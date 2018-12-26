Eğri ayağın gölgesi de eğridir

Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba. Yeni yılımıza geri sayım başladı. Tüm heyecanımızla harika bir yıla doğru ilerliyoruz.
Ocak Ay’ına hızlı giriş yapacağız. Şimdiden hazırlıklı olun.4 Tane gezegen kendi asaletli konumundayken bir yıl başlıyor. Ne kadar asaletli ve etik davranmak zorunda olduğumuz bir yıl içine girdiğimizi buradan anlayabilirsiniz. Yani asil asil susan, ahlaklı ve etik çalışan, sağa sola saldırmayan, işini gücünü düzgün yapan herkesin iyi sonuçlar aldığı bir süreç bu. Mars Koç burcunda, Satürn Oğlak burcunda, Jüpiter yay burcunda ve Neptün balık burcunda bir geçiş yapıyoruz.
Bu gezegen duruşları hepinizin hayatınızda haritalarınıza göre farklı anlamları olacaktır. Haritanıza göre öykünüz her ne ise bu şekilde düşünün.
Mesela ben bir koç burcu olarak ocak ayı içi birtakım önlemlerimi kendime göre almaya başladım. Bir kere rekabetin arttığı, aynı platformda aynı işi yaptığım insanların kolay hedefinde olmaya açık olduğum bir ocak ayı beni bekliyor. Bu benim kendimle ilgili öngörüm. Herhangi bir rakibin bana saldırgan bir yaklaşımı ya da kendini bilmez bazı davranışları, manipülasyonları ile karşılaşabilirim. Bu yüzden bu tarz konularda Satürn oğlak duruşu sergilemem gerektiğinin farkında olmam lazım.
Nasıl mı mesela mesleki duruşum ve işime verdiğim özen ön planda olmalı ve şahsi egomu geri plana atmam gerekmektedir. Bu yönden ilerlemem gerektiğini bilerek kendimi kontrol ediyorum. Zaten haritama göre bazı transitlerde tahmin ettiğim bazı şeyleri gözlemledim. Şimdi bunların tetiklenmesi ile tekrar olma öngörümle hukuki bazı önlemler bile aldım.
Çünkü benim gönlümü verdiğim bu ilmin önüne hiç kimsenin egosunun geçmesine izin vermeyeceğim. Ben kendi egomu bile bu işin arkasında tutabiliyorsam bu alana kolay kolay kimseyi sokmam.
Hali hazırda bu sohbeti Ay aslan burcunda yaptığımızı da hatırlatırım.
Ne kadar manidar öyle değil mi? Neyse devam edelim…
Neyi sevmiyorum biliyor musunuz?
Kaba, saba ve mahalle kavgası tarzında ifadelerde sosyal medya zorbası şeklinde sanki dünyadaki tüm yalan dolanı kendisi düzeltiyormuş ve tüm gerçekleri buluyormuş süsüyle saldırgan kişilerle muhatap olmayı sevmiyorum. Bazen görüyorum doktorlar arasında, avukatlar arasında, güzellik merkezi sahipleri, psikologlar, ekonomistler, astrologlar arasında yani kısaca her meslek grubunda bu tarz rekabetlerin çok tatsız iletişimleri ile karşılaşıyorum.
Yani şu da olabilir, davanda haklı olursun bir savaşın vardır onu vermen gerekir ama bununda yolu yordamı usulü ve bir ispatı olmalıdır. Kafana göre sağa sola saldıramazsın.
Aslında bizim gökyüzünü yorumlayan bu işe gönlünü vermiş bazı meslektaş arkadaşlarımın şunu bence çok iyi fark etmesi gerekmektedir. Bizim diğer meslek grupları arasındaki gibi kavga etmeye ve tartışmaya hiçbir lüksümüz yok. Biz diğer alanlara göre çok daha zor anlaşılması güç işler yapıyoruz.
Neden mi?
Çünkü diğer meslek grupları ülkemizde öngörü noktasında bir yere gelmiş ve bilimsel gerçeklikleri olan alanlardır. Ama ülkemizde halen astroloji ilimi çok zor kabul gören bir alandır. Bizler asıl savaşımızı bilimsel noktada bunu ispatlıyor şekilde vermemiz gereklidir. Aksine bu iş şahsi kavga haline gelirse o zaman Astrolojiyi yok sayarız ve insanlar bunu yeteri kadar ciddiye almaz. Bu yüzden bu işe gönlünü vermiş tüm meslektaşlarımla el ele vermeliyiz. Önemli olan kedinin ak ya da kara olması değil, fareyi yakalamasıdır. Gelin şu işi tecrübelerimizi birleştirerek bilimselleştirmek adına girişimlerde bulunalım. Bulunmayacaksanız da yol verin, yolda durup dikkat dağıtmayın, biz geçelim.
En çok sorulan soru: Kimden Astroloji eğitim almalıyım?
