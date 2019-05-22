Geçmişi değiştiremezsiniz ama gelecek için hala bir şansınız olabilir.

Günaydınlar diliyorum yepyeni bir günden…
Sizler için Telegram uygulamasında bir grup oluşturdum.2 gündür oldukça aktif etkileşim içindeyiz. İnstagram da hikayelerim kısmında nasıl gruba üye olabileceğinizi bahsettim.
Telegram uygulamasını yükledikten sonra eğer bilgisayardan giriş yapıyorsanız bu linke tıklayın.
https://web.telegram.org/#/im?p=@Astromatikaskerleri
Şayet cep telefonunuzdan giriş yapacaksanız bu linke tıklayıp gelebilirsiniz.
http://t.me/Astromatikaskerleri
Bu grubu kuruyor olma amacım Astrolojinin sadece burçlardan ibaret olmadığını ve sizlerin de artık temel noktada kendi haritanız üzerinde belli yönlerinizi keşfetmenizi sağlamaktır.
Bu grubunun içinde astrolojiyi bilen ilgilenenler de var ve hepsi birbirine yardım ediyor.
Yani ben hepinize yetişemem ama bir ekip çalışmasıyla herkes yükselen burcunu, ay burcunu, Merkür’ünü, Venüs’ünü bilir.
Ben aralarda gruba video ve ses kaydı gönderiyorum.
Anketler yapıyorum. Orası bizim bir araya geldiğimiz ve gökyüzü yıldız savaşçılarının kendi ile verdiği mücadelesinde başarıyla çıkma platformu olarak değerlendirebilir.
İnsanların doğum haritaları yaşam denen oyunu bir komedi veya trajedi gibi görebilir. Senaryonuzdaki aktörler aslında gezegenlerinizdir.
Gezegenlerinize düşen burçlarınız ise payınıza düşen senaryonuzdaki rolünüzdür.
İçinde yer aldıkları evler ise kendinizi iyi hissettiğiniz yaşam alanlarıdır.
Haritanızdaki açılar ise iletişim halinde olduğunuz insanların sizlere karşı tavırları ve sizlerin onları nasıl gördüğünüzdür. Sizleri ne yönde geliştireceklerine dair fikirler sunarlar. Aktörlerin birbirleri ile kurdukları iletişim senaryonun akışını belli eder. Yani Güneş ve Satürn ile bir kare oluşturuyorsa demek oluyor ki üzerinizde herhangi bir konudan dolayı baskı ve manipülasyon hissedebilirsiniz. Bu duygu sizi daha disiplinli ve kurallara uyan bir doğrultuya getirmeye planlıyor olabilir gibi düşünün.
Bunları daha detaylı grupta konuşuyoruz.
Bugün ay oğlak burcunda ilerliyor. Kendi içinizde anlam veremediğiniz bazı iş yükleri ile karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Özellikle kariyeriniz ile ilgili konular kafanızı karıştırıyor olabilir. Duygusal anlamda gün içinde inişli çıkışlı hissedebilirsiniz kendinizi. Hayatınızı sorguladığınız bu günlerde, kimlere ne kadar değer verdim ya da kimlere neden bu kadar emek verdim sorularını sorup hırpalanmayın. Geçmişi sürekli düşünerek değiştiremezsiniz. Geçmişle olan hesaplaşmanızı bırakmanız da fayda Var. Önünüze bakmalı ve yeni hedefler içinde olmalısınız.
Günün birinde son kez olduğundan haberin olmadan bazı şeyleri burada bırakmak zorunda kalacaksınız. O yüzden, sevdiğiniz her şeyi tutkuyla yapmalısınız. Kalan yıllarınızın kıymetini bilmeli, söylemediklerinizi söylemeli ve bazı şeyleri artık hoş görmeyi öğrenmelisiniz çünkü ne kadar devamınız olduğunu bilmiyorsunuz…
Mutlu günler dilerim.
