Çünkü sadece “zaman” bizi anlayabilir…

Haftanın sonuna yaklaştığımız önemli bir gün genelindeyiz. Bugün bazı kararlar vermemiz gerekiyor olabilir veya hayata karşı tutunduğumuz konuları sorguluyor olabiliriz.
30 Ağustos’ta gerçekleşecek olan harika bir yeniay fazına doğru ilerliyoruz. Bunu sürekli belirteceğim ki, yapacağınız plan ve girişimleriniz için önden hazırlıklarınızı yapmak için gayret göstermelisiniz. Yeni Ay'ın yoğun ve taze enerjisi, büyümeyi ve gelişmeyi gerektiren her şey için plan yapma ve geleceği şekillendirme güdüsüne sahiptir.
Onu bir enerji tohumu gibi görmeliyiz. Bu tohum özellikle içinde bulunduğu burcun niteliklerini alır ve bize yansıtır. Yeni Ay hangi burçta gerçekleşirse, Ay 28 gün boyunca o burcun enerjisini taşıyacaktır. O burcun enerjisini alıp geliştirir, olgun hale getirir ve ardından inişe geçerek sonlandırır. Yani 28 Ağustostan sonra, 28 günlük süreçte başak burcunun tavrı ve analizleri içinde olmaya yönelik hareket etmemiz gerekecektir.
Yeniay dönemleri arınma dönemleridir. Toksin atarız ve boşaltım sistemi devreye girer. Bedeninize daha iyi bakmak için sıvı alımını arttırarak bu dönemdeki yoğun yeme isteğinizi bastırabilirsiniz. Detox ve toksin maddelerden kurtulmak için harika bir döneme ilerliyorsunuz. Yeni Ay'da bedenimizin enerjisi ve gücü̈ en alt seviyelerdedir. Bu yüzden kendimizi yoracak aktivitelerden, ağır sporlardan uzak durun. Daha fazla beslenme yönünde belli disiplin içinde olun.
Bırakmak istediğiniz alışkanlıklarınızdan kurtulmak için en uygun zaman Yeni Ay'dır. Ay fazlarının başka hiçbir dönemi yeni başlangıçlar yapmak ya da alışkanlıklarımızı geride bırakmakta bu kadar etkili olmadığı gözlemlenmiştir. Planlarınızı yapmak ve işlerinizi organize etmek adına belli hedefler oluşturmak için doğru bir gündesiniz. Yeni Ay’a ilerlediğimiz zamanlar enerjiniz biraz düşük olabilir. Bu yüzden mümkün oldukça planlar içerisinde dahil olmaya çalışın.
Bugün evlilik ve ilişkilerde bazı kararlar vermeye gidebilirsiniz. İlişki içinde kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Gerçekçi olmalısınız. Aşk nedir? Ait olmadığınızı düşündüğünüz ilişkilerde sadece kendinizi kullandırmak sizde bunalım yaratmıyor mu?
Bağlılıklarınızdan kopma fikri sizi yormasın. Bağlılıklar kopsun da demiyoruz ama nerede sınır çizmeniz gerektiğini anlamanız gerekmektedir. Aşk ve sevgi sizin için ne ifade ediyor. Sevdiğiniz insan sizin değerinizi ve sevginizi bir türlü anlamıyor mu? Ya da siz nasıl bir sevgiyi yok saydığınızın farkında mısınız?
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Bir zamanlar, bütün duyguların üzerinde yasadığı bir ada varmış:
Mutluluk, Üzüntü, Bilgi ve tüm diğerleri, Aşk dahil.
Bir gün, adanın batmakta olduğu, duygulara haber verilmiş. Bunun üzerine hepsi, adayı terk etmek için sandallarını hazırlamışlar. Aşk, adada en sona kalan duygu olmuş, çünkü mümkün olan en son ana kadar beklemek istemiş.
