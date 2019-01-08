Eğer yerinde sayarsan yürüdüğün zamana göre daha fazla ses çıkartırsın.

İnsanlarla kavga etmeye başladıysanız,
Durduğunuz yerde kusur bulup eleştiriyorsanız,
Empati yeteneğiniz zayıf ve insanların hissettikleri ile bir bağlantı kuramıyorsanız,
Trafikte önünüzde duran bir arabayla kavga halindeyseniz,
Dişçinizin ya da psikoloğunuzun belki de çocuğunuzun öğretmeninin bir iş yapmadığını düşünüp duygusal anlamda saldırganlaşıyorsanız,
Ya da daha anlamsızı çevrenizde olup bitene anlam veremiyorsanız,
İşte bunlar sadece kendimizi kaybetmemize neden olan birkaç sorudan biri diyebiliriz.
Şimdi empati kurmanın öneminden sürekli bahseden biri olarak dün tam ay kova burcunda ilerlerken ve benim 11. Evimden geçerken, Twitter da birden Palu ailesi ile tanıştım. Açıkçası Müge Anlıyı tanıyan seven ama programını izlemeyen biri olarak sosyal medya olmasaydı da bilmeyebilirdim.
Önce yazılanlara ve üzerinden yapılan mizahı inanılmaz başarılı buldum ve baya güldüğümü söyleyebilirim. Zihnimde bunları daha masum şeyler olarak canlandırıyor ve olayın kurgu olduğunu düşünüyordum.
Ta ki işin içine girip detaylı şöyle bir bakim dediğim de ağlanacak halimize gülmüşüm dedim ve moralim inanılmaz bozuldu. Şimdi neresinden tutsam da empati yapsam ya da karşı tarafı nasıl anlasam.
3 cinayet, kendi evlatları dahil 4 çocuk tecavüzü, 2 cinayetin ağaca bağlayarak ya da odalara kilitleyerek işkence ederek yapılması ve diğer kan donduran detayların konuşulduğu olayda çok fazla mizah yapmıyor muyuz?
Ben olayı eğer irdelemeseydim bu kadar korkunç olduğunu bilmeyecektim. Satürn Oğlak 2 yıl bizlere resmen ahlak ve adalet dersleri vereceğe benziyor. İşleri çok ciddiye almalıyız.
Birde kafamda bir soru daha var elbet; anlayamadığım en önemli nokta, neden bu programa kendi istekleri ile başvurdular ve katıldılar?
Neyse konuşulacak yazılacak çok şey var gerçekten.
Benim bu olayda gördüğüm,
Cahil okumayan insanlar,
Susan kadınlar,
Dini kullanarak hayatı tamamen manipüle eden kurnazlar,
Hayattan bir haber mutsuz kadınlar,
Ve hikâyenin sonunda tüm bedeli ödeyen ve cezayı çeken çocuklar...
Ah çocuklar…
Ah kii ne ah…
Okuyalım arkadaşlar, bol bol okuyalım.
Hatta okumak yetmez. Okuduklarınızı paylaşın. Bol bol yazın.
Bu sadece ekranda görünen hali eminim bu durumdan daha beter ve felaket aileler ve olaylar vardır…
Bunu sadece biz bilmiyoruzdur.
Müge anlıya da helal olsun. Topluma bir şekilde bir farkındalık getirdi. Adaletin bu mu dünya dediğimiz gezegende bu dağınık sistemi itekleyen gücüyle bu korkunç olayı duyurdu.
Aslında kamu ve devlette çalışanları ya da devlette yetki alan kişileri Müge Anlı karakterinden seçiyor olsalar, tüm karanlıklar aydınlığa kavuşmaz mıydı?
Medyaya bile gerek kalmazdı. Sorgulayan, sorguladığında başına bir şey gelmeyen bir yol benimsense bunlara belki gerek bile kalmazdı.
Müge Anlı devlette bir personel ya da görevli olsaydı bu dosyayı bu kadar sorgular mıydı?