Bu işi iyi yapan duruşuyla tavrıyla her zaman sevdiğim bu ülkenin önemli değerlerinden olan hocalarım var. Aslında bilinmeyen daha hangi hocalarımız vardır ama benim yakinen bildiğim ve eğitim aldığım hocalardan bahsediyorum.
Hakan Kırıkoğlu ve Öner Döşer.
Değerli hocalarımın Astroloji okulları var. Hatta gidemeyenler için online eğitimlerde yapıyorlar. Çok güzel eğitimler alabilirsiniz. Kendi haritanızı ve sevdiklerinizin haritalarını yorumlayacak kadar bilgiye en az 3 yıl içinde sahip olabilirsiniz. Kusur örten, naif, vicdanlı, sağlam öngörüleri olan, kaliteli duruşlarıyla duran insanlardır. Kimden eğitim aldığınız bu ilmi kimle öğrenmeye çalıştığınız, kimi okuduğunuz o kadar önemli ki. Doğru izleri takip etmelisiniz.
Dememiz o ki;
İnsanlar neden bu kadar egolarıyla savaş veriyorlar. Birini övgüde bulunmak, helal olsun demek, yüreklendirmek çok mu zor. İnsanlara cesaret verin arkadaşlar. İnsanların heveslerini kırmayın. Kimseyi bu dünyaya geldiğine pişman etmeyin. Sizleri geldiğinize pişman edecek noktaya getirenleri umursamayın. İnsan doğru bildiği yola çıkıyorsa karşısına engellerde çıkar. İnsan doğru bildiği yoldan ya şaşar ya da devam eder. Önündeki engellerden etkilenmeden yoluna devam eden insan engel koymaya çalışanlara şöyle der;
Yiğit yürür, şan yürür,
Dalda su, damarda kan yürür.
İnandığın yolda engel tanıma;
İt ürür, kervan yürür.
GÖKYÜZÜNDE NELER OLUYOR?
Her görüşe açık olmalısınız.
Ay aslan burcunda ilerliyor. Görüşlerinizi savunmak ve körü körüne karşı tarafı ikna etme arzusundan vazgeçmelisiniz. Bütün görüşlere açık olmalısınız ve hiçbir görüşe kaskatı bağlı kalmamalısınız. Resmin bütününü görmeli ve acele kararlar almamalısınız. Gelecekle ilgili planlarımızın gerçekleşmesi için bugünlerde olabildiğince az hata yapmamız gereklidir.
Eğri ayağın gölgesi de eğridir
Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba. Yeni yılımıza geri sayım başladı. Tüm heyecanımızla harika bir yıla doğru ilerliyoruz.
Ocak Ay’ına hızlı giriş yapacağız. Şimdiden hazırlıklı olun.4 Tane gezegen kendi asaletli konumundayken bir yıl başlıyor. Ne kadar asaletli ve etik davranmak zorunda olduğumuz bir yıl içine girdiğimizi buradan anlayabilirsiniz. Yani asil asil susan, ahlaklı ve etik çalışan, sağa sola saldırmayan, işini gücünü düzgün yapan herkesin iyi sonuçlar aldığı bir süreç bu. Mars Koç burcunda, Satürn Oğlak burcunda, Jüpiter yay burcunda ve Neptün balık burcunda bir geçiş yapıyoruz.
Bu gezegen duruşları hepinizin hayatınızda haritalarınıza göre farklı anlamları olacaktır. Haritanıza göre öykünüz her ne ise bu şekilde düşünün.
Mesela ben bir koç burcu olarak ocak ayı içi birtakım önlemlerimi kendime göre almaya başladım. Bir kere rekabetin arttığı, aynı platformda aynı işi yaptığım insanların kolay hedefinde olmaya açık olduğum bir ocak ayı beni bekliyor. Bu benim kendimle ilgili öngörüm. Herhangi bir rakibin bana saldırgan bir yaklaşımı ya da kendini bilmez bazı davranışları, manipülasyonları ile karşılaşabilirim. Bu yüzden bu tarz konularda Satürn oğlak duruşu sergilemem gerektiğinin farkında olmam lazım.
Nasıl mı mesela mesleki duruşum ve işime verdiğim özen ön planda olmalı ve şahsi egomu geri plana atmam gerekmektedir. Bu yönden ilerlemem gerektiğini bilerek kendimi kontrol ediyorum. Zaten haritama göre bazı transitlerde tahmin ettiğim bazı şeyleri gözlemledim. Şimdi bunların tetiklenmesi ile tekrar olma öngörümle hukuki bazı önlemler bile aldım.
Çünkü benim gönlümü verdiğim bu ilmin önüne hiç kimsenin egosunun geçmesine izin vermeyeceğim. Ben kendi egomu bile bu işin arkasında tutabiliyorsam bu alana kolay kolay kimseyi sokmam.