Ada neredeyse battığı zaman, Aşk yardım istemeye karar vermiş. Zenginlik, çok büyük bir teknenin içinde, geçmekteymiş.
Aşk;
- "Zenginlik, beni de yanına alır mısın?" diye sormuş.
Zenginlik;
-"Hayır, alamam. Teknemde çok fazla altın ve gümüş var, senin için yer yok." demiş.
Aşk, çok güzel bir yelkenlinin içindeki Kibir ‘den yardım istemiş.
- "Kibir, lütfen bana yardım et!"
Kibir;
-"Sana yardım edemem, Aşk. Sırılsıklamsın ve yelkenlimi mahvedebilirsin." diye cevap vermiş.
Üzüntü yakınlardaymış ve Aşk yardım istemiş:
-"Üzüntü, seninle geleyim."
Üzüntü;
"Of, Aşk, o kadar üzgünüm ki, yalnız kalmaya ihtiyacım var."
Mutluluk da Aşk’ın yanından geçmiş; ama o kadar mutluymuş ki Aşk’ın çağrısını duymamış. Aşk, birden bir ses duymuş.
-"Gel Aşk! Seni yanıma alacağım..."
Bu Aşk’tan daha yaşlıca birisiymiş.
Aşk o kadar şanslı ve mutlu hissetmiş ki, onu yanına alanın kim olduğunu öğrenmeyi akıl edememiş. Yeni bir kara parçasına vardıklarında, Aşk’a yardım eden yoluna devam etmiş. Ona ne kadar borçlu olduğunu fark eden Aşk, Bilgi'ye sormuş:
- "Bana yardım eden kimdi?"
-"O, Zaman’dı" diye cevap vermiş Bilgi.
- "Zaman mı? Neden bana yardım etti ki?" diye sormuş Aşk.
Bilgi gülümsemiş: - "Çünkü sadece Zaman Aşk’ın ne kadar büyük olduğunu anlayabilir..."
Dememiz o ki; diyecek pek fazla bir şey yok J
Mutlu günler dilerim.
Çünkü sadece “zaman” bizi anlayabilir…
Haftanın sonuna yaklaştığımız önemli bir gün genelindeyiz. Bugün bazı kararlar vermemiz gerekiyor olabilir veya hayata karşı tutunduğumuz konuları sorguluyor olabiliriz.
30 Ağustos’ta gerçekleşecek olan harika bir yeniay fazına doğru ilerliyoruz. Bunu sürekli belirteceğim ki, yapacağınız plan ve girişimleriniz için önden hazırlıklarınızı yapmak için gayret göstermelisiniz. Yeni Ay'ın yoğun ve taze enerjisi, büyümeyi ve gelişmeyi gerektiren her şey için plan yapma ve geleceği şekillendirme güdüsüne sahiptir.
Onu bir enerji tohumu gibi görmeliyiz. Bu tohum özellikle içinde bulunduğu burcun niteliklerini alır ve bize yansıtır. Yeni Ay hangi burçta gerçekleşirse, Ay 28 gün boyunca o burcun enerjisini taşıyacaktır. O burcun enerjisini alıp geliştirir, olgun hale getirir ve ardından inişe geçerek sonlandırır. Yani 28 Ağustostan sonra, 28 günlük süreçte başak burcunun tavrı ve analizleri içinde olmaya yönelik hareket etmemiz gerekecektir.
Yeniay dönemleri arınma dönemleridir. Toksin atarız ve boşaltım sistemi devreye girer. Bedeninize daha iyi bakmak için sıvı alımını arttırarak bu dönemdeki yoğun yeme isteğinizi bastırabilirsiniz. Detox ve toksin maddelerden kurtulmak için harika bir döneme ilerliyorsunuz. Yeni Ay'da bedenimizin enerjisi ve gücü̈ en alt seviyelerdedir. Bu yüzden kendimizi yoracak aktivitelerden, ağır sporlardan uzak durun. Daha fazla beslenme yönünde belli disiplin içinde olun.
