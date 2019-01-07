Empatinin en temel medeniyet kalitesi olduğuna inanıyorum

Günaydın yeni haftadan hepinize merhaba; Bu hafta listeleri zorlayan 1. Numaralı gökyüzü olayımız dün gerçekleşen yılın ilk güneş tutulmasıdır.
Hayatınızla ilgili hissettiğiniz derin sızılar bu alanla ilişkilendirilirken aynı zamanda başka bir yönden değerlendirildiğinde kendi yaşamınızı dönüştürmek için kullanılabilecek derin iç görü fırsatları ve başka insanları da daha iyi anlamanıza yardımcı olacak fırsatları da yine bu alanla ilişkilendirebiliriz. Yani olaya nerden baktığınız çok önemlidir. Tutulmalar, genellikle gelmediğini görmediğiniz bir değişikliği işaret eder. Bu, gelecek bir buçuk yıl içinde açılacak olan bir sürecin bilinmeyen bir başlangıcıdır. Öyleyse, Plüton, Satürn ve güney ay düğümünün bir araya gelmesi sınırların ve güçle ilgili derslerin son dokuz yılda bize neler getirdiğini hayatımız üzerinde göstermeye başladığını söyleyebiliriz. Dokuz yıl önce, kendi hikayemizin bir sonraki bölümünü yazmaya ve geleceğin gerçekçi bir şekilde iddialı bir planını çıkarmaya başladık.
Ve şimdi, dokuz yıl öncenin bazı korkuları yada kaygıları hayatımızda ilk sinyallerini vermeye başlamıştı.
2009 Yıllarının son aylarında Kuzey Düğümü de yengeç yerine oğlak vardı. Şimdiye benzer bazı tutulmalar oldu.
Temmuz 2009 ve Ocak 2011’e bakın.
O zamanlar için elde ettiğimiz şeyler yaratıcılık ve becerikliliklerinizle birleştiler.
Şimdi o dönemlerde yaşanılanlar sizleri bugün ki konum ve durumunuza aslında bir nevi taşıdılar. O dönemin küçük gemisi size edebildiği kadar iyi hizmet etti, ancak ilerlemek istiyorsak gitmesine izin vermeliyiz ve gemiye tırmanmamızı bekleyen daha büyük bir gemi olduğunu bilerek korkmadan ilerlemeliyiz.
Mesela belki o dönemlerde hayatınızla ilgili o dönemlerde hiç hedeflemediğiniz bir işte kadro aldınız. Ya da evlendiniz? Ya da ülke değiştirdiniz. Belki işyeri kapattınız? Belki öğrenciydiniz aile şartlarınıza bağlı bazı değişimleri yönetmek zorundaydınız.
Ay Düğümleri zodyak üzerinde karşıt işaretleri temsil ederler. Buda aslında bize dengenin en uygun amaç olduğunu hatırlatır. Çok fazla hayır demeye yatkınsanız, bu yıl daha fazla evet demeyi deneyin.
Daha büyük bir gemi, daha geniş bir ufuk için hazırsınız; sadece doğru adımınızı izleyin ve denize düşmeyin. Belki de bir süredir, yalnız başına sert bir şekilde kürek çekmekte olduğunuz soğuktan çıkma vakti geldi. Uzun bir yol katettiniz ve şimdi hikayenizin bir sonraki bölümünü anlama zamanı ne zaman “hayır” demeniz ve ne zaman “belki” demeniz gerektiğine karar vermenin zamanı geldi.
Merkür’ün 24 Ocak tarihine kadar oğlakta olması ise sizlerin işlerini verimli bir şekilde toparlamanıza yardımcı olacaktır. Ofisteki ya da yaşantınızdaki biriktirdiğiniz köşelere not aldığınız işlerinizi dolaşarak uzun süredir ihmal edilen görevleri, yapılacaklar listelerini şöyle bir göz atın.
GÖKYÜZÜNDE BUGÜN NELER OLUYOR?
İlişkiler heyecan kazanıyor!
*Ay sabah saatlerinde Oğlak burcundan Kova burcuna geçiş yapıyor.
*Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor.
*Uranüs Düz hareketine geçiş yapıyor.
Kariyerinizi ifade eden konu ve olaylarda yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Hedeflerinizde bazı değişiklikler meydana gelerek hayatınızı ve statünüzü değiştireceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. İlişkilerinizde kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulmaya çalışarak karamsar yönünüzden uzaklaşırsanız, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. İlişkileriniz yön değiştirmeye hazırlık yapıyor.
Güzel bir hafta dilerim.