Hiç düşündünüz mü? Şu an bağımsız bir alanda reyting kaygısı adı altında muhteşem bir iş başarıyor.
Tavsiyem bence ülkenin en büyük sorunlarından biri de bu Palu ailesine benzeyen kamu ve devlette görev yapan hiçbir şeye bulaşmayan en büyük korkusu koltuğunu yerini kaybetmek olan,
İlkelerinden,
Ahlakından ödün verenlere çeki düzen verilmesidir.
O zaman her şey yoluna girecektir.
Kimse bana devlette, kamuda öyle adamlar yok demesin. Kamu kültürü olan biri olarak o kadar iyi biliyorum ki olduğunu ve fırsat verilmediğini…
Satürn oğlak 2 yıl boyunca bize liyakati, adaleti sorgulatacak.
Bunu öyle ya da böyle anlatacak. Çalışkan, işine tutkuyla bağlı olan kamu vicdanı ile iş yapan insanların yollarından çekilin, çekilin ki dosyalar raflarda beklemesin. Toplumu düzene sokmak için mücadelelerini versinler.
Eminim ki daha fazla ileriye gidilmeden emniyet tarafından konuya el konulup herkes gerekeni yapacaktır. Bizim ülkede her şey duyulana kadar. Yangın çıkmasına önlem almaktan daha çok söndürmede başarılıyız. Nasıl olsa bir şekilde olur deriz. Hem kaderimde bu var der hem de karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakarız. Kitap okumaktan daha çok sağı solun kusurunu bulur eleştiririz. Daha önemli işlerimiz var çünkü bizim…Öyle değil mi?
Bunları yapmayın aman ha…
Çünkü Satürn şaka yapmaz. Taşın altına kim elini koydu buna bakar.
Deniz Çakır meselesi
Size astrolojik bir deney daha bırakalım. Deniz Çakır Oğlak burcu ve güneş tutulmasını haritasına etkisini güçlü yaşayan biri. Aslında haritası negatif değil ama tam güneş tutulması gününde yaşadığı bu olay onun için zorlayıcı bazı durumları gösteriyor. Süreç onu bazı konularda zorlayabilir.1981 doğumlu olması ve 2 Temmuz 2019 tarihinde yaşayacağı 2.güneş tutulması ile güç çekişmelerinden ayrılması gerekli ve daha öngörülü hareket etmesi gereken bir dönem. Yaşam da her şey bir öğreti ve sınav değil mi?
Satürn Oğlak sürecinde insanlar kime güçlerinin yetip yetmediğini denerler. Bu üzücü bir durumdur. Çünkü kişi kendini bu dönemde güçlü bulmaz. Aslında herkes gücünü kendine kullanmalıdır. Kimseyle uğraşmamalıdır. Şimdi sınav budur. İçimizdeki gücü keşfetme zamanıdır. Satürn nasıl bir karma yasası olduğunu bilmeyenler için gücü yettiklerine diş geçirmeye çalışacaktır. Ama maalesef karma affetmez. Eden öyle ya da böyle bulur. Ama bu sefer daha hızlı işleyecek bir yasa var. Derslerinizi hızlı alın ve adaletli olun.
BUGÜN GÖKYÜZÜNDE NELER OLUYOR?
Özgürleşmek istiyorsunuz.
Ay Kova burcunda ilerliyor. Bugün aşk, parasal konular ve arkadaşlık ilişkilerinde özgürlük bilincine kavuşabilirsiniz. Uzun süredir huzursuz ve gergin olduğunuz içsel ruh hali artık son buluyor. Kendinizle barışık olabilirsiniz. Özellikle sosyalleşmeniz için doğru bir zaman dilimi içindesiniz. Bu zamanı güzel değerlendirmeniz size iyi gelecektir. Mesela sevdiğiniz bir dostunuza şu karların arasında neden bir kahve ikram etmeyesiniz ki…Tabi karlar erimeden elinizi çabuk tutun.
Mutlu günler dilerim.
Eğer yerinde sayarsan yürüdüğün zamana göre daha fazla ses çıkartırsın.