Bırakmak istediğiniz alışkanlıklarınızdan kurtulmak için en uygun zaman Yeni Ay'dır. Ay fazlarının başka hiçbir dönemi yeni başlangıçlar yapmak ya da alışkanlıklarımızı geride bırakmakta bu kadar etkili olmadığı gözlemlenmiştir. Planlarınızı yapmak ve işlerinizi organize etmek adına belli hedefler oluşturmak için doğru bir gündesiniz. Yeni Ay’a ilerlediğimiz zamanlar enerjiniz biraz düşük olabilir. Bu yüzden mümkün oldukça planlar içerisinde dahil olmaya çalışın.
Bugün evlilik ve ilişkilerde bazı kararlar vermeye gidebilirsiniz. İlişki içinde kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Gerçekçi olmalısınız. Aşk nedir? Ait olmadığınızı düşündüğünüz ilişkilerde sadece kendinizi kullandırmak sizde bunalım yaratmıyor mu?
Bağlılıklarınızdan kopma fikri sizi yormasın. Bağlılıklar kopsun da demiyoruz ama nerede sınır çizmeniz gerektiğini anlamanız gerekmektedir. Aşk ve sevgi sizin için ne ifade ediyor. Sevdiğiniz insan sizin değerinizi ve sevginizi bir türlü anlamıyor mu? Ya da siz nasıl bir sevgiyi yok saydığınızın farkında mısınız?
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Bir zamanlar, bütün duyguların üzerinde yasadığı bir ada varmış:
Mutluluk, Üzüntü, Bilgi ve tüm diğerleri, Aşk dahil.
Bir gün, adanın batmakta olduğu, duygulara haber verilmiş. Bunun üzerine hepsi, adayı terk etmek için sandallarını hazırlamışlar. Aşk, adada en sona kalan duygu olmuş, çünkü mümkün olan en son ana kadar beklemek istemiş.
Ada neredeyse battığı zaman, Aşk yardım istemeye karar vermiş. Zenginlik, çok büyük bir teknenin içinde, geçmekteymiş.
Aşk;
- "Zenginlik, beni de yanına alır mısın?" diye sormuş.
Zenginlik;
-"Hayır, alamam. Teknemde çok fazla altın ve gümüş var, senin için yer yok." demiş.
Aşk, çok güzel bir yelkenlinin içindeki Kibir ‘den yardım istemiş.
- "Kibir, lütfen bana yardım et!"
Kibir;
-"Sana yardım edemem, Aşk. Sırılsıklamsın ve yelkenlimi mahvedebilirsin." diye cevap vermiş.
Üzüntü yakınlardaymış ve Aşk yardım istemiş:
-"Üzüntü, seninle geleyim."
Üzüntü;
"Of, Aşk, o kadar üzgünüm ki, yalnız kalmaya ihtiyacım var."
Mutluluk da Aşk’ın yanından geçmiş; ama o kadar mutluymuş ki Aşk’ın çağrısını duymamış. Aşk, birden bir ses duymuş.
-"Gel Aşk! Seni yanıma alacağım..."
Bu Aşk’tan daha yaşlıca birisiymiş.
Aşk o kadar şanslı ve mutlu hissetmiş ki, onu yanına alanın kim olduğunu öğrenmeyi akıl edememiş. Yeni bir kara parçasına vardıklarında, Aşk’a yardım eden yoluna devam etmiş. Ona ne kadar borçlu olduğunu fark eden Aşk, Bilgi'ye sormuş:
- "Bana yardım eden kimdi?"
-"O, Zaman’dı" diye cevap vermiş Bilgi.
- "Zaman mı? Neden bana yardım etti ki?" diye sormuş Aşk.
Bilgi gülümsemiş: - "Çünkü sadece Zaman Aşk’ın ne kadar büyük olduğunu anlayabilir..."
Dememiz o ki; diyecek pek fazla bir şey yok J
Mutlu günler dilerim.