Hali hazırda bu sohbeti Ay aslan burcunda yaptığımızı da hatırlatırım.
Ne kadar manidar öyle değil mi? Neyse devam edelim…
Neyi sevmiyorum biliyor musunuz?
Kaba, saba ve mahalle kavgası tarzında ifadelerde sosyal medya zorbası şeklinde sanki dünyadaki tüm yalan dolanı kendisi düzeltiyormuş ve tüm gerçekleri buluyormuş süsüyle saldırgan kişilerle muhatap olmayı sevmiyorum. Bazen görüyorum doktorlar arasında, avukatlar arasında, güzellik merkezi sahipleri, psikologlar, ekonomistler, astrologlar arasında yani kısaca her meslek grubunda bu tarz rekabetlerin çok tatsız iletişimleri ile karşılaşıyorum.
Yani şu da olabilir, davanda haklı olursun bir savaşın vardır onu vermen gerekir ama bununda yolu yordamı usulü ve bir ispatı olmalıdır. Kafana göre sağa sola saldıramazsın.
Aslında bizim gökyüzünü yorumlayan bu işe gönlünü vermiş bazı meslektaş arkadaşlarımın şunu bence çok iyi fark etmesi gerekmektedir. Bizim diğer meslek grupları arasındaki gibi kavga etmeye ve tartışmaya hiçbir lüksümüz yok. Biz diğer alanlara göre çok daha zor anlaşılması güç işler yapıyoruz.
Neden mi?
Çünkü diğer meslek grupları ülkemizde öngörü noktasında bir yere gelmiş ve bilimsel gerçeklikleri olan alanlardır. Ama ülkemizde halen astroloji ilimi çok zor kabul gören bir alandır. Bizler asıl savaşımızı bilimsel noktada bunu ispatlıyor şekilde vermemiz gereklidir. Aksine bu iş şahsi kavga haline gelirse o zaman Astrolojiyi yok sayarız ve insanlar bunu yeteri kadar ciddiye almaz. Bu yüzden bu işe gönlünü vermiş tüm meslektaşlarımla el ele vermeliyiz. Önemli olan kedinin ak ya da kara olması değil, fareyi yakalamasıdır. Gelin şu işi tecrübelerimizi birleştirerek bilimselleştirmek adına girişimlerde bulunalım. Bulunmayacaksanız da yol verin, yolda durup dikkat dağıtmayın, biz geçelim.
En çok sorulan soru: Kimden Astroloji eğitim almalıyım?
Bu işi iyi yapan duruşuyla tavrıyla her zaman sevdiğim bu ülkenin önemli değerlerinden olan hocalarım var. Aslında bilinmeyen daha hangi hocalarımız vardır ama benim yakinen bildiğim ve eğitim aldığım hocalardan bahsediyorum.
Hakan Kırıkoğlu ve Öner Döşer.
Değerli hocalarımın Astroloji okulları var. Hatta gidemeyenler için online eğitimlerde yapıyorlar. Çok güzel eğitimler alabilirsiniz. Kendi haritanızı ve sevdiklerinizin haritalarını yorumlayacak kadar bilgiye en az 3 yıl içinde sahip olabilirsiniz. Kusur örten, naif, vicdanlı, sağlam öngörüleri olan, kaliteli duruşlarıyla duran insanlardır. Kimden eğitim aldığınız bu ilmi kimle öğrenmeye çalıştığınız, kimi okuduğunuz o kadar önemli ki. Doğru izleri takip etmelisiniz.
Dememiz o ki;
İnsanlar neden bu kadar egolarıyla savaş veriyorlar. Birini övgüde bulunmak, helal olsun demek, yüreklendirmek çok mu zor. İnsanlara cesaret verin arkadaşlar. İnsanların heveslerini kırmayın. Kimseyi bu dünyaya geldiğine pişman etmeyin. Sizleri geldiğinize pişman edecek noktaya getirenleri umursamayın. İnsan doğru bildiği yola çıkıyorsa karşısına engellerde çıkar. İnsan doğru bildiği yoldan ya şaşar ya da devam eder. Önündeki engellerden etkilenmeden yoluna devam eden insan engel koymaya çalışanlara şöyle der;
Yiğit yürür, şan yürür,
Dalda su, damarda kan yürür.
İnandığın yolda engel tanıma;
İt ürür, kervan yürür.
GÖKYÜZÜNDE NELER OLUYOR?
Her görüşe açık olmalısınız.
Ay aslan burcunda ilerliyor. Görüşlerinizi savunmak ve körü körüne karşı tarafı ikna etme arzusundan vazgeçmelisiniz. Bütün görüşlere açık olmalısınız ve hiçbir görüşe kaskatı bağlı kalmamalısınız. Resmin bütününü görmeli ve acele kararlar almamalısınız. Gelecekle ilgili planlarımızın gerçekleşmesi için bugünlerde olabildiğince az hata yapmamız gereklidir.