Empatinin en temel medeniyet kalitesi olduğuna inanıyorum
Günaydın yeni haftadan hepinize merhaba; Bu hafta listeleri zorlayan 1. Numaralı gökyüzü olayımız dün gerçekleşen yılın ilk güneş tutulmasıdır.
Hayatınızla ilgili hissettiğiniz derin sızılar bu alanla ilişkilendirilirken aynı zamanda başka bir yönden değerlendirildiğinde kendi yaşamınızı dönüştürmek için kullanılabilecek derin iç görü fırsatları ve başka insanları da daha iyi anlamanıza yardımcı olacak fırsatları da yine bu alanla ilişkilendirebiliriz. Yani olaya nerden baktığınız çok önemlidir. Tutulmalar, genellikle gelmediğini görmediğiniz bir değişikliği işaret eder. Bu, gelecek bir buçuk yıl içinde açılacak olan bir sürecin bilinmeyen bir başlangıcıdır. Öyleyse, Plüton, Satürn ve güney ay düğümünün bir araya gelmesi sınırların ve güçle ilgili derslerin son dokuz yılda bize neler getirdiğini hayatımız üzerinde göstermeye başladığını söyleyebiliriz. Dokuz yıl önce, kendi hikayemizin bir sonraki bölümünü yazmaya ve geleceğin gerçekçi bir şekilde iddialı bir planını çıkarmaya başladık.
Ve şimdi, dokuz yıl öncenin bazı korkuları yada kaygıları hayatımızda ilk sinyallerini vermeye başlamıştı.
2009 Yıllarının son aylarında Kuzey Düğümü de yengeç yerine oğlak vardı. Şimdiye benzer bazı tutulmalar oldu.
Temmuz 2009 ve Ocak 2011’e bakın.
O zamanlar için elde ettiğimiz şeyler yaratıcılık ve becerikliliklerinizle birleştiler.
Şimdi o dönemlerde yaşanılanlar sizleri bugün ki konum ve durumunuza aslında bir nevi taşıdılar. O dönemin küçük gemisi size edebildiği kadar iyi hizmet etti, ancak ilerlemek istiyorsak gitmesine izin vermeliyiz ve gemiye tırmanmamızı bekleyen daha büyük bir gemi olduğunu bilerek korkmadan ilerlemeliyiz.
Mesela belki o dönemlerde hayatınızla ilgili o dönemlerde hiç hedeflemediğiniz bir işte kadro aldınız. Ya da evlendiniz? Ya da ülke değiştirdiniz. Belki işyeri kapattınız? Belki öğrenciydiniz aile şartlarınıza bağlı bazı değişimleri yönetmek zorundaydınız.
Ay Düğümleri zodyak üzerinde karşıt işaretleri temsil ederler. Buda aslında bize dengenin en uygun amaç olduğunu hatırlatır. Çok fazla hayır demeye yatkınsanız, bu yıl daha fazla evet demeyi deneyin.
Daha büyük bir gemi, daha geniş bir ufuk için hazırsınız; sadece doğru adımınızı izleyin ve denize düşmeyin. Belki de bir süredir, yalnız başına sert bir şekilde kürek çekmekte olduğunuz soğuktan çıkma vakti geldi. Uzun bir yol katettiniz ve şimdi hikayenizin bir sonraki bölümünü anlama zamanı ne zaman “hayır” demeniz ve ne zaman “belki” demeniz gerektiğine karar vermenin zamanı geldi.
Merkür’ün 24 Ocak tarihine kadar oğlakta olması ise sizlerin işlerini verimli bir şekilde toparlamanıza yardımcı olacaktır. Ofisteki ya da yaşantınızdaki biriktirdiğiniz köşelere not aldığınız işlerinizi dolaşarak uzun süredir ihmal edilen görevleri, yapılacaklar listelerini şöyle bir göz atın.
GÖKYÜZÜNDE BUGÜN NELER OLUYOR?
İlişkiler heyecan kazanıyor!
*Ay sabah saatlerinde Oğlak burcundan Kova burcuna geçiş yapıyor.
*Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor.
*Uranüs Düz hareketine geçiş yapıyor.
Kariyerinizi ifade eden konu ve olaylarda yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Hedeflerinizde bazı değişiklikler meydana gelerek hayatınızı ve statünüzü değiştireceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. İlişkilerinizde kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulmaya çalışarak karamsar yönünüzden uzaklaşırsanız, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. İlişkileriniz yön değiştirmeye hazırlık yapıyor.
Güzel bir hafta dilerim.