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Haberler>Yazarlar>Aygül Aydın>Bir zirve her zaman bir başlangıcın kenarında gerçekleşir.
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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

Bir zirve her zaman bir başlangıcın kenarında gerçekleşir.

11 Temmuz 2019

Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba,

 

Dün yazdığım yazıyı okumanızı tekrardan tavsiye ediyorum.

Çünkü dünkü etkiler yine aynı şekilde devam edebilir. Yeni bir şeyler başlatmak ve yeni oluşumlar içerisine kendinizi sürükleniyor hissetmeniz kadar doğal bir durum yok. Bu konular sizleri hemen panik yaptırmasın. Yaşadığınız her şey sizleri harika bir yola sokmaya hedefliyor ama sizler şu an korku ve şüphelerinizin gölgesinde olduğunuz için bunun ne yönde ilerleyeceğini kestiremiyor olabilirsiniz. 

Bu zamanda hayatınızda neler olduğuna dikkat edin. Önümüzdeki iki yıl boyunca bazı önemli gelişmeler içerisinde olmaya yakınsınız.

Kendinizi gelecek günler içindeki Türkiye’den gözlemlenecek olan ay tutulmasına hazırlamanız gerekmektedir.

Ay tutulması, bu değişimlerin dış etkilerini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Genellikle ay tutulması sırasında başkalarının etkisinin farkına varırız. Ay, gizemli bir ses tonu yayarken, bize farklı bir ışık altındaki insanlar olmamızı sağlar.

Perspektifteki bu değişim kritiktir, ancak her zaman gördüklerinizden hoşlanmayabilirsiniz.

Ay tutulmaları artık ruhunuza hizmet etmeyen şeyi bırakmaya teşvik edilir.

Serbest bırakma, temizleme ve elveda deme zamanı diyebiliriz.

Bu son size zor gibi gelse de aslında sizi yeni bir zirveye taşıyor olacaktır.

Bununla ilgili detaylı bir yazı hazırladım. Birkaç gün içinde okuyabileceksiniz.

Bugün işlerinizi toparlamayı ve şüphelerinizden uzak kalmayı seçmelisiniz.

En önemli unsurlardan biri;

Başkasının yerine düşünmeyin!

Başkasının yerine karar vermeyin!

Sürekli Gelişin.

Her gün çevrenizde olumlu bir değişiklik yapın. Araştırmalar gösteriyor ki, insanlar yeni deneyimler yaptıkça kendilerini daha rahatlamış hissediyorlar.

Bugün neyi duymaya ihtiyacınız var?

Kendi doğrularının diğerleri için de doğru olması gerektiğini düşünmemeli. Hayatta farklı doğrular olabileceğini, bu doğru yolların günün birinde tek bir doğruda kesişebileceğini aklından çıkarmamalısınız.

Mutlu günler dilerim.

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