Geçmişi değiştiremezsiniz ama gelecek için hala bir şansınız olabilir.
Günaydınlar diliyorum yepyeni bir günden…
Sizler için Telegram uygulamasında bir grup oluşturdum.2 gündür oldukça aktif etkileşim içindeyiz. İnstagram da hikayelerim kısmında nasıl gruba üye olabileceğinizi bahsettim.
Telegram uygulamasını yükledikten sonra eğer bilgisayardan giriş yapıyorsanız bu linke tıklayın.
https://web.telegram.org/#/im?p=@Astromatikaskerleri
Şayet cep telefonunuzdan giriş yapacaksanız bu linke tıklayıp gelebilirsiniz.
http://t.me/Astromatikaskerleri
Bu grubu kuruyor olma amacım Astrolojinin sadece burçlardan ibaret olmadığını ve sizlerin de artık temel noktada kendi haritanız üzerinde belli yönlerinizi keşfetmenizi sağlamaktır.
Bu grubunun içinde astrolojiyi bilen ilgilenenler de var ve hepsi birbirine yardım ediyor.
Yani ben hepinize yetişemem ama bir ekip çalışmasıyla herkes yükselen burcunu, ay burcunu, Merkür’ünü, Venüs’ünü bilir.
Ben aralarda gruba video ve ses kaydı gönderiyorum.
Anketler yapıyorum. Orası bizim bir araya geldiğimiz ve gökyüzü yıldız savaşçılarının kendi ile verdiği mücadelesinde başarıyla çıkma platformu olarak değerlendirebilir.
İnsanların doğum haritaları yaşam denen oyunu bir komedi veya trajedi gibi görebilir. Senaryonuzdaki aktörler aslında gezegenlerinizdir.
Gezegenlerinize düşen burçlarınız ise payınıza düşen senaryonuzdaki rolünüzdür.
İçinde yer aldıkları evler ise kendinizi iyi hissettiğiniz yaşam alanlarıdır.
Haritanızdaki açılar ise iletişim halinde olduğunuz insanların sizlere karşı tavırları ve sizlerin onları nasıl gördüğünüzdür. Sizleri ne yönde geliştireceklerine dair fikirler sunarlar. Aktörlerin birbirleri ile kurdukları iletişim senaryonun akışını belli eder. Yani Güneş ve Satürn ile bir kare oluşturuyorsa demek oluyor ki üzerinizde herhangi bir konudan dolayı baskı ve manipülasyon hissedebilirsiniz. Bu duygu sizi daha disiplinli ve kurallara uyan bir doğrultuya getirmeye planlıyor olabilir gibi düşünün.
Bunları daha detaylı grupta konuşuyoruz.
Bugün ay oğlak burcunda ilerliyor. Kendi içinizde anlam veremediğiniz bazı iş yükleri ile karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Özellikle kariyeriniz ile ilgili konular kafanızı karıştırıyor olabilir. Duygusal anlamda gün içinde inişli çıkışlı hissedebilirsiniz kendinizi. Hayatınızı sorguladığınız bu günlerde, kimlere ne kadar değer verdim ya da kimlere neden bu kadar emek verdim sorularını sorup hırpalanmayın. Geçmişi sürekli düşünerek değiştiremezsiniz. Geçmişle olan hesaplaşmanızı bırakmanız da fayda Var. Önünüze bakmalı ve yeni hedefler içinde olmalısınız.
Günün birinde son kez olduğundan haberin olmadan bazı şeyleri burada bırakmak zorunda kalacaksınız. O yüzden, sevdiğiniz her şeyi tutkuyla yapmalısınız. Kalan yıllarınızın kıymetini bilmeli, söylemediklerinizi söylemeli ve bazı şeyleri artık hoş görmeyi öğrenmelisiniz çünkü ne kadar devamınız olduğunu bilmiyorsunuz…
Mutlu günler dilerim.