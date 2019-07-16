Bu gece, oğlak burcunda kısmi Ay tutulması gerçekleşiyor.

Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba.16 Temmuz 2019 gecesi gerçekleşecek olan “Parçalı Ay Tutulması” tüm Türkiye’den takip edilebilecek.
Yani tamamı gözlemlenebilecek bu tutulma Türkiye saati ile 16 Temmuz 2019’ da
21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Tahmini olarak 17 Temmuz gününe ilerlediğimiz zaman dilimi Saat 00.31’de tutulma ortasında Ay’ın yaklaşık yüzde 65’i Dünya’nın gölgesinde kalacak. Bu yüzden bazı yerlerde 16 Temmuz bazı yerlerde 17 Temmuz olarak belirtiliyor. Bu kafanızı karıştırmasın.
Bu tutulma, hayatınızın önemli bir ölçüde değiştirecek etkiler barındırıyor. Kariyerinizde ve seçtiğiniz yoldaki sınanmanız sizin asıl gücünü oluşturacak. İşte burada verdiğiniz tepkiler, başarının temelini oluşturacak! Kısaca tutulma size şunu söylemektedir: “Eğer merkezi bulursanız, hiçbir şey sizi olduğunuz yerden hareket ettiremez.”
İşte tam da bu ay tutulması sizin merkezi bulmanıza yardımcı olacak düzey de olacaktır.
Oğlak’ın doğası hedeflerine kendini adamıştır ve çalışkandır. Ancak ay tutulması sürecinde en çalışkan ve kendini en adamış en sadık insanlar bile tüm çabalarının ne için olduğunu sorgulayabilirler.
Bu, özellikle evlilik, ebeveynlik ya da kariyer hayatları gibi konularda önemli olacaktır.
Şu hayat içerisinde en önemli unsurlarımız zaten belli değil midir?
Sağlık, iş, aşk ve dostluklar diye sayabiliriz.
.
Belki emeklilik gibi önemli bir dönüm noktasına yaklaşma gibi bir konu gerçekleşecek.
Ya da boşanma, işsizlik ya da yer değiştirme gibi güçlü yaşam tarzı değişiklikleri sizlere yeni sorular getirerek gelecekteki yolumuzu yeniden düşünmeye teşvik edebilir.
Kendimizi sökmemiz gerekip gerekmediğine bakıyor olacağız.
Belki şu günlerde sizlere verilen sözleri sorguluyorsunuz.
Belki yaşadığınız bazı durumları şu ana kadar aslında kabul edemediğinizi gördünüz.
Bu tutulmanın baş kahramanları Plüton ve Güney Düğümü, Ay ve Satürn arasında bağlantılı olması sizlere yeni dönüşümsel hikayeler yazdırmaya açık.
Bu saydıklarımın hepsi siz isterseniz olacaktır. Bunu tekrar hatırlatmalıyım. Şöyle düşünün her tutulmanın ya da her gökyüzü etkinliğinin bir amacı ve hedefi vardır. Sizler biz gökyüzü okuyucuları sayesinde gökyüzünün hedefini veya amacını anlayabilirsiniz. Bu amaca yönelik hareket etmeyi seçerseniz başarı elde edebilirsiniz. Âmâ sizler oğlak tutulmasında maddesel ve gerçekçi konuları değil daha duygusal konuları değerlendirirseniz o zaman tutulma size sert etki yapabilir. Gökyüzü ile uyumlu ilerlemek istiyorsanız gökyüzüne kulak vermelisiniz.
Sürekli mutsuz olmak ya da yine mi tutulma diye söylenmek yerine yapılması gereken şekilde ilerlemelisiniz. Yani siz sushi lokantasına gidip döner söyleyemezsiniz. Sushi sevmiyor olabilirsiniz ama karnınızı doyurmak için kendinize en güzel yemeği organize edip yiyebilirsiniz. Mutlaka uygun bir şey size o an için çıkacaktır. Sadece önden nereye gideceğinizi ve ne yapmanız gerektiğinizi iyi kestiriyor olmalısınız. Gittiğiniz sushi lokantasında dövünmek veya garsona sürekli sizde tavuk yok mu, siz de pide yok mu diye sorup kafanızı oralara vurmak değil amaç. Saldırgan olmak ya da öfkeli davranmakta çare değildir. Bu da sizin işlerinizi yavaşlatır. Düşünün zaten sushi sevmiyorsunuz bir de garsonlarıyla kavgalısınız. Komik bir durum. İsteklerinizi hedeflerinizi iyi belirlemeli ve neye katlanmanız gerektiğini ya da neye katlanmamanız gerektiğini iyi seçmelisiniz. Makul olun. Oğlak tutulmaları ilahi adaletle bağdaştırılır. Yani bu dönemde kimseyi manipüle etmeyin. Kimseyi incitmeyin. Can yakmayın. Bunların bedelini satürn gezegeni ağır ödetir. Bu normalde hiç olmaması gereken bir durumdur ama oğlak tutulmasının tuzaklarına düşmeyin.
İyi insan olun ve iyi işler yapın. Sevginizin peşinden koşun. Mutlu olacağınıza ya da mutluluk vereceğinize inandığınız insanları bırakmayın. Herkes kendine yakışanı yapar, bunu hiç unutmayın. Bu arada laf aramızda sushi çok severim J
Haydi o zaman “bu dağ ne rüzgarlar gördü” diyor el ele tutuşup harika başarılara adım atmak için bir tutulma içine daha giriyoruz…
Bu sefer kahveler benden sabah saat 10:30’ da Tv100 kanalında Cengiz Semercioğlu’nun programında devamını konuşmak için beklerim…
Bu gece, oğlak burcunda kısmi Ay tutulması gerçekleşiyor.
Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba.16 Temmuz 2019 gecesi gerçekleşecek olan “Parçalı Ay Tutulması” tüm Türkiye’den takip edilebilecek.
Yani tamamı gözlemlenebilecek bu tutulma Türkiye saati ile 16 Temmuz 2019’ da
21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Tahmini olarak 17 Temmuz gününe ilerlediğimiz zaman dilimi Saat 00.31’de tutulma ortasında Ay’ın yaklaşık yüzde 65’i Dünya’nın gölgesinde kalacak. Bu yüzden bazı yerlerde 16 Temmuz bazı yerlerde 17 Temmuz olarak belirtiliyor. Bu kafanızı karıştırmasın.
Bu tutulma, hayatınızın önemli bir ölçüde değiştirecek etkiler barındırıyor. Kariyerinizde ve seçtiğiniz yoldaki sınanmanız sizin asıl gücünü oluşturacak. İşte burada verdiğiniz tepkiler, başarının temelini oluşturacak! Kısaca tutulma size şunu söylemektedir: “Eğer merkezi bulursanız, hiçbir şey sizi olduğunuz yerden hareket ettiremez.”
İşte tam da bu ay tutulması sizin merkezi bulmanıza yardımcı olacak düzey de olacaktır.
Oğlak’ın doğası hedeflerine kendini adamıştır ve çalışkandır. Ancak ay tutulması sürecinde en çalışkan ve kendini en adamış en sadık insanlar bile tüm çabalarının ne için olduğunu sorgulayabilirler.
Bu, özellikle evlilik, ebeveynlik ya da kariyer hayatları gibi konularda önemli olacaktır.
Şu hayat içerisinde en önemli unsurlarımız zaten belli değil midir?
Sağlık, iş, aşk ve dostluklar diye sayabiliriz.
.
Belki emeklilik gibi önemli bir dönüm noktasına yaklaşma gibi bir konu gerçekleşecek.
Ya da boşanma, işsizlik ya da yer değiştirme gibi güçlü yaşam tarzı değişiklikleri sizlere yeni sorular getirerek gelecekteki yolumuzu yeniden düşünmeye teşvik edebilir.
Kendimizi sökmemiz gerekip gerekmediğine bakıyor olacağız.
Belki şu günlerde sizlere verilen sözleri sorguluyorsunuz.
Belki yaşadığınız bazı durumları şu ana kadar aslında kabul edemediğinizi gördünüz.
Bu tutulmanın baş kahramanları Plüton ve Güney Düğümü, Ay ve Satürn arasında bağlantılı olması sizlere yeni dönüşümsel hikayeler yazdırmaya açık.
Bu saydıklarımın hepsi siz isterseniz olacaktır. Bunu tekrar hatırlatmalıyım. Şöyle düşünün her tutulmanın ya da her gökyüzü etkinliğinin bir amacı ve hedefi vardır. Sizler biz gökyüzü okuyucuları sayesinde gökyüzünün hedefini veya amacını anlayabilirsiniz. Bu amaca yönelik hareket etmeyi seçerseniz başarı elde edebilirsiniz. Âmâ sizler oğlak tutulmasında maddesel ve gerçekçi konuları değil daha duygusal konuları değerlendirirseniz o zaman tutulma size sert etki yapabilir. Gökyüzü ile uyumlu ilerlemek istiyorsanız gökyüzüne kulak vermelisiniz.
Sürekli mutsuz olmak ya da yine mi tutulma diye söylenmek yerine yapılması gereken şekilde ilerlemelisiniz. Yani siz sushi lokantasına gidip döner söyleyemezsiniz. Sushi sevmiyor olabilirsiniz ama karnınızı doyurmak için kendinize en güzel yemeği organize edip yiyebilirsiniz. Mutlaka uygun bir şey size o an için çıkacaktır. Sadece önden nereye gideceğinizi ve ne yapmanız gerektiğinizi iyi kestiriyor olmalısınız. Gittiğiniz sushi lokantasında dövünmek veya garsona sürekli sizde tavuk yok mu, siz de pide yok mu diye sorup kafanızı oralara vurmak değil amaç. Saldırgan olmak ya da öfkeli davranmakta çare değildir. Bu da sizin işlerinizi yavaşlatır. Düşünün zaten sushi sevmiyorsunuz bir de garsonlarıyla kavgalısınız. Komik bir durum. İsteklerinizi hedeflerinizi iyi belirlemeli ve neye katlanmanız gerektiğini ya da neye katlanmamanız gerektiğini iyi seçmelisiniz. Makul olun. Oğlak tutulmaları ilahi adaletle bağdaştırılır. Yani bu dönemde kimseyi manipüle etmeyin. Kimseyi incitmeyin. Can yakmayın. Bunların bedelini satürn gezegeni ağır ödetir. Bu normalde hiç olmaması gereken bir durumdur ama oğlak tutulmasının tuzaklarına düşmeyin.
İyi insan olun ve iyi işler yapın. Sevginizin peşinden koşun. Mutlu olacağınıza ya da mutluluk vereceğinize inandığınız insanları bırakmayın. Herkes kendine yakışanı yapar, bunu hiç unutmayın. Bu arada laf aramızda sushi çok severim J
Haydi o zaman “bu dağ ne rüzgarlar gördü” diyor el ele tutuşup harika başarılara adım atmak için bir tutulma içine daha giriyoruz…
Bu sefer kahveler benden sabah saat 10:30’ da Tv100 kanalında Cengiz Semercioğlu’nun programında devamını konuşmak için beklerim…