Yani şair yukarıdaki başlıkta şunu anlatıyor. Gürültü çıkartmaya başladıysanız anlayın ki ilerlemiyor yerinizde sayıyorsunuzdur. Çok haklı ve doğru bir bakış açısı aslında.
İnsanlarla kavga etmeye başladıysanız,
Durduğunuz yerde kusur bulup eleştiriyorsanız,
Empati yeteneğiniz zayıf ve insanların hissettikleri ile bir bağlantı kuramıyorsanız,
Trafikte önünüzde duran bir arabayla kavga halindeyseniz,
Dişçinizin ya da psikoloğunuzun belki de çocuğunuzun öğretmeninin bir iş yapmadığını düşünüp duygusal anlamda saldırganlaşıyorsanız,
Ya da daha anlamsızı çevrenizde olup bitene anlam veremiyorsanız,
İşte bunlar sadece kendimizi kaybetmemize neden olan birkaç sorudan biri diyebiliriz.
Şimdi empati kurmanın öneminden sürekli bahseden biri olarak dün tam ay kova burcunda ilerlerken ve benim 11. Evimden geçerken, Twitter da birden Palu ailesi ile tanıştım. Açıkçası Müge Anlıyı tanıyan seven ama programını izlemeyen biri olarak sosyal medya olmasaydı da bilmeyebilirdim.
Önce yazılanlara ve üzerinden yapılan mizahı inanılmaz başarılı buldum ve baya güldüğümü söyleyebilirim. Zihnimde bunları daha masum şeyler olarak canlandırıyor ve olayın kurgu olduğunu düşünüyordum.
Ta ki işin içine girip detaylı şöyle bir bakim dediğim de ağlanacak halimize gülmüşüm dedim ve moralim inanılmaz bozuldu. Şimdi neresinden tutsam da empati yapsam ya da karşı tarafı nasıl anlasam.
3 cinayet, kendi evlatları dahil 4 çocuk tecavüzü, 2 cinayetin ağaca bağlayarak ya da odalara kilitleyerek işkence ederek yapılması ve diğer kan donduran detayların konuşulduğu olayda çok fazla mizah yapmıyor muyuz?
Ben olayı eğer irdelemeseydim bu kadar korkunç olduğunu bilmeyecektim. Satürn Oğlak 2 yıl bizlere resmen ahlak ve adalet dersleri vereceğe benziyor. İşleri çok ciddiye almalıyız.
Birde kafamda bir soru daha var elbet; anlayamadığım en önemli nokta, neden bu programa kendi istekleri ile başvurdular ve katıldılar?
Neyse konuşulacak yazılacak çok şey var gerçekten.
Benim bu olayda gördüğüm,
Cahil okumayan insanlar,
Susan kadınlar,
Dini kullanarak hayatı tamamen manipüle eden kurnazlar,
Hayattan bir haber mutsuz kadınlar,
Ve hikâyenin sonunda tüm bedeli ödeyen ve cezayı çeken çocuklar...
Ah çocuklar…
Ah kii ne ah…
Okuyalım arkadaşlar, bol bol okuyalım.
Hatta okumak yetmez. Okuduklarınızı paylaşın. Bol bol yazın.
Bu sadece ekranda görünen hali eminim bu durumdan daha beter ve felaket aileler ve olaylar vardır…
Bunu sadece biz bilmiyoruzdur.
Müge anlıya da helal olsun. Topluma bir şekilde bir farkındalık getirdi. Adaletin bu mu dünya dediğimiz gezegende bu dağınık sistemi itekleyen gücüyle bu korkunç olayı duyurdu.
Aslında kamu ve devlette çalışanları ya da devlette yetki alan kişileri Müge Anlı karakterinden seçiyor olsalar, tüm karanlıklar aydınlığa kavuşmaz mıydı?
Medyaya bile gerek kalmazdı. Sorgulayan, sorguladığında başına bir şey gelmeyen bir yol benimsense bunlara belki gerek bile kalmazdı.
