı gözlerle bakmayı kendinize ilke edinmelisiniz. Geçmişi değiştirebilme gücümüz olmayacağı gibi yaşadığımız pişmanlıkları da örtmemiz mümkün değildir. Zamanında yaşananlar olması gereken şeylerdi. Fakat değiştirebileceğiniz tek bir an vardır o da şimdiki zamandır. Kendinizi geleceğe yönelik bazı ideallerinizi gerçekleştirmek isterken bulmanız an meselesi. İdeallerinize bir adım daha yaklaşmak için mücadeleler verecek ve bunu hayata hızlıca geçirmek için özel planlar yapacaksınız.

Gelelim günün tavsiyesine;

SANKİ BU BAHAR!

Kaç bahardır planlıyorsun çiçekli, rüzgarda açılan etekli bir elbise giymeyi?

Artık ne olursa olsun bu bahar esintili biri olmayı.

Tüy gibi hafif, oradan oraya uçuşmayı...

Nasılmış, nedenmiş meselesini bir mevsimlik tatil edip sokağa çiçek gibi dökülmeyi...

Bilmiyorum, ama senin aklında "fena" bir şey var gibi geldi bana.

Bu bahar göster bakalım numaranı!

Kaç bahardır planlıyorsun bu sefer kesinlikle erken bir bahar tatiline çıkmayı?

Hiçbir şeyin sana ait olmadığı, sabun kokulu bir pansiyon odasında biraz kendine bakmayı. Pansiyondan çıkıp kimseyle konuşmadan,

her şeyi ceplerine doldurmuş olaraktan, gün boyu serseri gibi dolanmayı...

Siyah - beyaz bir filmin başrol oyuncusu gibi uzaklara dalıp kahramanca kararların sigarasını yakmayı...

Bilmiyorum, ama sanki bu bahar mühim kararlar verecekmişiz gibi geldi bana.

Sanki bu bahar seçeceksin yolunu.

Peki bahar vakti seçilen yoldan hayır gelir mi?

Ama zaten hayır getirecek yollar hiç senin gibiler için değildi ki!

Söyle bakayım sen, kaç bahar geçirdin toprağa bulanmadan?

Şöyle çok eskidenki gibi çamurdan köfteler, topraktan pastalar yapmadan. Sırf yeni bitmiş otlar pembe topuklarını gıdıkladı kadar, gidip gelen karıncalara bakasın var senin.

Senin kendine bakasın var bu bahar, yaz sıcağı bastırmadan.

Biz de biraz anlıyorsak bu işlerden -her nev'i serserilikten ve ihtiyatsız ömürler bilgisinden biraz olsun yani, bu baharı kendine ayır derim.

Bilmiyorum ama kafanın içinin bir bahar temizliğine ihtiyacı var gibi geldi bana.

İyi olmaz mıydı yani, açıp başımızı, çıkarsak beynimizi, yıkasak bakır leğenlerde.

Sabun tozlarıyla, çitileye çitileye. Şöyle foşurdata foşurdata.

Bilmiyorum ama senin ihtiyacın var gibi geldi bana, bu bahara.

Biraz kendine bakmaya...

Dememiz o ki; Bu bahar başka bir bahar olsun. Daha önceki yazılarımda yaşamınızın herhangi bir kısmını değiştirebilecek güce sahip olduğunuzu söylemiştim. Peki, o nerededir? Onunla nasıl anlaşacağız? Hepimiz yeni sonuçlara ulaşmak için yeni eylemler yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz, fakat hepimiz eylemlerimize bir kararın babalık yaptığını anlamak zorundayız; kararın gücü, değişimin gücüdür. Tekrar belirtmeliyim ki, yaşamımızdaki olayları her zaman kontrol edemeyiz, fakat bu olaylarla ilgili olarak ne düşüneceğimizi, neye inanacağımızı, ne hissedeceğimizi ve ne yapacağımızı kontrol edebiliriz. Yaşamımızın her anında kendi kendimizi kabul etsek de, etmesek de; yeni seçimlerimizin, yeni eylemlerimizin ve yeni sonuçlarımızın nedeninin sadece bir ya da iki karara bağlı olduğunu hatırlamalıyız.

Biraz kendine bak…

O zaman iyi baharlar…