Müge Anlı devlette bir personel ya da görevli olsaydı bu dosyayı bu kadar sorgular mıydı?
Hiç düşündünüz mü? Şu an bağımsız bir alanda reyting kaygısı adı altında muhteşem bir iş başarıyor.
Tavsiyem bence ülkenin en büyük sorunlarından biri de bu Palu ailesine benzeyen kamu ve devlette görev yapan hiçbir şeye bulaşmayan en büyük korkusu koltuğunu yerini kaybetmek olan,
İlkelerinden,
Ahlakından ödün verenlere çeki düzen verilmesidir.
O zaman her şey yoluna girecektir.
Kimse bana devlette, kamuda öyle adamlar yok demesin. Kamu kültürü olan biri olarak o kadar iyi biliyorum ki olduğunu ve fırsat verilmediğini…
Satürn oğlak 2 yıl boyunca bize liyakati, adaleti sorgulatacak.
Bunu öyle ya da böyle anlatacak. Çalışkan, işine tutkuyla bağlı olan kamu vicdanı ile iş yapan insanların yollarından çekilin, çekilin ki dosyalar raflarda beklemesin. Toplumu düzene sokmak için mücadelelerini versinler.
Eminim ki daha fazla ileriye gidilmeden emniyet tarafından konuya el konulup herkes gerekeni yapacaktır. Bizim ülkede her şey duyulana kadar. Yangın çıkmasına önlem almaktan daha çok söndürmede başarılıyız. Nasıl olsa bir şekilde olur deriz. Hem kaderimde bu var der hem de karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakarız. Kitap okumaktan daha çok sağı solun kusurunu bulur eleştiririz. Daha önemli işlerimiz var çünkü bizim…Öyle değil mi?
Bunları yapmayın aman ha…
Çünkü Satürn şaka yapmaz. Taşın altına kim elini koydu buna bakar.
Deniz Çakır meselesi
Size astrolojik bir deney daha bırakalım. Deniz Çakır Oğlak burcu ve güneş tutulmasını haritasına etkisini güçlü yaşayan biri. Aslında haritası negatif değil ama tam güneş tutulması gününde yaşadığı bu olay onun için zorlayıcı bazı durumları gösteriyor. Süreç onu bazı konularda zorlayabilir.1981 doğumlu olması ve 2 Temmuz 2019 tarihinde yaşayacağı 2.güneş tutulması ile güç çekişmelerinden ayrılması gerekli ve daha öngörülü hareket etmesi gereken bir dönem. Yaşam da her şey bir öğreti ve sınav değil mi?
Satürn Oğlak sürecinde insanlar kime güçlerinin yetip yetmediğini denerler. Bu üzücü bir durumdur. Çünkü kişi kendini bu dönemde güçlü bulmaz. Aslında herkes gücünü kendine kullanmalıdır. Kimseyle uğraşmamalıdır. Şimdi sınav budur. İçimizdeki gücü keşfetme zamanıdır. Satürn nasıl bir karma yasası olduğunu bilmeyenler için gücü yettiklerine diş geçirmeye çalışacaktır. Ama maalesef karma affetmez. Eden öyle ya da böyle bulur. Ama bu sefer daha hızlı işleyecek bir yasa var. Derslerinizi hızlı alın ve adaletli olun.
BUGÜN GÖKYÜZÜNDE NELER OLUYOR?
Özgürleşmek istiyorsunuz.
Ay Kova burcunda ilerliyor. Bugün aşk, parasal konular ve arkadaşlık ilişkilerinde özgürlük bilincine kavuşabilirsiniz. Uzun süredir huzursuz ve gergin olduğunuz içsel ruh hali artık son buluyor. Kendinizle barışık olabilirsiniz. Özellikle sosyalleşmeniz için doğru bir zaman dilimi içindesiniz. Bu zamanı güzel değerlendirmeniz size iyi gelecektir. Mesela sevdiğiniz bir dostunuza şu karların arasında neden bir kahve ikram etmeyesiniz ki…Tabi karlar erimeden elinizi çabuk tutun.
Mutlu günler dilerim.